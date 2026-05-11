Trump új olajterve: katonai bázisokon indulhat kitermelés

Az amerikai kormány az idén 172 millió hordó olajat bocsátott piacra az amerikai stratégiai kőolajtartalékból (SPR) a globális ellátási zavarok és az iráni konfliktus hatásainak enyhítésére. A stratégiai tartalék szintje így ismét jelentősen csökkent, ezért Washington új lehetőségeket keres a visszatöltésre – írja az Origo. A Trump-kormányzat szövetségi területeken, így többek között katonai bázisok területein fúrhat olajért.

Katonai területekről pótolnák a tartalékokat

A lap szerint külföldi, bizalmas forrásokból szerzett sajtóértesülések alapján felmerült, hogy katonai területek alatt található olajkészleteket termeljenek ki, majd az így nyert nyersolajat közvetlenül az állami tartalékba irányítsák. Ez azért lenne előnyös, mert a kormányzatnak nem kellene piaci szereplőktől olajat vásárolnia az SPR visszatöltéséhez.

Az elképzelés nem teljesen példa nélküli:

Louisiana államban, a Barksdale légibázison évtizedek óta engedélyezett az olaj- és gázkitermelés. A Trump-adminisztráció tavaly közel 2000 hektárnyi területen értékesített fúrási jogokat ezen a bázison.

Chris Wright energiaügyi miniszter szerint „őrültség”, hogy az Egyesült Államok nem használja ki a katonai létesítmények alatt található energiahordozókat. A kormányzat ezért „kreatív és gyakorlatias” megoldásokkal próbálja növelni a tartalékokat.

Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az esetleges kitermelés rövid távon aligha csökkentené az üzemanyagárakat.

Az olaj világpiaci ára továbbra is magas, részben a Hormuzi-szoros körüli feszültségek miatt, miközben az amerikai autósok is egyre drágább benzinnel szembesülnek. Még ha a kormányzat végül jóvá is hagyná az olajfúrásokat a katonai bázisokon, az ebből származó termelés rövid távon aligha enyhítené az SPR csökkenését vagy a magas energiaárakat. Az amerikai átlagos benzinár gallononként elérte a 4,50 dollárt, amire utoljára 2022 júliusában volt példa. Az árak tovább emelkedtek a Hormuzi-szoros lezárása nyomán kialakult globális ellátási sokk miatt.

