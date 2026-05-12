Ultimátumot adott Magyarország közvetlen szomszédja a Molnak: ezek a követelései – ha nem teljesíti, egy életre bánni fogja

Belgrád kemény tárgyalásokat folytat a Mol-csoporttal a Naftna Industrija Srbije (NIS) tulajdonosi szerkezetéről, ahol a szerb kormány sokkal nagyobb irányítást szeretne szerezni, miközben az idő mindhárom felet egyre jobban sürgeti.

A szankciók árnyékában Szerbia igyekszik stabilizálni energiapiacát, miközben a Mollal zajló tárgyalások kritikus szakaszba léptek / Fotó: Marko Djurica / Reuters

Dubravka Dedovic Handanovic szerb bányászati és energiaügyi miniszter a belgrádi energiafórumon hangsúlyozta: a tárgyalások a Mol-csoporttal nem egyszerűek, de Belgrád célja továbbra is a kompromisszum.

A szerb fél egyértelműen nagyobb tulajdonosi részesedést akar elérni a NIS-ben, konkrétan további 5 százalékot, amit a magyar olajóriás egy kicsit sokall.

A miniszter szerint ez nem pusztán pénzügyi kérdés, hanem stratégiai befolyásról szól. A nagyobb részesedés ugyanis lehetővé tenné Szerbia számára, hogy erősebben beleszóljon a vállalat irányításába, sőt bizonyos döntéseket akár blokkolni is tudjon, ha azok ellentétesek az állami érdekekkel.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a feleknek szűk határidővel kell dolgozniuk. A tárcavezető szerint mindössze 11 nap áll rendelkezésre ahhoz, hogy az amerikai Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) felé benyújtsák a szükséges dokumentációkat a szerződéses struktúrákról. Ez a szankciós környezet miatt különösen érzékeny pont.

Szerbia nem akarja elveszíteni az irányítást saját energiaellátása felett

A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta: Szerbia nem felelős a NIS-re kivetett nemzetközi szankciókért, mégis az ország viseli azok legnagyobb gazdasági következményeit. Ennek ellenére Belgrád azt állítja, hogy sikerült fenntartani az ellátás stabilitását.

Ezt a stabilitást részben azzal indokolták, hogy a múlt év végén 100 napig nem érkezett nyersolaj az országba, és a pancsovai finomító sem működött ebben az időszakban. A kormány szerint a lakosság ebből semmit nem érzékelt, ami a tartalékok növelésének és a válságkezelési rendszernek volt köszönhető.

A tárcavezető szerint 2022 óta Szerbia majdnem megduplázta stratégiai készleteit, ami kulcsszerepet játszott az ellátásbiztonság fenntartásában.

A jövőre nézve Belgrád nem csak az olaj- és gázszektorban gondolkodik. A miniszter megerősítette, hogy párhuzamosan folynak beruházások a villamosenergia-rendszerben és a megújuló energiaforrásokban is, miközben a nukleáris energia lehetősége is napirenden van.