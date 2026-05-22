Deviza
EUR/HUF358,94 -0,07% USD/HUF309,6 +0,12% GBP/HUF415,63 +0,08% CHF/HUF393,39 +0,08% PLN/HUF84,64 -0,08% RON/HUF68,4 -0,16% CZK/HUF14,78 -0,08% EUR/HUF358,94 -0,07% USD/HUF309,6 +0,12% GBP/HUF415,63 +0,08% CHF/HUF393,39 +0,08% PLN/HUF84,64 -0,08% RON/HUF68,4 -0,16% CZK/HUF14,78 -0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 865,29 -0,59% MTELEKOM2 624 -0,61% MOL3 842 -2,08% OTP39 860 -0,1% RICHTER12 030 0% OPUS310,5 +0,16% ANY7 860 -0,38% AUTOWALLIS148 -0,68% WABERERS4 620 -0,22% BUMIX9 139,22 -0,77% CETOP4 487,93 -0,47% CETOP NTR2 845,98 +0,5% BUX129 865,29 -0,59% MTELEKOM2 624 -0,61% MOL3 842 -2,08% OTP39 860 -0,1% RICHTER12 030 0% OPUS310,5 +0,16% ANY7 860 -0,38% AUTOWALLIS148 -0,68% WABERERS4 620 -0,22% BUMIX9 139,22 -0,77% CETOP4 487,93 -0,47% CETOP NTR2 845,98 +0,5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Donald Trump
Radoslaw Sikorski
NATO

Mégis kap Varsó katonát, Trump megmondta, kinek köszönjék, Rutte ünnepel

Az Egyesült Államok elnöke néhány nap alatt nagyot fordított az amerikai katonai terveken Lengyelországgal kapcsolatban. Donald Trump 5000 katonát küld a NATO keleti szárnyára, amit Varsóban komoly diplomáciai sikerként ünnepelnek.
Csókási Annamária
2026.05.22, 16:06

Az amerikai haderő európai jelenléte körüli bizonytalanság újabb fordulatot vett: Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok 5000 katonát küld Lengyelországba. A döntés azért keltett nagy figyelmet a NATO-ban, mert alig néhány nappal korábban Washington még egy 4000 fős páncélos dandár lengyelországi telepítésének leállításáról döntött, ami Varsót is váratlanul érte.

Donald Trump amerikai elnökAm donald trump amerikai elnök erikai Egyesült Államok USAIrán, iráni háború
Donald Trump amerikai elnök / Fotó: Mandel Ngan / AFP

A NATO főtitkára megnyugtatott mindenkit

Mark Rutte NATO-főtitkár pénteken, a svédországi Helsingborgban tartott NATO- külügyminiszteri találkozón üdvözölte a bejelentést, és jelezte, hogy a katonai vezetők már dolgoznak a részleteken. Hozzátette, hogy a mostani döntés nem változtat a NATO hosszabb távú célján: Európának fokozatosan erősebbé kell válnia, 

és csökkentenie kell függését az Egyesült Államoktól.

Varsóban látványos sikernek értékelték a fordulatot a Politico szerint.

Még úgy is, hogy Trump nem adta Donald Tusk kormányfőnek – akit a héten Magyar Péter új magyra miniszterelnök meglátogatott – a sikert: csütörtök este a Truth Social közösségimédia-platformon közzétett bejegyzésében maga az amerikai elnök jelentette be a változást, és azt mondta: a döntés összefügg a Lengyelország elnöke, Karol Nawrocki iránti csodálatával. Nawrocki Tusk politikai ellenlábasa, aki az európai politikában Orbán Viktorhoz áll közel.

A lengyel elnök megköszönte Trumpnak a Lengyelország iránti barátságát, míg külpolitikai tanácsadója szerint a döntés az elnöki diplomácia eredménye. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter szerint ugyanakkor a lépés bizonyítja, hogy Lengyelország továbbra is Washington „sziklaszilárd szövetségese”, Radoslaw Sikorski külügyminiszter pedig a lengyel diplomácia és az amerikai kongresszusi támogatók közös munkáját emelte ki. Varsó öröme mögött viszont komoly stratégiai kérdések maradnak, amiért 

  • a katonai jelenlét erősödése növeli Lengyelország biztonságérzetét, és politikai tőkét ad Nawrockinak.
  • eközben azonban a NATO-nak azt kell tisztáznia, hogy az amerikai csapatmozgások szövetségi tervezés alapján, vagy elsősorban politikai üzenetként történnek-e. 

Hosszabb távon pedig Európa számára megmarad a kérdés, hogy a Trump-kormányzat alatt mennyire lehet tartós amerikai biztonsági garanciákra építeni, illetve milyen gyorsan tudja a kontinens megerősíteni saját védelmi képességeit.

A globális jelenlét a lényeg Trump számára

Marco Rubio amerikai külügyminiszter jelezte, hogy Washington továbbra is felülvizsgálja globális katonai jelenlétét, és a jövőben is lehetnek átcsoportosítások. Szerinte ezek nem büntetőlépések, hanem az amerikai haderő terhelésének újraértékeléséből következnek.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu