Ítéletet mondott a bíróság Trump csodafegyveréről, ezzel tartotta sakkban az egész világot: óriási botrány készül, beleremeghet Amerika
Egy amerikai kereskedelmi bíróság törvénytelennek ítélte és hatályon kívül helyezte a Donald Trump amerikai elnök által februárban a világ minden tájáról érkező importárukra kivetett 10 százalékos vámot.
A New York-i nemzetközi kereskedelmi bíróság a 10 százalékos ideiglenes vámok ellen tiltakozó kisvállalkozások javára döntött, és az intézkedést jogellenesnek, ezért érvénytelennek nyilvánította. A bíróság megállapította, hogy Trump félreértelmezte a vámok alapjául szolgáló kereskedelmi törvényt.
Sem az amerikai kormány, sem az amerikai vám- és határvédelmi hivatal nem szedhet be behozatali vámokat a felperesektől – köztük Washington államtól. Ezenkívül a bíróság elrendelte, hogy
a már beszedett vámokat vissza kell téríteni.
A bíróság megállapította, hogy az amerikai kormány nem bizonyította kellőképpen azokat az alapvető nemzetközi fizetési problémákat, amelyekre az intézkedés indoklásához hivatkozott 1974-es kereskedelmi törvény előírja.
Február 24. óta az Egyesült Államok 10 százalékos vámot vet ki a legtöbb importárura. Trump azzal is fenyegetőzött, hogy ezt az arányt 15 százalékosra emeli. Ez lenne a maximális arány, amelyet az elnök az 1974-es kereskedelmi törvény értelmében 150 napra kivethet.
Februárban a legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy Trump túllépte hatáskörét egy másik vámcsomaggal, amelyet 2025 januárjában, második elnöki ciklusának kezdetén vezetett be, és amely egy 1977-ben elfogadott vészhelyzeti törvényre hivatkozott. Ezt követően hirdette ki az általános 10 százalékos vámtarifát.
Korábban Donald Trump július 4-ig elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre tervezett vámemelést, miután telefonon egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Trump közlése szerint Brüsszel vállalta a korábbi kereskedelmi megállapodásban foglalt vámcsökkentések teljesítését. Az amerikai elnök ugyanakkor jelezte: ha ez nem valósul meg, az EU-s járművekre kivetett vámok 25 százalékra emelkedhetnek. A felek az iráni atomprogramról is egyeztettek, hangsúlyozva, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez.
Pillanatok alatt újra kirobbant a vámháború az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között május elején. Történt, hogy Donald Trump a semmiből bejelentette: már a jövő héten 25 százalékos vámot vethet ki az Amerikába beáramló gépjárműimportra. Mindezt azzal indokolta, hogy az EU nem tartja be az Egyesült Államokkal tavaly kötött megállapodást, és fokozza a transzatlanti kereskedelmi feszültségeket.