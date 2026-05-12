Az orosz hadsereg kezére játszott át tiltólistás csúcstechnikát két svéd – hajtóvadászat folyt ellenük, mindent felforgattak

Számos fejlett, csúcstechnológiát képviselő termék oroszországi exportjára van érvényben szankció az Európai Unióban. A napokban egy olyan bűnszervezetet kapcsolt le a svéd titkosszolgálat, amelyik megsértette a vonatkozó szabályokat. Egy korábbi törvénymódosítás értelmében az elkövetők hosszú börtönévekre számíthatnak.
Nagy Krisztián
2026.05.12, 07:30
Frissítve: 2026.05.12, 08:05

Két személyt exportszankciók megsértése miatt helyezett előzetes letartóztatásba a Svéd Biztonsági Szolgálat (SAPO). Az ügy csúcstechnológiás, Svédországban gyártott termékek Oroszországba szállítása miatt robbant ki.

Fotó: Anadolu via AFP

Az elkövetők ellen egy nagyszabású, összehangolt művelet zajlott, a nyomozás folyamatban van.

A technológiacsempészetről

A gyanúsítottakat május 5-én, illetve május 7-én vették őrizetbe Stockholmban, valamint Nyugat-Svédországban, az akció során több dél-svédországi helyszínen is házkutatást tartottak.

A Svéd Biztonsági Szolgálat átfogó műveletet hajtott végre annak érdekében, hogy megakadályozza a további súlyos bűncselekményeket, az ügyben jelenleg is zajlik a nyomozás. Ezeket az eseteket rendkívül komolyan vesszük, és hosszú távon, célzottan lépünk fel annak érdekében, hogy korlátozzuk Oroszország lehetőségeit a szankciók kijátszására

− mondta Christoffer Wedelin, a SAPO műveleti igazgatóhelyettese.

Az egyik gyanúsított május 8. óta előzetes letartóztatásban van, míg a másik feltételezett elkövető előzetes letartóztatását május 10-én kezdeményezték. A biztonsági szolgálat csapatai már hosszú ideje dolgoztak az ügy feltárásán, a nyomozás irányítását a nemzetbiztonsági ügyekért felelős, országos ügyészség végzi.

Az elkövetők szigorú büntetésre számíthatnak

Svédországban a szankciókra vonatkozó jogszabályokat 2025 júniusában szigorították. Többek között büntethetővé vált a szankciók megsértésére irányuló tevékenység, vagy az arra tett kísérlet és a felbujtás is, miközben a maximális büntetési tételt hat év szabadságvesztésre emelték.

Az ilyen típusú bűncselekmények gyakran közvetítők bevonásával, több szinten, párhuzamosan futnak. Az elkövetők így próbálják meg eltitkolni személyazonosságukat, valamint csökkenteni a lebukás kockázatát

− mutatott rá Wedelin, aki arról is beszélt, hogy Svédország nem válhat egy idegen hatalom, különösen Oroszország kiszolgálójává, és végső soron ebben az esetben is arról van szó, hogy a svéd csúcstechnológia nem kerülhet az orosz hadsereg birtokába.

A szigorított jogszabályokról

A svéd jogszabályok szigorítására azért volt szükség, hogy betarthatóvá váljanak az Oroszországra kivetett nemzetközi szankciók. Az új 2025:37-es törvény 2025. június 10-én lépett hatályba, és az alábbi változásokat hozta:

  • A szankciók megsértése pénzbírsággal vagy szabadságvesztéssel büntethető.
  • A svéd hatóságoknak bejelentési kötelezettségük van abban az esetben, ha szankciós jogsértést észlelnek.
  • Törvénysértés esetén az elkövetők vagyonának befagyasztása, illetve utazási tilalom is elrendelhető.
  • Az exportra termelő vállalatoknak olyan önellenőrző rendszert kell kiépíteniük, amely képes felismerni a szankcionált termékeket.
  • A közbeszerzést lebonyolító állami szervek kötelesek ellenőrizni, hogy a beszállítók érintettek-e szankciókban.
  • A törvény a szankciós tilalmat minden uniós állampolgárra és jogi személyre kiterjeszti, attól függetlenül, hogy melyik tagállam területén folytatják a tevékenységüket.

Az új törvény összességében jóval szigorúbb megközelítést alkalmaz a nemzetközi szankciók tekintetében, és lehetővé teszi az elkövetők büntetőjogi felelősségre vonását.

