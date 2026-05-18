Deviza
EUR/HUF360,62 -0,11% USD/HUF309,69 -0,37% GBP/HUF415,63 +0,46% CHF/HUF394,63 -0,04% PLN/HUF85,01 +0,04% RON/HUF69,25 -0,13% CZK/HUF14,84 0% EUR/HUF360,62 -0,11% USD/HUF309,69 -0,37% GBP/HUF415,63 +0,46% CHF/HUF394,63 -0,04% PLN/HUF85,01 +0,04% RON/HUF69,25 -0,13% CZK/HUF14,84 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 046,37 +0,27% MTELEKOM2 546 +1,43% MOL4 034 +1,05% OTP41 080 -0,05% RICHTER12 450 -1,11% OPUS313,5 +2,12% ANY8 020 +1,01% AUTOWALLIS152 +2,01% WABERERS4 660 0% BUMIX9 377,83 +0,93% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 836,6 +0,79% BUX132 046,37 +0,27% MTELEKOM2 546 +1,43% MOL4 034 +1,05% OTP41 080 -0,05% RICHTER12 450 -1,11% OPUS313,5 +2,12% ANY8 020 +1,01% AUTOWALLIS152 +2,01% WABERERS4 660 0% BUMIX9 377,83 +0,93% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 836,6 +0,79%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szlovákia
gáz
gazdaság

Szlovákia elhatározta magát, megkezdi a leválást az orosz gázról: ez az ország válthatja ki, a magyarok jól ismerik – már keresik hozzá a gázcsövet

Északi szomszédunk már nemcsak új gázforrást keres, hanem egy olyan útvonalat is, amely átírhatja Közép-Európa energiaviszonyait. Szlovákia Azerbajdzsánnal legalább tíz évre kötne szerződést, de a nagy kérdés nem az, hogy jön-e a gáz, hanem hogy merre és mennyiért.
Csókási Annamária
2026.05.18, 20:29
Frissítve: 2026.05.18, 20:30

Szlovákia legalább tíz évre szóló földgázszerződésről tárgyal Azerbajdzsánnal, miközben Közép-Európa egyre látványosabban keresi az orosz energiahordozók kiváltásának lehetőségeit. Szlovákia vezetése szerint nem az a kérdés, hogy szükség van-e az azeri gázra, hanem az, hogy milyen útvonalakon és mekkora mennyiségben lehet azt eljuttatni a régióba.

Robert Fico szlovák
A Robert Fico vezette Szlovákia diverzifikálja gázellátását / Fotó: AFP

Tomas Taraba szlovák miniszterelnök-helyettes és környezetvédelmi miniszter egy azeri hírügynökségnek adott interjúban azt mondta: Szlovákia legalább tízéves megállapodást szeretne kötni Azerbajdzsánnal.

Már csak a megfelelő vezetékeket kell megtalálni

A tárgyalások fő témája, hogy mely vezetékeket lehetne használni, és milyen mennyiséget lehetne Közép-Európába szállítani. A szlovák állami gázszolgáltató, az SPP 2024 novemberében rövid távú, kísérleti szerződést kötött az azeri SOCAR-ral, a szállítás pedig 2024. december 1-jén indult el. Az SPP akkor azt közölte, hogy a tapasztalatok alapján hosszabb távú együttműködésről is dönthetnek.

Azerbajdzsán gáza a Déli Gázfolyosón, majd európai vezetékeken keresztül juthat el a térségbe, de a közép-európai kapacitások, a tranzitdíjak és a hosszú távú lekötések egyaránt meghatározzák, mennyire lehet versenyképes az azeri forrás. A SOCAR az elmúlt években több európai piacon is megjelent, 2026 januárjában pedig Németországba és Ausztriába is megkezdte a szállítást – közölte az Interfax.

Magyarország számára sem utolsó kérdés

Magyarország számára a szlovák–azeri tárgyalás azért is érdekes, mert a régiós gázpiac egyre inkább összekapcsolódik. Ha Szlovákia hosszú távon is belép az azeri gázvásárlók közé, az növelheti a közép-európai alternatív források súlyát, de egyben versenyt is teremthet a kapacitásokért. Azerbajdzsán már korábban is jelezte, hogy az uniós kereslet nő, de a nagyobb exporthoz 

  • vezetékbővítésre,
  • beruházásokra 
  • és hosszú távú vásárlói kötelezettségvállalásokra van szükség.

Az Európai Unió nyomja Szlovákia döntését

Az Európai Unió az orosz gázimport fokozatos leépítésére törekszik, miközben több közép-európai ország továbbra is érzékeny az árra, a fizikai elérhetőségre és az ellátásbiztonságra. Szlovákia ezért nem egyszerűen új beszállítót keres, hanem olyan konstrukciót, amely 

árban és útvonalban is kiszámítható lehet.

Azerbajdzsán eközben egyre fontosabb szereplővé válik az európai gázpiacon, de kapacitásai nem korlátlanok. Ezért a mostani szlovák tárgyalás nem jelenti automatikusan az orosz gáz teljes kiváltását, inkább annak jele, hogy Pozsony hosszabb távon több lábon álló ellátási rendszert akar kiépíteni. A kérdés az, hogy ehhez a régiós vezetékek, a szerződéses feltételek és az árak is összeállnak-e.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu