Szlovákia elszabadult, milliószámra küldi a lőszert Ukrajnába – könyörögnek Zelenszkijnek, hogy adja át, amije van

A szomszédos ország beszállt a fegyverkezési versenybe, és Európa egyik fő lőszergyártójává vált. Szlovákiából rengeteg hadianyag áramlik az ukrán frontra, azonban az államfő kizárja annak lehetőségét, hogy katonákat is küldjön.
Nagy Krisztián
2026.05.14, 09:36
Frissítve: 2026.05.14, 10:20

Váratlan bejelentés érkezett Szlovákiából: a szomszédos ország növeli az ukrán lőszerexportot. Ezzel a lépéssel nem csupán a régió, hanem a NATO egyik fő lőszergyártójává vált.

Fotó: Tetiana Dzhafarova / AFP

A lépésnek pozitív hatása lesz a gazdaságra, azonban felmerül a kérdés, hogy az orosz fél miként reagál majd a lépésre. Ez azért is érdekes, mert Robert Fico szlovák miniszterelnök nemrégiben Moszkvában járt, és tárgyalásokat folytatott Vlagyimir Putyinnal.

Beindult a szlovák hadigépezet: milliószámra készülnek a lőszerek 

Szlovákia jelenleg is milliós nagyságrendben szállít lőszert Ukrajnának, ez a mennyiség a jövőben pedig tovább növekszik majd − számolt be az aktualitásokról Peter Pellegrini, szlovák államfő a Bukaresti Kilencek (B9) konferenciáján.

Peter Pellegrini szerint Szlovákia folyamatos beruházásokat hajt végre a fegyvergyártásban,

a hadiipar jelenleg felfutóban van, az ország gazdaságának 3 százalékát adja.

A stratégia eredményeként Szlovákia a NATO egyik legnagyobb lőszergyártójává vált − mutatott rá az államfő, majd arról beszélt, hogy a modern hadviselés legtöbb tapasztalatával rendelkező Ukrajna tudására a szomszédos országoknak is szükségük van, így támogatja a nyugati irányú technológiatranszfert.

Peter Pellegrini azt is kijelentette, hogy a NATO annak ellenére is egységes marad, hogy Európa és az Egyesült Államok között feszült a helyzet:

Természetesen szükség van az európai pillér megerősítésére a NATO keretében, de nem különálló struktúraként, hanem úgy, hogy nagyobb felelősséget vállalunk, és megerősítjük saját védelmi képességeinket a szövetségi rendszeren belül. Ez természetesen együtt jár a védelmi kiadások növelésével

− mondta az államfő.

A szlovák kormány álláspontja Ukrajna támogatásáról

A szlovák vezetés korábban már kijelentette, hogy elutasítja a szomszédos ország katonai támogatását. Peter Pellegrini egy korábbi interjújában elzárkózott attól, hogy szlovák katonák Ukrajnában teljesítsenek szolgálatot, és országa a 90 milliárdos ukrán hitelből is kimaradt.

A MiG–29-es vadászgépek átadása az előző kormány részéről hiba volt

− mondta Pellegrini, majd emlékeztetett, hogy korábban miniszterelnökként saját kezűleg rendelkezett arról, hogy a MiG–29-eseknek az új F–16-osok érkezéséig szolgálatban kell maradniuk. A kormányfő nem ért egyet azzal az állítással, miszerint a régi gépek ócskavasak lettek volna.

Robert Fico Moszkvában járt

Robert Fico május 9-én részt vett a moszkvai győzelem napi ünnepségen, majd tárgyalásokat folytatott Vlagyimir Putyinnal. Az útja miatt számos nyugati vezető kritikával illette, mások pedig arra számítottak, hogy üzenetet készül átadni az orosz elnöknek Volodimir Zelenszkijtől.

A rejtélyes üzenet nem lett átadva, sőt az sem zárható ki, hogy nem is létezett, azonban a felek megállapodtak abban, hogy az energiaszállítások a korábbi megállapodásoknak megfelelően folytatódnak, amennyiben Szlovákia továbbra is szuverén és pragmatikus külpolitikát folytat:

Az ön kormánya szuverén külpolitikát kíván folytatni, és pragmatikus irányvonalat alakít ki Oroszországgal szemben. Üdvözöljük a kétoldalú együttműködés fokozatos helyreállítását, amelyet a korábbi szlovák hatóságok gyakorlatilag befagyasztottak 

− jelentette ki Vlagyimir Putyin.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
