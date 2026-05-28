Az oroszokat már nem érdekli Európa, eladja másnak a gázt: épül a Kínába tartó vezeték, már sorban állnak Moszkvánál, hogy kérnek belőle

Asztana és Moszkva megvitatja egy 35 milliárd köbméteres tranzit gázvezeték Kínába építésének lehetőségét – jelentette be Erlan Akkenzsenov kazah energiaügyi miniszter újságírók előtt az Eurázsiai Gazdasági Fórum alkalmából. A Szibéria Ereje II. projektről van szó, de a miniszter szerint a projekt munkaneve várhatóan más lesz.

A Szibéria Ereje Oroszország növekvő fontosságú gázexportútvonala / Fotó: Gazprom

„Mi, mint Kazah Köztársaság, természetesen kifejezzük azon kívánságunkat, hogy a tranzit a területünkön keresztül történjen. Készek vagyunk biztosítani minden feltételt, minden garanciát, valamint a Kazahsztánon belüli többletfogyasztást.” A vezetéket azért tartja fontosnak, mert általa az ország végre képes lesz földgázzal ellátni az északi és keleti régiói.

A Szibéria Ereje II. végállomása Kína

Az orosz Gazprom 2025 szeptemberében írt alá jogilag kötelező érvényű szándéknyilatkozatot kínai partnereivel a Kínába vezető Szibéria Ereje II. gázvezeték, valamint a Mongólián áthaladó Szojuz–Vosztok tranzitgázvezeték építéséről, évi övenmilliárd köbméter kapacitással.

Vlagyimir Putyin orosz elnök 2026. májusi kínai látogatása után Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes már jelezte, hogy a lezáráshoz közeledik a Szibéria Ereje II. vezetékről folyó tárgyalás, és tartanak a konkrét szerződések technikai finomításai is. A Kreml megjegyezte, hogy a csúcstalálkozón megvitatták a vezeték építését, megállapodás született a projekt fő paramétereiről és útvonaláról, és hogy a részletek véglegesítése még várat magára.

Vihar az orosz–örmény kapcsolatokban

Az orosz szaksajtót mindazonáltal most ennél jobban foglalkoztatja, hogy kérdésessé váltak az orosz gáz Örményországba történő szállításának feltételei. Oroszország ugyanis gyakorlatilag ultimátumot adott Örményországnak: ha Jereván nem állítja meg az Európai Unióhoz való közeledést, akkor Moszkva felmondja a gázra, az üzemanyagra és gyémántra vonatkozó nulla vámtarifáról szóló megállapodást. Ezt Szergej Civiljev energiaügyi miniszter az örmény kormánynak írt levelében állította. A dokumentumot a Kommerszant szerezte meg.