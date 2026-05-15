Deviza
EUR/HUF359,71 +0,5% USD/HUF308,93 +0,68% GBP/HUF412,54 +0,37% CHF/HUF393,08 +0,47% PLN/HUF84,68 +0,41% RON/HUF69,16 +0,5% CZK/HUF14,79 +0,45% EUR/HUF359,71 +0,5% USD/HUF308,93 +0,68% GBP/HUF412,54 +0,37% CHF/HUF393,08 +0,47% PLN/HUF84,68 +0,41% RON/HUF69,16 +0,5% CZK/HUF14,79 +0,45%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energia
áram
Szerbia
gáz
interkonnektor

Új energiahatalom emelkedik fel Magyarország közvetlen közelében: ömleni fog a gáz és az áram a Pannon-folyosón – korszakos terveket jelentettek be

Déli szomszédunk jelentős összeget fektet interkonnektorok építésébe. Szerbia a gázellátásé és az áramellátás terén is a régió központi országává válna.
VG
2026.05.15, 06:20
Frissítve: 2026.05.15, 06:34

Szerbia azt az ambiciózus célt tűzte ki maga elé, hogy regionális energetikai központtá váljon, amelyen keresztül az Európa déli része felől észak felé irányuló gáz- és villamosenergia-szállítások jelentős része halad majd át – jelentette ki Athénban Dubravka Gyedovics Handanovics szerb bányászati és energetikai miniszter.

Pipeline, gáz, gázvezeték, gázcső Szerbia, energia, energetika
Szerbia célja, hogy energetikai központtá váljon / Fotó: Shutterstock

A tárcavezető bejelentette, hogy Belgrád további 1,2 milliárd eurót kíván beruházni a Romániával és Észak-Macedóniával tervezett gázinterkonnektorok kiépítésébe, valamint a belföldi gázinfrastruktúra megerősítésébe.

„Arra törekszünk, hogy minél több gáz- és villamosenergia-összeköttetéssel rendelkezzünk, hogy ezekből a lehető legnagyobb előnyt tudjuk kovácsolni. Nemcsak saját szükségleteink kielégítése érdekében, hanem geopolitikai szempontból is” – idézte Gyedovics Handanovicsot az RTS szerb hírportál.

A tárcavezető elmondta, hogy az Azerbajdzsáni Állami Olajtársasággal (SOKAR) már összehangolták a Niš közelében építendő gázerőmű közös megvalósításáról szóló jövőbeli szerződés alapvető rendelkezéseit. A szerződésnek többek között meg kell határoznia az EPS, a Srbijagas és a SOKAR részvételét és felelősségi köreit a projektben, amelynek megvalósítására közös vállalatot hoznak létre.

Megfelelnek az EU-s szabályozásnak

Gyedovics Handanovics emlékeztetett, hogy Szerbia elsőként ültette át a régióban az Európai Unió villamosenergia-piaci integrációra vonatkozó szabályozását. Hozzátette, hogy tengeri kijárattal rendelkező országként Görögországnak is jelentős érdeke fűződik a projekthez, mivel az energiahordozók könnyebben jutnak el oda, mint Közép-Európa államaiba, továbbá Görögország jelentős mennyiségű villamos energiát képes továbbítani.

Szerbia a Balkán központi és legnagyobb országa. Ha egy olyan államról van szó, amelyet senki sem tud megkerülni, és amely kulcsfontosságú energetikai infrastruktúrával rendelkezik, az geopolitikai értelemben is erősíti a pozícióját. Tudjuk, milyen szoros kapcsolatban áll egymással az energetika és a geopolitika. Már most is beruházunk a gázinterkonnektorokba, összekapcsolódtunk Bulgáriával, és további 1,2 milliárd eurót kívánunk befektetni az Észak-Macedóniával és Romániával létesítendő új összeköttetésekbe, hogy új gázforrásokhoz jussunk” – hangsúlyozta a miniszter.

Elmondta, hogy a forrásokat az országon áthaladó, 30–40 éves regionális főgázvezetékek korszerűsítésére is fordítják majd annak érdekében, hogy létrejöhessen a dél–észak irányú kulcsfontosságú gázfolyosó.

„Ništől Velika Planán és Batajnicán át egészen Horgošig, valamint az ország keleti részén Mokrinon, Banatski Dvoron, Belgrádon és Pancsován keresztül szeretnénk ezekkel a beruházásokkal lehetővé tenni, hogy Szerbia éves szinten 20–25 milliárd köbméteres tranzitkapacitással rendelkezzen. Ez teljesen új helyzetet teremtene Szerbia számára mind az ellátásbiztonság, mind Délkelet-Európa energiaellátásának biztonsága szempontjából” – mondta a miniszter, aki kiemelte, hogy hasonló a helyzet a villamosenergia-átviteli kapacitások esetében is, mivel Szerbia már most is számos interkonnektorral rendelkezik, és továbbiakat tervez építeni.

Kulcsfontosságú a Pannon-folyosó Szerbia számára

„Négy európai uniós tagállam, valamint a balkáni régió országai vesznek körül bennünket, ezért erősítenünk kell ezeket a kapacitásokat. Ezen már korábban is dolgoztunk: a transzbalkáni folyosó részben már elkészült, amely Romániából Szerbián keresztül Bosznia-Hercegovina és Montenegró felé vezet. Folyamatban vannak az Obrenovac–Bajina Bašta–Bosznia-Hercegovina és Montenegró határa közötti új folyosó munkálatai is, emellett tervezzük a Pannon-folyosó megépítését, ami a Magyarországgal fennálló kapacitások növelését jelenti” – mondta Đedović Handanović.

Hozzátette, hogy Romániával ez már megvalósult, és a villamosenergia-átviteli kapacitásokat tovább erősítik a Beogrid projekt lezárásával. Mint mondta, az interkonnektorok kapacitása 4 000 megawattról 6 000 megawattra bővül majd, ami további biztonságot nyújt, ugyanakkor az Európai Unióval való piacösszekapcsolás is kulcsfontosságú.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
416 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu