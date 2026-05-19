Bemutatták Európa új szupertankját, legyőzheti a Leopardot: videón a CFL-120 Karpat, a NATO keleti határait fogja őrizni – a fél világ sorban állhat érte
A cseh CSG és a török FNSS bemutatta a CFL-120 Karpat tankot, ami egy új, közepes harckocsi. A pozsonyi IDEB 2026 szakkiállításon debütált katonai jármű a fejlesztők szerint könnyebb, gyorsabban telepíthető alternatívát kínál a hagyományos nehéz harckocsikkal, így például a Leopard 2 vagy az M1A2 Abrams modellekkel szemben, miközben megőrzi a nyugati szabványoknak megfelelő tűzerő – számolt be a Neokohn,
A CFL-120 Karpat tank
A jármű egy cseh-török ipari együttműködés keretében készült. A projekt az FNSS lánctalpas harcjármű-fejlesztési tapasztalatát, a CSG gyártási kapacitását, valamint az olasz Leonardo által fejlesztett HITFACT MkII toronyrendszert ötvözi. Az új torony egy 120 milliméteres simacsövű löveget kapott, amely NATO-szabványú lőszerekkel kompatibilis.
A Karpat név nagy valószínűséggel a Kárpátokra utal. Ez logikus választás egy közép-európai kötődésű haditechnikai projektnél, különösen úgy, hogy a járművet Pozsonyban mutatták be, és a NATO keleti szárnyára optimalizálták.
Érdekes, hogy nem a nemzetközileg megszokott „Carpath” vagy „Carpathian” formát választották, hanem a szlávosabb hangzású „Karpat” alakot, ami tudatos regionális brandépítésre utalhat – mutatott rá a lap.
Az ukrajnai háború tapasztalatai visszaköszönnek a harckocsi kialakításában
A CFL-120 Karpat fejlesztése jól tükrözi az ukrajnai háború nyomán megváltozott hadviselési szemléletet. Az elmúlt évek tapasztalatai rámutattak arra, hogy a modern konfliktusokban a mobilitás, a gyors telepíthetőség és a logisztikai fenntarthatóság legalább olyan fontos lehet, mint a vastag páncélzat vagy a puszta tűzerő.
A mindössze 34 tonnás harcjármű így egyfajta átmenetet képez a gyalogsági harcjárművek és a klasszikus, 60-70 tonnás fő harckocsik között.
A fejlesztők szerint a Karpat képes lehet ugyanazokat a páncéltörő feladatokat ellátni, mint a nehéz harckocsik, miközben jóval mozgékonyabb és olcsóbban üzemeltethető.
A járművet kifejezetten nagy intenzitású műveletekre és a NATO keleti szárnyának gyors megerősítésére optimalizálták. A cél egy olyan platform létrehozása volt, amely gyorsan átcsoportosítható, könnyebben szállítható vasúton vagy taktikai légi úton, és gyengébb infrastruktúrán – például kisebb teherbírású hidakon – is képes működni.
A Leonardo HITFACT MkII tornya jelenleg a világ egyik legfejlettebb könnyű harckocsitornyának számít. A 120 milliméteres löveg teljes mértékben kompatibilis a NATO-lőszercsaládokkal, ami leegyszerűsíti az interoperabilitást és az utánpótlást a szövetséges országok között.
A tervezők külön hangsúlyt fektettek a személyzet túlélőképességére is. A lőszereket a torony külön rekeszében helyezték el, a személyzettől elkülönítve, így egy esetleges találat esetén kisebb az esélye a katasztrofális belső robbanásnak.
A CFL-120 Karpat egyik legfontosabb előnye ugyanakkor a mobilitás lehet.
A hátul elhelyezett dízelmotor és a teljesen automata sebességváltó révén a jármű akár 70 km/órás sebességre is képes, miközben hatótávolsága elérheti a 450 kilométert.
A fejlesztők szerint a konstrukció különösen jól teljesíthet nehéz terepviszonyok között – például sáros, hegyvidéki vagy erdős környezetben –, amelyek Kelet-Európában és más potenciális konfliktuszónákban gyakran előfordulnak.
A hagyományos, 60 tonnánál nehezebb fő harckocsikkal összehasonlítva a Karpat jóval kisebb logisztikai terhet jelenthet. Ez különösen vonzó lehet a kisebb NATO-tagállamok és az expedíciós műveletekre készülő hadseregek számára, amelyek modern páncélos tűzerőt keresnek anélkül, hogy egy teljes nehézpáncélos dandár fenntartási költségeit kellene vállalniuk.
Elemzők szerint a CFL-120 Karpat előtt jelentős exportlehetőségek nyílhatnak Európában, a Közel-Keleten, Ázsiában és Afrikában is. Sok ország ugyanis korszerű páncélos képességekre törekszik, ugyanakkor nem rendelkezik elegendő infrastruktúrával vagy pénzügyi háttérrel nagyszámú nehéz harckocsi üzemeltetéséhez.