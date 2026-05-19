Bemutatták Európa új szupertankját, legyőzheti a Leopardot: videón a CFL-120 Karpat, a NATO keleti határait fogja őrizni – a fél világ sorban állhat érte

A cseh CSG és a török FNSS bemutatta a CFL-120 Karpat tankot, ami egy új, közepes harckocsi. A pozsonyi IDEB 2026 szakkiállításon debütált katonai jármű a fejlesztők szerint könnyebb, gyorsabban telepíthető alternatívát kínál a hagyományos nehéz harckocsikkal, így például a Leopard 2 vagy az M1A2 Abrams modellekkel szemben, miközben megőrzi a nyugati szabványoknak megfelelő tűzerő – számolt be a Neokohn,

A CFL-120 Karpat a nehéz fő harckocsiknál könnyebb, gyorsabban telepíthető és olcsóbban fenntartható tank

A jármű egy cseh-török ipari együttműködés keretében készült. A projekt az FNSS lánctalpas harcjármű-fejlesztési tapasztalatát, a CSG gyártási kapacitását, valamint az olasz Leonardo által fejlesztett HITFACT MkII toronyrendszert ötvözi. Az új torony egy 120 milliméteres simacsövű löveget kapott, amely NATO-szabványú lőszerekkel kompatibilis.

A Karpat név nagy valószínűséggel a Kárpátokra utal. Ez logikus választás egy közép-európai kötődésű haditechnikai projektnél, különösen úgy, hogy a járművet Pozsonyban mutatták be, és a NATO keleti szárnyára optimalizálták.

Érdekes, hogy nem a nemzetközileg megszokott „Carpath” vagy „Carpathian” formát választották, hanem a szlávosabb hangzású „Karpat” alakot, ami tudatos regionális brandépítésre utalhat – mutatott rá a lap.

Az ukrajnai háború tapasztalatai visszaköszönnek a harckocsi kialakításában

A CFL-120 Karpat fejlesztése jól tükrözi az ukrajnai háború nyomán megváltozott hadviselési szemléletet. Az elmúlt évek tapasztalatai rámutattak arra, hogy a modern konfliktusokban a mobilitás, a gyors telepíthetőség és a logisztikai fenntarthatóság legalább olyan fontos lehet, mint a vastag páncélzat vagy a puszta tűzerő.

A mindössze 34 tonnás harcjármű így egyfajta átmenetet képez a gyalogsági harcjárművek és a klasszikus, 60-70 tonnás fő harckocsik között.

A fejlesztők szerint a Karpat képes lehet ugyanazokat a páncéltörő feladatokat ellátni, mint a nehéz harckocsik, miközben jóval mozgékonyabb és olcsóbban üzemeltethető.

A járművet kifejezetten nagy intenzitású műveletekre és a NATO keleti szárnyának gyors megerősítésére optimalizálták. A cél egy olyan platform létrehozása volt, amely gyorsan átcsoportosítható, könnyebben szállítható vasúton vagy taktikai légi úton, és gyengébb infrastruktúrán – például kisebb teherbírású hidakon – is képes működni.