EUR/HUF357,78 +0,57% USD/HUF304,88 +0,95% GBP/HUF412,37 +0,37% CHF/HUF390,32 +0,59% PLN/HUF84,13 +0,28% RON/HUF68,76 +0,63% CZK/HUF14,7 +0,5%
BUX132 484,92 -1,33% MTELEKOM2 418 +0,33% MOL4 100 -0,15% OTP41 660 -2,16% RICHTER12 370 -1,83% OPUS298,5 -4,33% ANY7 500 +0,4% AUTOWALLIS152 +1,33% WABERERS4 750 +0,21% BUMIX9 232,49 +1,22% CETOP4 451,48 -1,26% CETOP NTR2 797,67 -1,26%
Ukrajna totális győzelmet aratott, Orbán Viktor nélkül már könnyű volt: Brüsszel és Magyarország egyszerre lépett – indul a pénz és az üzemanyag

Kedden tanácskoztak az uniós tagországok védelmi miniszterei. Kaja Kallas szerint Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd eurós hitel első részletét.
VG/MTI
2026.05.12, 19:30

Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd eurós hitel első részletét, a pénzösszeg közvetlenül a drónok gyártásra és beszerzésére fog irányulni, amelyek jelenleg kulcsfontosságú képességet jelentenek az orosz erők visszaszorításában – közölte Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben kedden.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője
Kaja Kallas: Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd eurós hitel első részletét / Fotó: Daniel Gnap / AFP

Az európai uniós tagországok védelmi minisztereinek keddi tanácskozását követő sajtótájékoztatóján Kaja Kallas hangsúlyozta, hogy habár a 90 milliárd eurós hitel Ukrajnának már biztosított, a kétoldalú, országok közötti támogatásoknak folytatódniuk kell, ahogy további szankciókra is szükség van Oroszországgal szemben az orosz-ukrán háború miatt.

Ez gyors volt, Ukrajna máris megállapodott Magyarországgal

Ukrajna újraindította az üzemanyagimportot Magyarországról és Szlovákiából – jelentette piaci kommentárokra alapozva az ukrán média. Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a két visegrádi ország még februárban függesztette fel az Ukrajnába irányuló üzemanyagexportot, miután Zelenszkij ukrán elnök nem állította helyre a Barátság kőolajvezetéken keresztül zajló olajszállítást.

A friss fejleményre vonatkozóan Szerhij Kujunt jelölték meg forrásként, aki az A95 Consulting Group igazgatója. Ő az Ukrinformnak egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy

már újraindítottuk az importot.

Azonban azt is hozzátette, hogy mindez az üzemanyagárakat nem fogja befolyásolni, mivel a magyar és a szlovák piacról is piaci áron vásárol Ukrajna, legalábbis a szakértő állítása szerint.

