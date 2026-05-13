Ukrajna elárulta, mennyibe kerül egy nap a háború: ez Európa pénze – de szerintük az idő nekik dolgozik

Ukrajna törekszik arra, hogy lezárja azt a teljes körű háborút, amelyet Oroszország indított, mivel a háború minden egyes napja 450 millió dollárjába (138 milliárd forintjába) kerül az országnak – jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter egy lengyelországi konferencián az Unian ukrán hírügynökség szerdai beszámolója szerint. A háttér: az ország folyamatosan a csőd szélén áll, csak az Európai Uniótól kapott irdatlan összegek tartják a felszínen – akkor kerül ennyibe nekik a háború, ha ezeket a pénzeket valaha visszaadják, a vérét azonban biztosan az ukrán nép ontja.

Ukrajna szerint idén eljöhet a fordulat, ha sikerül tovább növelni a nyomást Oroszországon / Fotó: Shutterstock

A tárcavezető kiemelte, hogy a legmagasabb ár, amelyet Ukrajna Európa és mások védelméért fizet, az ukrán katonák vére.

„Fordulóponthoz érkeztünk. Nagyon közel vagyunk ahhoz a pillanathoz, amikor az idő már a mi oldalunkon kezdhet dolgozni” – hangsúlyozta Szibiha.

A miniszter úgy vélte, hogy az orosz gazdaság sebezhető, de a kritikus szakasz még nem következett be. „Igen, vannak veszteségeik a harctéren, és ott is történik valami. Nemrég észleltünk bizonyos korlátozásokat a közösségi médiájukban. Látunk bizonyos tényeket Vlagyimir Putyin (orosz elnök) támogatottságáról a lakossága körében. Ez csökken. És ismétlem, vannak hírszerzési adataink, valamint partnereinktől származó értékeléseink arról, hogy Oroszországban valami történik, ezért mi is abba az irányba mozdulunk, hogy erősítsük a nyomást” – magyarázta Szibiha, kiemelve, hogy meggyőződése szerint mindezek miatt idén fordulópont következhet be a béke elérésében.

A miniszter hangsúlyozta, hogy az emberéletek elvesztése a legnehezebb Ukrajna számára.

Jelenleg az ukrán katonák vére írja Európa történelmét és nemcsak azét

– tette hozzá. Ismételten leszögezte, hogy Kijev valóban szeretne véget vetni a háborúnak, „az egyetlen mód pedig erre az, ha különböző eszközökkel erősítik és fokozzák a nyomást Oroszországra”.

