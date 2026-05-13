Ukrajna elárulta, mennyibe kerül egy nap a háború: ez Európa pénze – de szerintük az idő nekik dolgozik
Ukrajna törekszik arra, hogy lezárja azt a teljes körű háborút, amelyet Oroszország indított, mivel a háború minden egyes napja 450 millió dollárjába (138 milliárd forintjába) kerül az országnak – jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter egy lengyelországi konferencián az Unian ukrán hírügynökség szerdai beszámolója szerint. A háttér: az ország folyamatosan a csőd szélén áll, csak az Európai Uniótól kapott irdatlan összegek tartják a felszínen – akkor kerül ennyibe nekik a háború, ha ezeket a pénzeket valaha visszaadják, a vérét azonban biztosan az ukrán nép ontja.
A tárcavezető kiemelte, hogy a legmagasabb ár, amelyet Ukrajna Európa és mások védelméért fizet, az ukrán katonák vére.
„Fordulóponthoz érkeztünk. Nagyon közel vagyunk ahhoz a pillanathoz, amikor az idő már a mi oldalunkon kezdhet dolgozni” – hangsúlyozta Szibiha.
A miniszter úgy vélte, hogy az orosz gazdaság sebezhető, de a kritikus szakasz még nem következett be. „Igen, vannak veszteségeik a harctéren, és ott is történik valami. Nemrég észleltünk bizonyos korlátozásokat a közösségi médiájukban. Látunk bizonyos tényeket Vlagyimir Putyin (orosz elnök) támogatottságáról a lakossága körében. Ez csökken. És ismétlem, vannak hírszerzési adataink, valamint partnereinktől származó értékeléseink arról, hogy Oroszországban valami történik, ezért mi is abba az irányba mozdulunk, hogy erősítsük a nyomást” – magyarázta Szibiha, kiemelve, hogy meggyőződése szerint mindezek miatt idén fordulópont következhet be a béke elérésében.
A miniszter hangsúlyozta, hogy az emberéletek elvesztése a legnehezebb Ukrajna számára.
Jelenleg az ukrán katonák vére írja Európa történelmét és nemcsak azét
– tette hozzá. Ismételten leszögezte, hogy Kijev valóban szeretne véget vetni a háborúnak, „az egyetlen mód pedig erre az, ha különböző eszközökkel erősítik és fokozzák a nyomást Oroszországra”.
Oroszország felélte gazdasági tartalékait, hiába keresi degeszre magát az iráni háborún – fentről érkezett a beismerés, nem akárki mondta
Oroszország feléli gazdasági tartalékait. Ezt Makszim Resetnyikov mondta a Vedomosztyi című napilap szerint – hívta fel a figyelmet lapunk áprilisban.
Maga Putyin elnök is arról beszélt, hogy a gazdasági mutatók alakulása az idén – eddig – rosszabb, mint amit az elemzők jósoltak. A mutatók mozgása, dinamikája is gyengébb a vártnál, amit az ország kormánya és a központi bank előírt.
Oroszországban az év első két hónapjában a GDP 1,8 százalékkal kisebb volt, mint a tavalyi esztendő hasonló időszakában. Putyin szerint ennek szezonális okai vannak. Januárban ugyanis két, februárban egy munkanappal kevesebb volt Oroszországban, mint tavaly ilyenkor.
A Szberbank továbbra is növekedést jósol erre az évre, habár a gyenge első negyedéves teljesítmény után a korábbi 1–1,5 százalékról 0,5–1 százalékra csökkentette előrejelzését.
2026. 04. 09. Egyre apad a háborúban álló pénze, mióta olajblokád alá vonta Magyarországot és Szlovákiát. Ukrajna nemzetközi tartaléka az év elején még rekordot ért el, EU-pénzek által dagasztva, azóta hónapról hónapra csökken: Orbán Viktor vétója hatásos.