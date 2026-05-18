Szlovákia elhatározta magát, megkezdi a leválást az orosz gázról: ez az ország válthatja ki, a magyarok jól ismerik – már keresik hozzá a gázcsövet

Szlovákia legalább tíz évre szóló földgázszerződésről tárgyal Azerbajdzsánnal, miközben Közép-Európa egyre látványosabban keresi az orosz energiahordozók kiváltásának lehetőségeit. Szlovákia vezetése szerint nem az a kérdés, hogy szükség van-e az azeri gázra, hanem az, hogy milyen útvonalakon és mekkora mennyiségben lehet azt eljuttatni a régióba.

Tomas Taraba szlovák miniszterelnök-helyettes és környezetvédelmi miniszter egy azeri hírügynökségnek adott interjúban azt mondta: Szlovákia legalább tízéves megállapodást szeretne kötni Azerbajdzsánnal.

Már csak a megfelelő vezetékeket kell megtalálni

A tárgyalások fő témája, hogy mely vezetékeket lehetne használni, és milyen mennyiséget lehetne Közép-Európába szállítani. A szlovák állami gázszolgáltató, az SPP 2024 novemberében rövid távú, kísérleti szerződést kötött az azeri SOCAR-ral, a szállítás pedig 2024. december 1-jén indult el. Az SPP akkor azt közölte, hogy a tapasztalatok alapján hosszabb távú együttműködésről is dönthetnek.

Azerbajdzsán gáza a Déli Gázfolyosón, majd európai vezetékeken keresztül juthat el a térségbe, de a közép-európai kapacitások, a tranzitdíjak és a hosszú távú lekötések egyaránt meghatározzák, mennyire lehet versenyképes az azeri forrás. A SOCAR az elmúlt években több európai piacon is megjelent, 2026 januárjában pedig Németországba és Ausztriába is megkezdte a szállítást – közölte az Interfax.

Magyarország számára sem utolsó kérdés

Magyarország számára a szlovák–azeri tárgyalás azért is érdekes, mert a régiós gázpiac egyre inkább összekapcsolódik. Ha Szlovákia hosszú távon is belép az azeri gázvásárlók közé, az növelheti a közép-európai alternatív források súlyát, de egyben versenyt is teremthet a kapacitásokért. Azerbajdzsán már korábban is jelezte, hogy az uniós kereslet nő, de a nagyobb exporthoz

vezetékbővítésre,

beruházásokra

és hosszú távú vásárlói kötelezettségvállalásokra van szükség.

Az Európai Unió nyomja Szlovákia döntését

Az Európai Unió az orosz gázimport fokozatos leépítésére törekszik, miközben több közép-európai ország továbbra is érzékeny az árra, a fizikai elérhetőségre és az ellátásbiztonságra. Szlovákia ezért nem egyszerűen új beszállítót keres, hanem olyan konstrukciót, amely

árban és útvonalban is kiszámítható lehet.

Azerbajdzsán eközben egyre fontosabb szereplővé válik az európai gázpiacon, de kapacitásai nem korlátlanok. Ezért a mostani szlovák tárgyalás nem jelenti automatikusan az orosz gáz teljes kiváltását, inkább annak jele, hogy Pozsony hosszabb távon több lábon álló ellátási rendszert akar kiépíteni. A kérdés az, hogy ehhez a régiós vezetékek, a szerződéses feltételek és az árak is összeállnak-e.