Rendkívüli, Trump most jelentette be: Amerika súlyos büntetést szab ki, Magyarországnak nagyon fog fájni – egyetlen kiút maradt az EU-nak
Néhány perccel ezelőtt súlyos intézkedést jelentett be Donald Trump a közösségi oldalán az Európai Unió ellen. Ha valóban végrehajtja, az Magyarország számára is rendkívül nehéz helyzetet teremthet.
Az amerikai elnök egészen pontosan azt közölte, hogy
25 százalékra emeli az EU-ból behozott autókra kivetett vámokat,
amiért az EU nem tartja be az Egyesült Államokkal tavaly kötött megállapodást, és fokozza a transzatlanti kereskedelmi feszültségeket.
A Truth Social oldalán frissen közzétett bejegyzésében Trump azt állította, hogy már a jövő héten megkezdi a vámok kivetését az Egyesült Államokba belépő összes európai autóra és teherautóra.
„Teljesen elfogadott, hogy ha viszont amerikai üzemekben gyártanak autókat és teherautókat, akkor NEM LESZ VÁM” – írta Trump.
Trump most jelentette be: Amerika súlyos büntetést szab ki
A Financial Times (FT) szerint a lépés veszélyezteti a Washington és Brüsszel között a múlt nyáron, Trump „felszabadulás napi” kereskedelmi háborúját követően kötött megállapodást. A mostani bejelentés azt üzeni, hogy hajlandó vámokat kivetni még azokra az országokra is, amelyekkel megállapodásokat kötött.
Bár a amerikai legfelsőbb bíróság idén korábban úgy határozott, hogy Trump nem használhatja fel a jogkörét a kereskedelmi partnerekre vonatkozó azonnali illetékek és vámok kivetésére, a gépjárműveknél ezt más jogi felhatalmazás alapján szabják ki, és azokat nem érintette a bíróság döntése.
Amerikai és az EU egyezsége nyomán eddig 15 százalékra csökkent a vám az Egyesült Államokba importált legtöbb árunál. Cserébe az EU beleegyezett, hogy nullára csökkenti az amerikai ipari termékekre és egyes mezőgazdasági termékekre kivetett saját vámjait.
Trump azonban fenntartotta a rekordmagas amerikai acél- és alumíniumvámokat, amelyeket a világ számos országára nézve 50 százalékban határozott meg.
A történtek hátterében az áll, hogy az amerikai tisztségviselők frusztráltak amiatt, hogy Brüsszel milyen lassan halad a megállapodás rá eső részének végrehajtásával. Ugyan az EU törvényhozói az év elején jóváhagyták a kereskedelmi megállapodást – ez eleve tetemes késés volt –, de az európai parlamenti képviselők később újabb feltételeket szabtak. Egyebek mellett elhatározták a döntés visszavonását, ha Trump új illetékeket vet ki.
Az EU szóvivője nem kívánta kommentálni Trump mostani bejelentését.
Az FT kommentárja szerint a kereskedelmi feszültségek eszkalációja egyúttal azt is jelenti, hogy Washington megpróbálja rávenni szövetségeseit, köztük az európaiakat is, hogy működjenek együtt vele a kritikus ásványok ellátási láncainak biztosítása a Kínától való függőség csökkentése érdekében.
Magyarországnak nagyon fájhat, ha Trump megemeli az uniós vámokat
Korábbi elemzések már rámutattak, hogy az amerikai–magyar kereskedelem terén kiemelendő árucsoport a gépjárműveké, amelyeken belül három évvel ezelőtt, 2023-ban az USA a második legnagyobb részesedéssel rendelkezett.
Az Oeconomus akkori vizsgálata szerint a három Magyarországon termelő német autóipari óriásvállalat közül a győri Audit érintheti negatívan a vámpolitika. A Kecskeméti Mercedes-gyár és a debreceni BMW-gyár esetében akár előnyös helyzet is előállhat, ha az amerikai vámok miatt külön is fokoznák itt a termelést, mondjuk a németországi kapacitások kárára.
A realitás azonban a következő: éves szinten mintegy 300 milliárd dollár értékű exportjával az EU a legnagyobb exportőr a gépjárműágazatban, a piac közel 25 százalékát mondhatja magáénak.
Ugyancsak korábbi elemzések szerint a 25 százalékos amerikai vámemelés – igaz, itt még nem 15 százalékos volt a bázis, hanem jóval alacsonyabb – rövid távú hatásait modellezve az látszott, hogy az összes ország USA-ba irányuló exportja 25 százalékkal csökken, beleértve a köztes és a végtermékek exportját is. Az EU esetében ez körülbelül 8 milliárd dollár exportcsökkenést jelentene. Ez a visszaesés természetesen azokat az országokat rázná meg leginkább, amelyeknek az Egyesült Államokba irányuló exportja nagyobb.
Ennek kapcsán született meg az a megállapítás, hogy egy ilyen helyzet
viszonylag súlyosan érintené Magyarországot (az összes kivitel 0,37 százalékos csökkenése),
Németország és Svédország, valamint Ausztria mellett, mert ezeknek az országoknak a gazdaságában is jelentős szerepet játszik az autóipar. Mindez ahhoz vezethetne, hogy az EU GDP-je 0,07 százalékkal mérséklődne, Magyarországé pedig már 0,16 százalékkal.