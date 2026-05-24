Túl sok lett a külföldiekhez kötött bűnügy, szigoríthatja a beutazást a magyarok számára is olcsó ország
Thaiföld szigorítja a turistákra vonatkozó szabályokat, láthatóan több, nagy visszhangot kiváltó, külföldiekhez kapcsolódó bűncselekmény után. Ez azt jelentheti, hogy több mint 90 ország turistái a jelenlegi 60 nap helyett csak 30 napig maradhatnak vízum nélkül az országban – számolt be az Euronews.
Thaiföld a turizmus és a közbiztonság között egyensúlyoz
2025 márciusától a vízummentes időszakot 30 napról 60 napra hosszabbították meg a kormány azon terveinek részeként, hogy fellendítse a népszerű üdülőhely turizmusát. Ez azonban magával hozta a bűnözést is. Bár a turizmus kulcsfontosságú az ország gazdasági stabilitása szempontjából,
gyakoriak voltak a hírek a kábítószer-bűncselekményekhez és szexkereskedelemhez köthető külföldiek letartóztatásáról, valamint arról, hogy a nem ott lakók megfelelő engedélyek nélkül nyitottak vállalkozásokat.
Bár a vízumszabály módosítását még nem erősítették meg teljesen, a hírek szerint a kormány országonként külön vizsgálná a kérdést. Egyes országok állampolgárai 30 napig maradhatnának vízum nélkül, míg másoknak csak 15 napos vízummentes időszakot engedélyeznének.
Ha a vízummódosításokat valóban bevezetik, visszatérhet a korábbi rendszer, amelyben a 30 napos vízummentes tartózkodást a turisták további 30 nappal meghosszabbíthatták. Ez jelenleg 1900 bahtba, vagyis körülbelül 18 ezer forintba kerül.
Azok a látogatók, akik hosszabb ideig szeretnének maradni, választhatják a Destination Thailand Visát, vagyis a DTV-t is. Ez egy ötéves, többszöri belépésre jogosító vízum, amelyet digitális nomádoknak és távmunkásoknak, valamint úgynevezett „soft power” tevékenységeket – például muay thai edzést vagy thai főzőtanfolyamot – végzőknek terveztek.
A DTV belépésenként legfeljebb 180 napos tartózkodást engedélyez, amely egy alkalommal további 180 nappal meghosszabbítható.
Utóbbi esetben azonban nehézséget okozhat, hogy a kérelmezőknek igazolniuk kell: legalább 500 ezer baht, vagyis mintegy4,8 millió forint van a bankszámlájukon, a távmunkásoknak pedig azt is bizonyítaniuk kell, hogy Thaiföldön kívüli munkaviszonnyal rendelkeznek.
A kormány épp egy éve is fellépett a közbiztonságért. A külföldiek tavaly májustól 1-jétől csak előzetes online regisztráció után utazhatnak Thaiföldre, erre egy online elérhető digitális érkezési kártyát vezetett be.
A thaiföldi turizmus még nem tért vissza a Covid–19-járvány előtti szintre
A turizmus Thaiföld GDP-jének több mint 10 százalékát adja az AFP szerint, amely továbbra is Ázsia egyik leglátogatottabb országa. A látogatószámok még nem tértek vissza a járvány előtti szintre, sőt, a thaiföldi turisztikai minisztérium adatai szerint a külföldi érkezések száma az idei első negyedévben mintegy 3,4 százalékkal csökkent 2025 azonos időszakához képest. A Közel-Keletről érkező látogatók száma pedig csaknem harmadával esett vissza.
A kormány azonban továbbra is bízik a turizmus élénkülésében, és arra számít, hogy 2026-ban körülbelül 33,5 millió külföldi látogatót fogadnak, szemben a tavalyi, valamivel kevesebb mint 33 millióval.
Mivel a thai gazdaság növekedése 2025 elején is elmaradt a szomszédos országokétól, az állam egyre nagyobb erőfeszítéseket tett már akkor is az utazók bevonzására, hogy felpörgesse a legnagyobb gazdasági szektorát. A thai turizmus élénkítésére tehát a kormány tavaly több intézkedést is bevezetett. Néhányról a Világgazdaság is beszámolt.
A távol-keleti ország először legalizálta az azonos neműek házasságát, ami szintúgy javíthatja turisztikai vonzerejét, valamint elérte, hogy egy népszerű sorozat helyszínéül szolgáljon.
Tavaly januárban érkezett a hír, hogy a kabinet legalizálná a kaszinós szerencsejátékot, és olyan komplexumot engedne létrehozni, amelybe a külföldi turistáknak ingyenes a belépés, ám a thaiföldi állampolgároktól borsos árú belépődíjat szedne.
Majd márciusban arról érkezett a hír, hogy a kormány engedélyezné az alkoholfogyasztást a látogatóknak az ünnepek idején is.
A kabinet legköltségesebb húzása pedig vélhetően az volt, hogy a Buy International, Free Thailand Domestic Flights névre keresztelt program keretében a kormány kétszázezer nemzetközi utazót részesített ingyenjegyben, azok közül, akik 2025. szeptember és november között repülővel érkeztek az országba. A jogosultsághoz nemzetközi repülőjegyre volt szükség, cserébe pedig a kormány fedezte az egyirányú belföldi repülőjegyeket 1750 baht (18 ezer forint), a retúr repülőjegyeket pedig 3500 baht (36 ezer forint) árig.