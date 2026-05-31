Nagy lehet a baj Romániában: egy szénerőmű ügyében lobbizik aktívan Brüsszelben a kormány

A román kormány elhalasztaná egy szénerőmű bezárását, írja az Economica.net kormányzati források alapján. Az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében Románia vállalta, hogy augusztus 31-ig véglegesen leállítja az Olténia Energetikai Komplexum (CEO) még egy egységét, de most a határidő meghosszabbítását kéri az Európai Bizottságtól.

Romániának egyelőre szüksége van a szénerőmű áramára

Óriási Románia szénerőmű-kapacitása

A halasztás azért vált szükségessé, mert késnek azok a beruházások, amelyek a megszüntetésre ítélt erőművet pótolni tudnák.

Az új radnóti erőmű, bár már 2020-ban át kellett volna adni, az év végén a legjobb esetben is csak tesztelési fázisban lesz,

a marosnémeti erőmű befejezése pedig előreláthatón egy évet késik.

Mivel jövő télen a cernavodai erőműnek csak az egyik reaktora fog termelni,

minden széntüzelésű erőműre szükség lesz a problémamentes áramszolgáltatáshoz.

A román kormány márciusban leállította a CEO turceni erőművének egyik 285 megawattos blokkját, ez szintén a RR-s követelmény volt. Az Ișalnița településen működő erőművet már korábban bezárták, a Govorán még működő két 50 megawattos blokk leállítása pedig augusztusban esedékes.

Mindez azt jelenti, hogy az országban már csak négy jelentős beépített kapacitású szénerőmű üzemel, a folyamatban levő beruházások csúszása miatt pedig egyelőre ezek egyike sem nélkülözhető.

Az Országos Energia-szabályozó Hatóság (ANRE) adatai szerint az ország működőképes széntüzelésű erőműveinek a beépített teljesítménye 1905 megawatt, nagyobb, mint a cernavodai atomerőműé. Azonban az elmúlt időszakban nemigen volt példa arra, hogy egyidejűleg 1200 megawattnál többet termeljenek. Románia teljes áramtermelési kapacitása közel 19 500 megawatt.

Új napenergia-rekorddal büszkélkedhet Románia

Romániában május 29-én, pénteken délben a két nappal korábbi rekordot megdöntve 2600 megawatt volt a fotovoltaikus rendszerek teljesítménye, ezzel az országos felhasználás kétharmadát fedezték. Románia hatalmas mennyiségű energiát exportál.

Ugyanakkor – mint Magyarországon – Romániában is gondot okoz, hogy a naperőmű-termelés csúcsóráiban lezuhan a villamos energia tőzsdei ára, így a külföldön eladott áramért sem kapnak a termelők és a kereskedők túl sokat. „Folytatódik a Romániából Magyarországra irányuló, szinte nulla árú villamosenergia-export, sőt lendületet vesz, ami szinte a nap minden órájában (többnyire ebédidőben) történik, és nagyrészt fotovoltaikus energiából áll” – írta tavaly szeptemberben az Economedia.ru, de szinte most is ugyanezt írhatná. A magyarországi kivitelhez akkor teljes mértékben kihasználták a két országot összekötő vezeték kapacitását. A romániai áramtőzsdén a vizsgált napon,

11 órakor 5,

délben 2,

13 órakor 0,2 euró

volt az áram megawattóránkénti ára, mielőtt újból erőre kapott volna. Most pénteken délután Románia már importált Magyarországról, ahol a villamos energia másnapi jegyzései megint több órára kis mínuszba csúsztak.