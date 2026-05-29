Új ország támadhatja meg Ukrajnát, elkezdték megerősíteni a határokat: azonnali utasítást adott ki Zelenszkij a védekezésre

Andrij Demcsenko, az Ukrán Állami Határőrszolgálat szóvivője az RBK-Ukrajinának azt mondta, hogy a Fehéroroszországgal közös, 1085 kilométer hosszú államhatár védett, de a kiépített állásokat tovább erősítik. A munkák közvetlenül a határ mentén zajlanak, miközben más ukrán biztonsági és védelmi szervek is részt vesznek a megerősítésben. A helyi hatóságok Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasítására a korábbinál nagyobb mértékben kapcsolódnak be az erődítések építésébe.

A határőrök és a helyi önkormányzatok is felsorakoztak a NATO erői ellen / Fotó: Katona Tibor / MTI

Az ukránok attól tartanak, hogy újra megnyílik az északi front

Kijev szerint Moszkva több forgatókönyvet is vizsgálhat az északi front megnyitására. Zelenszkij a napokban arról beszélt, hogy az ukrán hírszerzés adatai alapján Oroszország támadó műveleteket készíthet elő a Csernyihiv–Kijev irányban, vagy legalábbis olyan nyomást gyakorolhat a térségre, amely ukrán erőket kötne le az északi határnál. Fehérország 2022 februárjában területet biztosított az Ukrajna elleni orosz támadáshoz, de saját hadseregével

eddig nem lépett be közvetlenül a háborúba.

Minszk továbbra is Moszkva szoros szövetségese, és az utóbbi hetekben újabb aggodalmat keltett, hogy Oroszország és Fehéroroszország közös nukleáris gyakorlatokat tartott, miközben ukrán és nyugati források szerint orosz dróntevékenység is kapcsolódhat fehérorosz területhez.

Az ukrán félelmeket erősíti, hogy Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök az elmúlt időszakban többször is háborús készenlétről beszélt, bár azt állította, hogy Minszk nem akar háborút. A fehérorosz vezetés szerint az ország csak akkor válaszolna katonai erővel, ha támadás érné. Ez a megfogalmazás ugyan nem jelent nyílt bejelentést Ukrajna megtámadásáról, Kijevben mégis úgy értékelik, hogy Moszkva újra megpróbálhatja belerángatni Fehéroroszországot a konfliktusba.

Forrósodik a diplomácia a két ország között

A helyzetet bonyolítja, hogy az ukrán vezetés az elmúlt napokban a korábbinál keményebb üzeneteket küldött Minszknek. Zelenszkij arra figyelmeztetett, hogy Fehéroroszország vezetésének el kell kerülnie azokat a hibákat, amelyek súlyos következményekhez vezethetnek. A kijelentés különösen nagy figyelmet kapott, mert az ukrán elnök a venezuelai eseményekre utalt, ahol Nicolás Madurót januárban amerikai katonai műveletben fogták el, majd az Egyesült Államokba vitték, ahol büntetőeljárás indult ellene.