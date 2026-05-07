Elszabadult a TikTok új AI-funkciója: gyümölcsnek nézte a hatalmas sztárt, azonnal le is állították

Az átlag felhasználónak jó játék tud lenni a generatív mesterséges intelligencia, de amikor platformfejlesztésről van szó, akkor egy kis hiba is kínos eredményeket szülhet – erről Elon Musk is sokat tudna mesélni a Grok kapcsán. Most a TikTok futott bele egy kellemetlen szituációba: kénytelenek rövid pórázra kötni a platform új AI-funkcióját, mely automatikusan összefoglal videókat. A probléma azzal van, hogy ezek az összefoglalók látványosan félreértelmezik a videókat – ezek nem egyszerű pontatlanságok, hanem sok esetben teljesen értelmetlen, szürreális leírások.

Elszabadult a TikTok új AI-funkciója: áfonyának nézte egyik legrégebbi sztárját, szinte azonnal le is állították a tesztelést / Fotó: Chay Tee

A TikTok AI overview funkciója eredetileg arra szolgált volna, hogy kontextust adjon a videókhoz, felismerje a bennük szereplő termékeket, illetve ajánlásokat jelenítsen meg a felhasználóknak. A rendszer azonban több esetben teljesen elvesztette a kapcsolatot a valósággal. Az egyik legismertebb és talán legviccesebb példa Charli D’Amelio videóihoz köthető – ő volt a TikTok egyik legkorábbi sztárja, aki egyébként 2020 novemberében elsőként több mint százmillió követővel rendelkezett.

Az AI overview szerint Charli D’Ameliót „különböző feltétekkel ellátott áfonyák gyűjteményeként” írta le, miközben csak egy fehér fal előtt ült és beszélt.

Egy kutyakiképző videójáról pedig, mely a kutyák viselkedését magyarázta, azt állította a rendszer, hogy „egy bonyolult origamiművészeti bemutató” látható rajta – írja a Buseness Insider.

A hibák a zenészeket és filmsztárokat sem kerülték el. Shakira új dalát népszerűsítő videóját az AI „kék alakzatok ismétlődő mozgásaként” értelmezte, míg Olivia Rodrigo egyik promóciós videójáról azt írta, hogy egy arcot „értelmetlen betű- és számsorok” váltanak fel. Több felhasználó szerint úgy tűnt, mintha a rendszer nem is ugyanazt a videót elemezné, hanem teljesen véletlenszerű szövegeket generálna.

A TikTok máris tűzoltásba kezdett

A TikTok a felhasználói visszajelzések után megerősítette, hogy egy időre parkoló pályára teszik az AI-funkciót, legalábbis az általános felhasználását. A vállalat szerint a funkciót mostantól inkább a videókban szereplő termékek felismerésére használják majd, nem pedig a teljes tartalom automatikus leírására. A fejlesztést egyelőre csak korlátozott számú felhasználónál tesztelték az Egyesült Államokban és néhány más piacon.