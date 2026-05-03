Most már világos: a történelem egyik legnagyobb fegyvervásárlása készül Ukrajna az EU-val, Magyarország volt az akadálya – NATO-nagyhatalomnak fájt Orbán Viktor vétója
Küszöbön áll Svédország történetének egyik legnagyobb üzlete, a skandináv állam talán a valaha volt legnagyobb fegyvereladását kötheti meg még az idén – jelentette a svéd sajtó.
Arról van szó, hogy a Saab védelmi ipari vállalat idén biztosíthatja be fennállása egyik legnagyobb üzletét. Ezt maga a vállalat vezérigazgatója, Micael Johansson is megerősítette.
Néhány hónapon belül lezárulhat az ügylet. A Saab óriási üzlet felé tart Ukrajnával
– fogalmazott. Ez azért újdonság, mert eddig nem kötötték össze az ukrán 90 milliárd eurós hitelt és a korábban jelzett, valóban gigantikus Gripen-vásárlást. Most azonban kiderült, hogy utóbbinak bizony előbbi a forrása, amit viszont a magyar vétó nem engedett felhasználni.
Ukrajna a történelem egyik legnagyobb fegyvervásárlása készül, Magyarország volt az akadálya
Az már eddig is ismert volt, hogy Ukrajna szándéka szerint 150 darab Gripen vadászgépet vásárolna – emlékeztetett az SVT. Most pedig Micael Johansson, a Saab vezérigazgatója közölte, hogy az üzlet hamarosan véglegesíthető.
Egy szándéknyilatkozatot már aláírtak akkor, amikor Volodimir Zelenszkij tavaly Linköpingbe látogatott, de az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-s hitel Magyarország általi blokkolása bizonytalanságot szült a finanszírozás körül. A védelmiipari óriás és a svédek viszont most megkönnyebültek:
a magyarországi kormányváltás ugyanis azt jelenti a számukra, hogy a Saab hatalmas értékesítése hamarosan révbe érhet.
Normális esetben néhány hónapba telik még, amíg minden összeáll. Természetesen remélem, hogy ez még az idei év folyamán lezárul – nyilatkozta Micael Johansson.
90 milliárd eurós uniós hitel Ukrajnának: erre fáj mindenkinek a foga
Magyarország hónapokon át nem engedte egy technikai trükköt felhasználva, hogy Brüsszel kifizesse Ukrajnának a 90 milliárd eurós hadikölcsönt. Orbán Viktor részéről ez volt a válaszlépés arra, hogy Zelenszkij elnök tudtával január vége óta nem állították helyre az orosz olaj szállítását a Barátság vezetéken.
Az április 12-i választást követően azonban a csővezeték hirtelen meggyógyult, az orosz olaj csaknem három hónapos szünet után újra megérkezett a százhalombattai Mol-finomítóba, így az Ukrajnának szánt EU-s hitellel kapcsolatos vétót – az ígérethez híven – a magyar fél feloldotta.
Most látszik csak igazán, ez mennyire égető volt a nagyhatalmak számára. Ha Orbán Viktor hatodjára is hatalomra jut, a blokkolás fennmaradhatott volna, hiszen Zelenszkij aligha intézkedett volna – pláne ennyire gyorsan – az olajtranzit újraindításáról. Így pedig, ki tudja, mikor jutnak hozzá a pénzükhöz a fegyvergyártók.
Ennek a helyzetnek a Tisza-kormány érkezésével viszont vége: a Jas Gripen-üzlet is megvalósulását,
amint Ukrajna felveszi a 90 milliárd eurós kölcsönt. „Ennek egy részét vélhetően vadászgépekre fordítják. Emellett természetesen Svédországnak, és talán néhány más országnak is támogatnia kell mindezt saját csomagokon keresztül” – magyarázta a Saab vezérigazgatója a csatornának.
Arra nem kívánt válaszolni, hogy mekkora összegű az üzlet, de a svéd sajtó egyértelműnek tartja, hogy a Saab és Svédország történetének egyik legnagyobb horderejű megállapodásáról van szó. Sok tízmilliárd eurós értékről lehet beszélni.
Csak, hogy világos legyen, mekkora fegyverüzlet készül: a Saab 2025-ben 17 darab Gripen repülőgépet adott el Kolumbiának 34 milliárd (svéd korona) értékben. Még egyszer: Ukrajna most tehát összesen 150 darab Gripent kíván vásárolni. Még akkor is, ha az üzlet finanszírozásához támogatást fog kapni, ez soha nem látott lehetőség a fegyvergyártóknak.
Zelenszkij szerint történelmi lépés a 150 Gripen
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en kommentálta az üzletet a 2025-ös linköpingi látogatása és Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel való találkozója után, amikor is aláírták a szándéknyilatkozatot.
„Svédországgal együtt Ukrajna jelentősen növelni fogja légierejét. Ez egy ambiciózus feladat, amelyet teljesíteni kell. Most egy történelmi lépés történt, megállapodás született Svédországgal a Gripen vadászgépekről, és ez egy jó választás” – írta Zelenszkij akkor a közösségi oldalán.
Jelezte, hogy 150 Saab-vadászrepülőgépet szereznek Ukrajna számára, az elsők érkezése pedig jövőre, vagyis 2026-ra várható. Így, hogy Orbán Viktorral most már nem kell számolniuk, ez minden bizonnyal meg is fog történni.
