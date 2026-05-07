Újabb Trump-torony épülhet Európában

A Trump Organization egy ingatlan- és vendéglátóipari csoport, amely több mint húsz golfpályával és üdülőhellyel rendelkezik világszerte. A cég jelentős terjeszkedésbe kezdett, sorra nyitná az új hoteljeit Európában is. A torony egy 2 milliárd dolláros fejlesztés központi eleme lesz Tbiliszi belvárosában.

A képen a fejlesztés középpontjában álló 70 emeletes Trump felhőkarcoló / Fotó: Biograpi Living and Archi Group

Az építkezés a Trump márka hivatalos debütálása Grúziában

A Gensler által tervezett, Tbilisziben épülő komplex hat építészetileg jellegzetes tornyot tartalmaz majd, köztük egy 70 emeletes felhőkarcolót, amely az ország legmagasabb épülete lesz – számolt be róla a Deezen. Az aszimmetrikus, Trump márkájú felhőkarcoló a fejlesztés középpontjaként emelkedik majd, és alacsonyabb tornyok csoportja veszi körül.

A vegyes funkciójú projekt vásárlási, étkezési, szállodai és szórakozási lehetőségeket kínál.

A fejlesztés Tbiliszi Központi Parkjára néz majd, és 600 ezer négyzetméteren terül el. Az építkezés ütemtervét egyelőre nem hozták nyilvánosságra – írta cikkében az Origo.

Romániában is épülhet Trump-torony

A Trump Organization és a luxusingatlan-fejlesztő, az SDC Imobiliare tavaly nyáron jelentették be, hogy megépítik a bukaresti Trump Towert. A torony a román főváros központjában épül fel, és a Trump márkanév alatt luxuslakásokat hoz majd a régióba. A beruházást több helyi szereplő társadalmi és környezeti szempontból is kifogásolja. A lakosság Szerbiában sem fogadta örömmel a Trump-torony megépítését. Ott a tiltakozások odáig fajultak, hogy végül elálltak a megvalósításától.