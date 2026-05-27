Ukrajna kormánya intenzív tárgyalásokat folytat az IMF szakértőivel annak érdekében, hogy pénzügyi források érkeznek a gazdasági nehézségekkel küzdő, háború sújtotta országba.

Küszöbön a szakítás: Ukrajna nemet mondott az IMF megszorító intézkedéseire

Mivel a valutaalap hitelezőként nyújt segítséget, ezért a Zelenszkij-kormánynak számos szigorú előírásnak kell megfelelnie, melyek átfogó gazdasági reformokat igényelnek. Az ügy egyik sarkalatos pontja az adóreformok kérdése, mivel a stabilitás megteremtésének érdekében elengedhetetlen lesz az adóalap bővítése, ám úgy tűnik egyelőre túl feszes a póráz.

Ukrajna elkaszálta a vitatott adótörvényt

Ukrajna az IMF javaslatára egy olyan programot indított, mely a hitelfelvételhez szükséges, stabil gazdasági alapot biztosítana az országnak. Ennek keretében március végéig kellett volna elfogadni egy olyan törvénycsomagot, amely

áfát vezet be az egyszerűsített adózási rendszerben működő vállalkozókra,

valamint a 150 eurónál kisebb értékű importcsomagokra is.

A vállalkozókra vonatkozó törvény ugyan megszületett, de ukrán források szerint bevezetése, az IMF engedélyével, egy évet csúszhat,

ugyanakkor a csomagok áfáját célzó intézkedés totális kudarcot vallott.

A parlament május 26-án hozta meg a döntést, melynek értelmében nem szűnik meg a 150 eurónál olcsóbb nemzetközi küldemények adómentessége. A képviselők előbb azokat a módosító indítványokat utasították el, melyek a csomagok megadóztatását vezették volna be, majd magát a vámkódex módosításáról szóló 12360-as számú tervezetet sem támogatták.

A javaslat kritikusai szerint az új adó adminisztrációs költségei annyira magasak lennének, hogy egész egyszerűen nem hozna bevételt az állam számára,

továbbá bizonyos termékek esetében inflációt gerjesztene. Ezzel szemben Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter úgy véli az intézkedés a vállalkozások védelmét szolgálná és állami bevételt generálna.

Mivel a megszorító intézkedés az IMF javaslata volt, ezért kérdéses, hogy folytatódhat-e az együttműködés a nemzetközi szervezet és Ukrajna között. Legrosszabb esetben még az is elképzelhető, hogy elúszik a pénzügyi mentőöv.