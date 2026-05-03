Ez már a Taylor Swift-hatás: több százmillió euró mozdul meg világszerte – történelmi döntés a zeneiparban

A Universal Music Group (UMG) – az egyik legnagyobb zenei kiadó – részben kiszáll a Spotifyból, és ezzel párhuzamosan több százmillió eurót juttathat vissza az előadóknak. Ez egy olyan döntés, mely nemcsak a kiadó pénzügyi stratégiáját alakítja át, hanem a teljes zeneipar bevételmegosztási gyakorlatára is hatással lehet. A folyamatot pedig nem más, mint Taylor Swift kezdte el, így most előadók ezrei hálálkodhatnak neki.

A cég keddi gyorsjelentésében jelentette be, hogy igazgatótanácsa jóváhagyta a Spotifyban lévő részesedése felének értékesítését. Bár a tranzakció még nem zárult le, az már most látszik, hogy jelentős összegről van szó: Bill Ackman amerikai befektető-milliárdos korábbi becslése szerint

a UMG teljes Spotify-portfóliója körülbelül 2,7 milliárd eurót (nagyjából 1080 milliárd forintot) érhet.

Ennek fele alapján akár több százmillió euró kerülhet vissza az előadókhoz – számolt be róla a Billboard.

Taylor Swift jött, és borított mindent

A nagy kiadók – köztük a Warner Music Group és a Sony Music Group – már évekkel ezelőtt vállalták, hogy a streamingcégekben szerzett részesedések eladásából származó bevételek egy részét megosztják az előadókkal. A vita azonban sokáig arról szólt, hogy ezek a kifizetések valóban eljutnak-e a zenészekhez, vagy elviszi őket a kiadók által korábban adott előlegek elszámolása.

Ebben hozott fordulatot Taylor Swift 2018-as szerződése. Amikor az énekesnő a Universalhoz szerződött, kikötötte, hogy a Spotify-részesedés eladásából származó pénzeket a kiadó nem vonhatja le a művészek tartozásaiból.

Ez a nem visszakövetelhető (non-recoupable) kifizetés azóta iparági mércévé vált, és most is kulcsszerepet játszik abban, hogy a mostani tranzakció tényleges bevételt jelenthet sok előadónak.

Ez különösen azoknak lehet fontos, akik még mindig tartoznak a kiadójuknak a korábbi előlegek miatt. A zeneiparban ez általános jelenség: a kiadók gyakran előre finanszírozzák az albumokat és a marketinget, amit a későbbi bevételekből számolnak el. Így sok előadó papíron még akkor is mínuszban van, amikor már sikeres.