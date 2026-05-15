Szerbia még ma elküldi a NIS-re vonatkozó végleges ajánlatát a Molnak

Szerbia még ma elküldi végleges ajánlatát a Molnak − jelentette be Dubravka Dedovic Handanovic, Szerbia bányászati és energetikai minisztere. A magyar választ hétfőre várják. Cikkünk folyamatosan frissül. Az ügyben kerestük a Mol sajtóosztályát is, amennyiben megérkezik a válasz azt is közöljük.

A hír egyenesen Görögországból érkezett, ahol a minisziter egy négyoldalú energetikai csúcstalálkozón vesz részt a görög, szerb, észak-macedón, illetve bolgár kollégáival.

Hosszas tárgyalás előzte meg a Molnak tett ajánlatot

A szerb kormány képviselői tegnap, illetve tegnapelőtt tárgyalásokat folytattak a Mol delegációjával és bizonyos kérdésekben megállapodásra jutottak, azonban a szerb részről stratégiai fontosságú pancsovai olajfinomító működése továbbra is nyitott kérdés maradt - számolt be a részletekről Dedovic:

„Tegnap és tegnapelőtt intenzív tárgyalásokat folytattunk a MOL képviselőivel, és több kérdésben sikerült egyezségre jutnunk.

Néhány kérdés azonban továbbra is megválaszolatlan maradt, melyek közül számunkra a legfontosabb a pancsovai finomító jövője. Hogyan biztosíthatjuk az országunk számára kulcsfontosságú létesítmény működését?

Ez fontos szempont mind gazdasági, mind ellátásbiztonsági értelemben, melyek figyelembevételével még ma elküldjük végleges ajánlatunkat a Mol részére. Minden részletről előzőlegesen már tárgyaltunk, így nagy meglepetések nincsenek. A végleges döntést a magyar olajvállalat vezetése hétfőn hozza meg” − nyilatkozta a miniszter, majd hozzátette, hogy Szerbia elkötelezett egy kompromisszumos megoldás mellett a hosszú távú együttműködés reményében, ám a vállalat nem minden áron eladó:

„Már korábban is jeleztük:

a NIS nem minden áron eladó, vagyis nem veszélyeztethetjük országunk érdekeit.

Ezt a Mol képviselőinek világosan elmondtuk. Azt pedig, hogy az amerikai adminisztráció milyen döntést hoz nem tudjuk befolyásolni, továbbá a magyar olajvállalatnak az orosz többségi tulajdonossal is le kell zárnia a tárgyalásokat.”

Dedovic arról is beszélt, hogy a Mol és a NIS között zajló tárgyalások már hosszú ideje zajlanak, a helyzetet pedig tovább bonyolítja az iráni konfliktus nyomán kibontakozó energiaválság: