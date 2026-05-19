Svédország 45 éve nem tett ilyet: brutális fegyvervásárlásba kezd, 1320 milliárd forint mozdul meg – az EU legnagyobb országa kapta a megbízást

Svédország, a NATO legújabb tagja komolyan veszi a hadsereg fejlesztését: négy hadihajót rendel Franciaországtól, s ezzel légvédelmi kapacitása megháromszorozódik. Ez lesz Svédország legnagyobb védelmi beruházása az 1980-as évek óta – mondta Ulf Kristersson miniszterelnök egy stockholmi sajtótájékoztatón.

A négy FDI típusú fregattot a Naval Group fejlesztette és gyártja. A hivatalosan védelmi és beavatkozási fregattokként (Frégate de défense et d'intervention – FDI) ismert fejlett hadihajók 4500 tonnásak.

Az üzlet összértéke mintegy 40 milliárd svéd korona;

a végső ár a Le Monde tudósítása szerint attól függ, hogy a fregattokat milyen fegyverzettel és felszereléssel kérik. (Egy svéd korona 33 forint.)

Az első hadihajót a gyártó 2030-ban adja át, és a svéd kormányfő szerint hozzájárul ahhoz, hogy a Balti-tenger a jövőben a mostaninál lényegesen biztonságosabbá váljon.

Svédország véget vetett a semlegességnek

Svédország 2024 márciusában csatlakozott a NATO-hoz, Oroszország ukrajnai inváziója vetett véget az ország két évszázados semlegességének.

A Naval News szakportál beszámolója szerint a franciáknak a spanyol Navantia és a brit Babcock volt a versenytársa, de Stockholm számára három tényező volt fontos a döntésnél, és billentette a mérleg nyelvét a Naval Group felé:

a gyors szállítás,

a már gyártott és bevált modell,

valamint a költségmegosztás lehetősége

– különösen Görögországgal.

A fregattokat a cég a bretagne-i Lorient-ban gyártja, Franciaország eddig öt darabot rendelt belőle. Az első, az Admiral Ronarc’h éles tesztelése jelenleg folyik, és várhatóan még az idén hadrendbe állítják.

Görögország is rendelt négy darabot ebből a többcélú hadihajóból, amelyet felszíni, tengeralattjáró és légi fenyegetések elleni védekezésre terveztek.

Nőnek a svéd védelmi kiadások

Svédország a többi nyugati országhoz hasonlóan jelentősen megvágta a védelmi kiadásait a hidegháború után, a NATO-csatlakozás óta azonban gyors ütemben fejleszti a haderejét . Az idén a GDP 2,8 százalékát fordítják védelmi kiadásokra, de ez az arány a tervek szerint 2030-ra eléri a 3,5 százalékot – ami még mindig messze van a NATO által célul kitűzött 5 százaléktól.