Újabb Trump-torony épülhet Európában

Hamarosan Grúziában is megjelenhet a Trump márka az ingatlanpiacon: a napokban bemutatták a Tbilisziben épülő Trump Tower látványterveit. A Trump Tower Tbiliszi körülbelül 70 emeletes lesz, amellyel Grúzia legmagasabb épületének ígérkezik.
VG
2026.05.07, 12:58
Frissítve: 2026.05.07, 13:09

A Trump Organization egy ingatlan- és vendéglátóipari csoport, amely több mint húsz golfpályával és üdülőhellyel rendelkezik világszerte. A cég jelentős terjeszkedésbe kezdett, sorra nyitná az új hoteljeit Európában is. A torony egy 2 milliárd dolláros fejlesztés központi eleme lesz Tbiliszi belvárosában.

A képen a fejlesztés középpontjában álló 70 emeletes Trump felhőkarcoló / Fotó: Biograpi Living and Archi Group

Az építkezés a Trump márka hivatalos debütálása Grúziában

A Gensler által tervezett, Tbilisziben épülő komplex hat építészetileg jellegzetes tornyot tartalmaz majd, köztük egy 70 emeletes felhőkarcolót, amely az ország legmagasabb épülete lesz –  számolt be róla a Deezen. Az aszimmetrikus, Trump márkájú felhőkarcoló a fejlesztés középpontjaként emelkedik majd, és alacsonyabb tornyok csoportja veszi körül.

A vegyes funkciójú projekt vásárlási, étkezési, szállodai és szórakozási lehetőségeket kínál.

A fejlesztés Tbiliszi Központi Parkjára néz majd, és 600 ezer négyzetméteren terül el. Az építkezés ütemtervét egyelőre nem hozták nyilvánosságra – írta cikkében az Origo.

Romániában is épülhet Trump-torony

A Trump Organization és a luxusingatlan-fejlesztő, az SDC Imobiliare tavaly nyáron jelentették be, hogy megépítik a bukaresti Trump Towert. A torony a román főváros központjában épül fel, és a Trump márkanév alatt luxuslakásokat hoz majd a régióba. A beruházást több helyi szereplő társadalmi és környezeti szempontból is kifogásolja. A lakosság Szerbiában sem fogadta örömmel a Trump-torony megépítését. Ott a tiltakozások odáig fajultak, hogy végül elálltak a megvalósításától.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
