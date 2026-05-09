Deviza
EUR/HUF353,98 0% USD/HUF300,21 0% GBP/HUF409,33 0% CHF/HUF386,4 0% PLN/HUF83,49 0% RON/HUF67,82 0% CZK/HUF14,55 0% EUR/HUF353,98 0% USD/HUF300,21 0% GBP/HUF409,33 0% CHF/HUF386,4 0% PLN/HUF83,49 0% RON/HUF67,82 0% CZK/HUF14,55 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
világűr
Kapu Tibor
szépségipart

Kapu Tibor, űrkutatás, égi kenőcs – ez már nem sci-fi, hanem szépségipar

Kapu Tibor missziója után Magyarországon is sokkal közelebbinek tűnik az űripar világa, miközben a globális vállalatok már milliárdos üzletet építenek a mikrogravitációs kutatásokra. A szépségipar eközben egyre intenzívebben használ űrben tesztelt hatóanyagokat, NASA-inspirált technológiákat és ISS-kísérletekre épülő fejlesztéseket.
Werderits Ivett
2026.05.09, 06:28

A szépségipar hihetetlen iramot diktál, ha újításokról van szó, de arra kevesen számítottak, hogy kiveszi a részét az űriparból is. Olyan technológiákat fejlesztettek ki, amelyek által jelentősen lassítani tudják az öregedést. A felső kategóriás márkák 2026-ban nemcsak laboratóriumi fejlesztésekkel és mesterséges intelligenciával optimalizált formulákkal versenyeznek. A megnyerhetetlen futamot kivitték az űrbe, ahol lényegében mikrogravitációs környezetben dolgoznak.

szépségipar
A szépségipar betört a világűrbe / Fotó: Diegogf / Shutterstock

A termékek ára csillagászati. Az űrben stabilizált peptidekkel készülő szérumok ára akár a 380 ezer forintot is elérheti. Már ebből is látszik, hogy ebben az esetben a szépség igenis luxus. Az olyan készítmények, amelyek az ISS-hez kapcsolódó biotechnológiát használnak, 65 ezer forint környékén mozognak. Az űrtechnológiás LED-eszközök hihetetlen népszerűségre tettek szert az elmúlt néhány évben, de a valódi eszközök ára, amelyek nem csak lehúzzák a szépülni vágyókat, 180–220 ezer forint között mozognak.

A szépségipar is kapott helyet az űrkutatásban

Elsőre filmes csavarnak tűnhet az űrtechnológia szépségipari felhasználása, de a háttérben valós tudományos kutatások alapozzák meg ezt a fajta piacot. A mikrogravitációs környezetben a sejtek, a fehérjék és a mikroorganizmusok másképp viselkednek, mint itt a Földön. Alapvetően a gravitáció miatt fellép a hőáramlás és a leülepedés, de abban a pillanatban, hogy ezt megszüntetjük, hibátlan kristályszerkezetű hatóanyag jön létre. 

Az űrben az extrém körülmények miatt az algák és a gombák nagyobb mennyiségű antioxidánst és védőfehérjét termelnek. Ezáltal ezek a termékek hatékonyabbak az öregedés és a környezeti hatások ellen.

Több gyártó kifejezetten űrbéli környezetre optimalizált mikroorganizmusokat használ, míg mások a NASA által inspirált megoldásokat alkalmaznak. 

Nem földhözragadt árakon érkezik az űrkozmetika

Egy-egy ilyen fejlesztés költsége rendkívül magas. A mikrogravitációs kutatás vagy a gyártási küldetés ára több millió dollár is lehet, különösen abban az esetben, ha ez a Nemzetközi Űrállomáson történik. 

Az Estée Lauder 2020-ban juttatta fel Advanced Night Repair szérumát a Nemzetközi Űrállomásra, hogy megvizsgálják, miként hat a mikrogravitáció a formula stabilitására és összetevőire. 

A L’Oréal szintén fokozottan épít a technológiai innovációkra. A vállalat fejlett bőrszimulációs modellekkel, biotechnológiai kutatásokkal és hosszabb távon akár űrbeli környezetben is alkalmazható, fenntartható formulák fejlesztésével kísérletezik. 

A nagyvállalatok mellett kisebb, specializált márkák is megjelentek a piacon. Az úgynevezett space cosmetics kategóriába tartozó fejlesztések között megtalálhatók olyan krémek és regeneráló készítmények is, amelyek eredetileg űrhajósok számára készültek, hogy megvédjék a bőrt az extrém szárazságtól, a fokozott sugárterheléstől és a zárt űrkörnyezet okozta stressztől.

Azonban fontos szempont, hogy a space-tested megjelölés egyfajta státusszimbólum, különösen az amerikai és ázsiai piacon. 

Az Estée Lauder 2020-ban fizetett azért, hogy az Advanced Night Repair szérumot feljuttassák a Nemzetközi Űrállomásra, a NASA pedig akkor óránként 17 500 dollárt számolt fel az űrhajósok közreműködéséért a kereskedelmi projektekben. Emellett a cég később akár egymillió dolláros támogatási keretet is biztosított ISS-alapú fenntarthatósági és anyagkutatási projektekre, de pontos adatokat nem közölt a cég a későbbiekről. 

Strasbourg,,France,-,January,2022,-,Estee,Lauder,Advanced,Night
Az Advanced Night Repair egy földöntúli termék / Fotó: Nadezda Audigie

Az űripar már nem csak rakétákról szól

Az űrtechnológia az elmúlt években fokozatosan megjelent különböző szektorokban és kilépett a klasszikus rakéta- és műholdipar keretei közül. Jelen van a gyógyszerfejlesztésben, a biotechnológiában, az agrárinnovációban, az anyagtudományban és az egészségügyi diagnosztikában, valamint nem utolsósorban a fogyasztói technológiák fejlesztésében. 

A McKinsey és a World Economic Forum egyik kutatása szerint 2023-ban a globális űrgazdaság értéke elérte a 630 milliárd dollárt, és 2035-re 1,8 ezermilliárd dollárra nőhet. Ez a növekedés 2026-ban nemcsak az állami űrprogramoknak köszönhető, mivel olyan magáncégek is kiveszik a részüket a munkából, mint a SpaceX vagy az Axiom Space. 

Kapu Tibor űr
Kapu Tibor útját egy ország kísérte figyelemmel / Fotó: Axiom Space

Kapu Tibor misszióját egy ország követte nyomon izgatottan. Sokak számára azt jelezte az út, hogy az űrkutatás és az űripar már nem távoli sci-fi, hanem a mindennapi gazdaságot és technológiai fejlődést is alakító terület. Miközben a világ vezető vállalatai már üzleti lehetőséget látnak a mikrogravitációs kutatásokban, az űripar egyre inkább bekerül a szélesebb nyilvánosság és a fogyasztói piacok látóterébe is.

A luxusiparban mindig kiemelten fontos szerepet játszott az exkluzivitás, és manapság egyre fontosabb a tudományos innováció is. Korábban az aranyrészecskék, a ritka tengeri összetevők vagy a génkutatásra épülő formulák számítottak a prémiumkategória csúcsának, ma azonban egyre inkább az űrtechnológia válik az új hívószóvá.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu