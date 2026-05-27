Balkán
Aleksandar Vucic
Kína

Autóipari alkatrészektől a humanoid robotokig — Kína továbbra is önti a pénzt a balkáni terjeszkedésbe

Aleksandar Vucic szerb elnök kínai látogatásán több mint 940 millió euró értékű befektetési megállapodást írt alá vezető kínai vállalatokkal. Az egyik szerződés révén Szerbiában két hónapon belül megkezdődik a humanoid robotok összeszerelése.
VG
2026.05.27, 10:51
Frissítve: 2026.05.27, 10:55

Aleksandar Vucic szerb elnök többnapos kínai állami látogatáson vesz részt, amelynek negyedik napján Csiahszing városát kereste fel. A program során tizennégy kínai befektetővel tárgyalt, megállapodásokat írt alá, és részt vett egy, a szerb fiataloknak létrehozott kulturális központ megnyitóján.

CHINA-ZHEJIANG-JIAXING-SERBIAN PRESIDENT-VUCIC-VISIT (CN) Autóipari alkatrészektől a humanoid robotokig — kínai óriáscégek fektetnek be Szerbiában
Aleksandar Vucic szerb elnök Kínában / Fotó: Xinhua via AFP

A nap legjelentősebb eseménye a befektetési megállapodások aláírása volt. Az autóipari beszállító, a Minth Group két szerződést kötött: az egyik 135 millió euró értékű beruházást és 600 új munkahelyet hoz Loznicának, a másik 91 millió eurót és 220 új állást Szabácsnak. Az Xingyu Automotive 77 millió euró értékben fektet be Nisben, ahol 100 új munkahely jön létre.

A SHAK autóipari vállalat 33,5 millió eurós fejlesztést tervez Újvidéken 50 állással, a BMTS Technology pedig 13,3 millió eurós automatizálási projektet indít el. Bejelentették továbbá a Linglong Tire 566 millió eurós Nagybecskereki beruházását 400 új munkahellyel, valamint a Yusei 27 millió eurós nisi projektjét 280 állással.

Jönnek a Szerbiában gyártott robotok

A megállapodások előtt Vucic meglátogatta a Minth Group és az AgiBot csiahszingi telephelyét, ahol humanoid robotokat és úgynevezett robotkutyákat mutattak be neki. A két cég szerepe különbözik: az AgiBot egy 2023-ban alapított sanghaji vállalat, amely humanoid robotokat fejleszt és gyárt, míg a Minth Group hagyományosan autóipari alkatrészgyártó, karosszériaelemeket és elektromosautó-akkumulátorházakat állít elő.

A két cég stratégiai megállapodást kötött arra, hogy az AgiBot robotjait a Minth meglevő szerbiai gyáraiban és európai értékesítési hálózatán keresztül gyártsák, illetve forgalmazzák. Vucic bejelentette, hogy Szerbiában két hónapon belül megkezdődik a humanoid robotok összeszerelése, ezzel az ország Európában elsőként fog ilyen termékeket előállítani.

Kínában tanulnak a szerb fiatalok

Megnyílt a Kínai–Szerb Ifjúsági Kulturális Központ is, amely a Minth telephelyén belül kapott helyet. A létesítmény kialakítására 280 millió jüant fordítottak: uszodával, tornateremmel, éttermekkel és közösségi terekkel rendelkezik. Jelenleg 33 szerb diák tartózkodik ott szakmai és kulturális képzésen, a tervek szerint azonban ez a szám 500 főre emelkedik.

Az elmúlt két évben körülbelül 300 szerb fiatal vett részt különböző tanulmányi látogatásokon, műhelyeken és kulturális programokon, ahol többek között az Alibaba, a Huawei és a Minth gyáraiba is ellátogattak. Vucic a diákokhoz intézett szavaiban hangsúlyozta, hogy büszke arra, ahogy a fiatalok Kínában képviselik Szerbiát, és reményét fejezte ki, hogy az itt szerzett tudással hazatérve segítik majd az újabb generációk képzését is.

Ismét a lemondásáról beszélt Vucic szerb elnök

Aleksandar Vucic szerb elnök ismét arról beszélt, hogy már a közeljövőben le is mondhat hivataláról. A Pekingben nyilatkozó államfő szerint vagy lemond valaki, vagy kitölti a mandátumát, köztes megoldás nincs. Kijelentése különösen a belgrádi tüntetés után kapott figyelmet, amelynek résztvevői számát a hivatalos becslések 30–34 ezer közé tették.

