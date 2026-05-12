Deviza
EUR/HUF357,78 +0,57% USD/HUF304,88 +0,95% GBP/HUF412,37 +0,37% CHF/HUF390,32 +0,59% PLN/HUF84,13 +0,28% RON/HUF68,76 +0,63% CZK/HUF14,7 +0,5% EUR/HUF357,78 +0,57% USD/HUF304,88 +0,95% GBP/HUF412,37 +0,37% CHF/HUF390,32 +0,59% PLN/HUF84,13 +0,28% RON/HUF68,76 +0,63% CZK/HUF14,7 +0,5%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 484,92 -1,33% MTELEKOM2 418 +0,33% MOL4 100 -0,15% OTP41 660 -2,16% RICHTER12 370 -1,83% OPUS298,5 -4,33% ANY7 500 +0,4% AUTOWALLIS152 +1,33% WABERERS4 750 +0,21% BUMIX9 232,49 +1,22% CETOP4 451,48 -1,26% CETOP NTR2 797,67 -1,26% BUX132 484,92 -1,33% MTELEKOM2 418 +0,33% MOL4 100 -0,15% OTP41 660 -2,16% RICHTER12 370 -1,83% OPUS298,5 -4,33% ANY7 500 +0,4% AUTOWALLIS152 +1,33% WABERERS4 750 +0,21% BUMIX9 232,49 +1,22% CETOP4 451,48 -1,26% CETOP NTR2 797,67 -1,26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energiahelyzet
Szerbia
NIS
Mol

Ultimátumot adott Magyarország közvetlen szomszédja a Molnak: ezek a követelései – ha nem teljesíti, egy életre bánni fogja

Belgrád szerint a NIS körüli válságért nem ők felelnek, mégis az ország viseli a következményeket. A szerb kormány most a tulajdonosi befolyás növelésével próbálja csökkenteni a kockázatokat, ám ehhez a Mollal is meg kell egyezniük.
VG
2026.05.12, 20:04
Frissítve: 2026.05.12, 20:35

Belgrád kemény tárgyalásokat folytat a Mol-csoporttal a Naftna Industrija Srbije (NIS) tulajdonosi szerkezetéről, ahol a szerb kormány sokkal nagyobb irányítást szeretne szerezni, miközben az idő mindhárom felet egyre jobban sürgeti.

FILE PHOTO: A drone view shows Serbia's majority Russian-owned NIS oil refinery in Pancevo szerb
A szankciók árnyékában Szerbia igyekszik stabilizálni energiapiacát, miközben a Mollal zajló tárgyalások kritikus szakaszba léptek / Fotó: Marko Djurica / Reuters

Dubravka Dedovic Handanovic szerb bányászati és energiaügyi miniszter a belgrádi energiafórumon hangsúlyozta: a tárgyalások a Mol-csoporttal nem egyszerűek, de Belgrád célja továbbra is a kompromisszum. 

A szerb fél egyértelműen nagyobb tulajdonosi részesedést akar elérni a NIS-ben, konkrétan további 5 százalékot, amit a magyar olajóriás egy kicsit sokall.

A miniszter szerint ez nem pusztán pénzügyi kérdés, hanem stratégiai befolyásról szól. A nagyobb részesedés ugyanis lehetővé tenné Szerbia számára, hogy erősebben beleszóljon a vállalat irányításába, sőt bizonyos döntéseket akár blokkolni is tudjon, ha azok ellentétesek az állami érdekekkel.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a feleknek szűk határidővel kell dolgozniuk. A tárcavezető szerint mindössze 11 nap áll rendelkezésre ahhoz, hogy az amerikai Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) felé benyújtsák a szükséges dokumentációkat a szerződéses struktúrákról. Ez a szankciós környezet miatt különösen érzékeny pont.

Szerbia nem akarja elveszíteni az irányítást saját energiaellátása felett

A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta: Szerbia nem felelős a NIS-re kivetett nemzetközi szankciókért, mégis az ország viseli azok legnagyobb gazdasági következményeit. Ennek ellenére Belgrád azt állítja, hogy sikerült fenntartani az ellátás stabilitását.

Ezt a stabilitást részben azzal indokolták, hogy a múlt év végén 100 napig nem érkezett nyersolaj az országba, és a pancsovai finomító sem működött ebben az időszakban. A kormány szerint a lakosság ebből semmit nem érzékelt, ami a tartalékok növelésének és a válságkezelési rendszernek volt köszönhető.

A tárcavezető szerint 2022 óta Szerbia majdnem megduplázta stratégiai készleteit, ami kulcsszerepet játszott az ellátásbiztonság fenntartásában.

A jövőre nézve Belgrád nem csak az olaj- és gázszektorban gondolkodik. A miniszter megerősítette, hogy párhuzamosan folynak beruházások a villamosenergia-rendszerben és a megújuló energiaforrásokban is, miközben a nukleáris energia lehetősége is napirenden van.

Az évszázad magyar üzlete: azt állítja a rejtélyes szerb milliárdos, hogy pozitív visszajelzést kapott az OFAC-tól a NIS megvásárlására

Nemrégiben egy rejtélyes szerb milliárdos tűnt fel a Mol-NIS-ügylet körül, aki ajánlatot tett az olajvállalat felvásárlására. A szankciók miatt az üzlethez szükség van az amerikai kormány engedélyére is, de a legfrissebb nyilatkozatok alapján úgy tűnik, az Egyesült Államok nyitott a tárgyalásokra, így Magyarország akár le is csúszhat az évszázad üzletéről.

 

Energiaválság

Energiaválság
1571 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu