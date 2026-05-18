Irán átlépte a vörös vonalat: a teheráni vezetés drónokkal támadott egy atomerőművet − az esemény meglökte az olajárakat

Továbbra sem történt érdemi előrelépés a Közel-Keleten, így a harcok folytatódnak. Mivel hatalmas a bizonytalanság ezért a piacok idegesen reagálnak minden, olykor jelentéktelennek tűnő harci eseményre, kisebb támadásra is, mivel bármelyik pillanatban dőlni kezdhetnek a dominók.

Irán folyamatos dróntámadásokkal tartja sakkban az Öböl-menti olajkitermelő államokat, miközben Libanonban egyre feszültebb a helyzet, Washington és Teherán között pedig éles szóváltások folynak.

Irán atomerőművet támadott

Teherán néhány napja az Egyesült Arab Emírségek, Barakah nevű atomerőműve ellen indított csapást, aminek hatására az olajárak hirtelen emelkedni kezdtek.

Az északi-tengeri, Brent típusú kőolaj ára 1,32 százalékkal, hordónként 110,70 dollárra nőtt, míg az amerikai WTI 1,75 százalékkal, 107,26 dollárra emelkedett. A támadásra reagálva az arab ország hatóságai közölték, hogy vizsgálják az eset pontos körülményeit és fenntartják annak lehetőségét, hogy válaszoljanak az offenzívára, amit terrorista támadásnak minősítettek.

A drónok az erőművet, illetve annak reaktorait nem érték el, azonban egy, az Abu-Dzabihoz tartozó Dhafra régióban található áramfejlesztő berendezés megrongálódott és lángokba borult:

A tűz nem veszélyeztette a Barakah atomerőmű biztonságát, jelenleg mind a négy blokk rendeltetésszerűen működik

− jelentette az Egyesült Arab Emírségek Szövetségi Nukleáris Szabályozó Hatósága, a FANR. Az incidenssel kapcsolatban a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség vezetője, Rafael Grossi is aggodalmát fejezte ki.