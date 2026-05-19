Külföldön dolgozó magyarok: ideje elfelejteni Ausztriát? A közvetlen szomszédban rengeteg a szabad állás, kinyithatják a határokat – a pénz is dőlni fog
Ukrajnának a következő tíz évben legalább 4,5 millió új munkavállalóra lesz szüksége ahhoz, hogy a gazdaság évente 7 százalékos növekedést tudjon produkálni. A kormány most minden lehetséges tartalékot mozgósítana, miközben milliók élnek külföldön, és egyre komolyabban merül fel a bevándorlás kérdése is.
Ukrajna súlyos munkaerőválsággal néz szembe, amely hosszú távon az ország gazdasági túlélését és újjáépítését is veszélyeztetheti. Olekszij Szobolev gazdasági, környezetvédelmi és mezőgazdasági miniszter szerint
a következő tíz évben legalább 4,5 millió új munkavállalóra lesz szükség ahhoz, hogy az ukrán GDP évente 7 százalékkal növekedjen.
A kijelentés azért különösen figyelemreméltó, mert a háború kitörése óta Ukrajna lakossága drámai mértékben csökkent. Milliók hagyták el az országot, rengetegen kerültek a frontra, miközben a gazdaság számos ágazata munkaerőhiánnyal küzd. Szobolev az RBK Ukraine-nak adott interjújában arról beszélt, hogy a kormány elsődleges célja nem a külföldi munkavállalók tömeges behozatala, hanem a még rendelkezésre álló belső tartalékok mozgósítása.
A miniszter szerint jelenleg nagyjából 30 millió ember él az ukrán ellenőrzés alatt álló területeken, közülük azonban mindössze 10,5 millió dolgozik aktívan. Emellett további 2,6 millió ember úgynevezett „háttérfoglalkoztatásban” van. A kabinet számításai alapján legalább még 2 millió embert lehetne bevonni a munkaerőpiacra.
Ukrajna nem válogat, csak legyen elég munkás
Szobolev külön kiemelte, hogy ebbe a körbe a fiatalok és az 50 év felettiek is beletartoznak. Ennél is nagyobb figyelmet kapott azonban az a kijelentése, hogy bizonyos körözött személyek és büntetett előéletű emberek munkába állításáról is szó esett. A miniszter szerint ezek az emberek jelenleg nem vesznek részt a gazdaság működtetésében, pedig a munkaerőhiány miatt minden elérhető kapacitás számít.
A másik kulcskérdés a külföldön élő ukránok hazacsábítása. Jelenleg körülbelül 6 millió ukrán állampolgár tartózkodik külföldön. A felmérések szerint sokan hajlandóak lennének visszatérni, de ehhez komoly állami támogatásra lenne szükségük. A legtöbben pénzügyi segítséget várnak a költözéshez, lakhatáshoz, oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz.
A miniszter szerint a munkahelyek biztosítása nem jelentene problémát, mert az országban gyakorlatilag minden szektor munkaerőt keres.
Ezért az ukrán szociálpolitikai minisztérium már külön ukrán központokat hoz létre külföldön, amelyek célja a kapcsolat fenntartása az emigrációban élőkkel és a hazatérési programok kidolgozása.
Közben egyre erősebben jelenik meg a bevándorlás kérdése is. Bár Szobolev hangsúlyozta, hogy a külföldi munkavállalók bevonása nem elsődleges eszköz, az ukrán vezetésen belül már zajlanak az előkészületek. Az ukrán külügyminisztérium és az Ukrán Biztonsági Szolgálat feladatul kapta, hogy vizsgálja felül a „migrációs kockázatot jelentő országok” listáját. Ez részben megkönnyítheti a külföldi dolgozók alkalmazását az ukrán vállalatok számára.
Kirilo Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője szerint az intézkedések segíthetnek enyhíteni az üzleti szektor problémáit. A demográfusok ugyanakkor ennél sokkal borúlátóbbak. Ella Libanova, az Ukrán Demográfiai és Életminőségi Kutatóintézet vezetője korábban arra figyelmeztetett, hogy még akkor sem állna meg a népességfogyás, ha minden menekült hazatérne.
A szakértő szerint Ukrajna hosszú távon csak bevándorlással tudná stabilizálni a népességét és a gazdaságát. Ez azonban politikailag és társadalmilag is rendkívül érzékeny kérdés lehet egy olyan országban, amely éppen háborút vív, és amelynek lakossága az elmúlt években történelmi traumákat élt át.
