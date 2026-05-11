Keményen lecsap a kínai webshopokra az EU: brutálisan megdrágul a Temu – ennyi időnk maradt olcsón rendelni

Nyártól jelentősen megdrágulhatnak a korábban olcsó kínai rendelések. Az Európai Unió ugyanis vámot vezet be a 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre. Az új szabályozás miatt még a néhány centes apróságok ára is több euróval emelkedhet, ha olyan itthon is népszerű platformokról rendelünk, mint a Temu vagy a Shein. A változtatások célja az, hogy nagyobb biztonságot nyújtsanak a vásárlóknak, és tisztességesebb versenyfeltételeket teremtsenek az európai kereskedők számára.

Drágább lesz olcsó termékeket vásárolni a Temuról / Fotó: Shutterstock

A Paraméter szlovákiai hírportál cikke szerint 2025-ben csaknem hatmilliárd olcsó csomag érkezett az Európai Unióba. Az ellenőrzések során számos veszélyes vagy megfelelő tanúsítvánnyal nem rendelkező terméket találtak, amelyeket elvileg nem is lenne szabad forgalomba hozni az EU területén. A kifogásolt termékek döntő többsége Kínából származott, például az ellenőrzött kozmetikai termékek 63 százaléka nem felelt meg az előírásoknak.

Mindezek ismeretében nem meglepő, hogy Brüsszel szigorítani akar. Az EU július 1-jétől vámot vet ki azokra a csomagokra is, amelyek eddig mentesültek ez alól. A cél a fogyasztók és az európai eladók hatékonyabb védelme.

A lap egy egyszerű példán mutatta be, mennyivel nőhet a végösszeg: ha valaki négy terméket rendel – két pamutpólót, egy pár zoknit és egy gyerekjátékot összesen 12 euró értékben, a vám további 9 eurót tehet ki: 3 eurót a pólókra, 3 eurót a zoknira és 3 eurót a játékra.

Az ázsiai webáruházak többsége már európai raktárakkal is rendelkezik, és bizonyos termékeket innen szállítanak ki, de az új vám ezekre a küldeményekre is vonatkozhat majd.

Ha a vásárló még júniusban adja le a rendelést, de a csomag csak júliusban érkezik meg, a vámot várhatóan még nem kell megfizetnie. Az új díjat legalább 2028 júliusáig alkalmazzák, de szükség esetén ennél hosszabb ideig is érvényben maradhat.

Pénz áll a házhoz: a Temu fizet a magyar vásárlóknak

Összesen legalább 882 millió forintot fizet vissza a magyar vásárlóknak a Temu online piactér európai üzemeltetője a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárásának eredményeként. Emellett a cég 437 millió forint bírságot is befizet a magyar központi költségvetésbe, továbbá egy átfogó megfelelési program végrehajtását is vállalta – közölte április végén a versenyhatóság.