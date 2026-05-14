„Soha nem hordtam koronát, csak felhívtam őket" – így vitetik el a balhét Zelenszkij kebelbarátjával, a voodooo babás óriással
Ukrajna Európai Uniós csatlakozási folyamatának és pénzellátásának gyorsítását reméli a magyar választási fordulattól Volodimir Zelenszkij, miközben folynak a korrupciós vizsgálatok, de az elnöknek legföljebb a lábujja közelébe jutnak. A friss fejlemény: csütörtökön őrizetbe vették Andrij Jermakot, aki korábban az ország második leghatalmasabb embere volt Zelenszkij Elnöki Hivatalának vezetőjeként. Mint bukott hatalmasokkal gyakran történik, az ő fejére is szórják a zaftosnál zaftosabb vádakat, de egyáltalán nem biztos, hogy a végén meg is büntetik.
A háromnapos meghallgatást követően a Korrupcióellenes Felsőbíróság két hónap előzetes letartóztatásba helyezte Jermakot, és 140 millió hrivnyás (3,1 millió dolláros) óvadékot állapított meg – jelenti a Kyiv Independent. A gyanú: korrupció. Ha illegálisan szerzett pénzt, Jermak ennek most nem adja jelét.
Nincs ennyi pénzem óvadékra. Most az ügyvédem barátokkal és ismerősökkel fog dolgozni ezen. Minden vádat tagadok. Nincs mit rejtegetnem, és fellebbezni fogok
— mondta újságíróknak Jermak, aki egyedül jelent meg a tárgyaláson és egyetlen szövetségese korábbi sem állt ki mellette – emeli ki a lap. Emlékeztetnek: Jermak bukása júliusban kezdődött, amikor támadás indult a magas szintű korrupciót vizsgáló korrupcióellenes intézmények ellen. A lépés tömegtüntetéseket váltott ki, és végül utcai nyomásra, valamint brüsszeli felszólításokra visszavonták.
Azóta Zelenszkij az eddigi százmilliárdok tetejébe még több eurószázmilliárdra kapott ígéretet Brüsszelből. Jermak pedig rács mögé került.
Ukrán korrupció: Energoatom, kényszerűen visszaosztott pénzek, ingyen házak
Az ügy háttere: a nyomozás szerint 2021 és 2025 között több mint 460 millió hrivnyát, vagyis 8,9 millió dollárt mostak tisztára egy luxusüdülő-komplexum építésén keresztül a fővárostól délre fekvő, gazdagok lakta Kozin faluban.
A pénz az Energoatom állami nukleáris monopólium köré szervezett korrupciós rendszerből származott. A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) szerint az Energoatom magas rangú tisztviselői a beszállítóktól 10–15 százalékos visszaosztást szedtek azért, hogy megőrizzék beszállítói státuszukat, és termékeiket, szolgáltatásaikat ne blokkolják.
A korrupciós rendszerből finanszírozott négy ház egyikét állítólag Jermaknak szánták. Május 11-én pénzmosás miatt emeltek ellene vádat az építkezéssel összefüggésben. Ha elítélik, akár 12 év börtönt is kaphat. Az ügyben további hat embert is megvádoltak.
Valentina Hrebenyuk ügyész szerint Jermakot egyes üzenetváltásokban az „R2”, „A.B.” és „LL” fedőneveken említették. Hozzátette: egy építész telefonján talált Excel-táblázatban az építkezéssel kapcsolatos találkozók szerepeltek. Az „R2” mellett a nyomozók az „A.B.” kezdőbetűket találták, amelyek szerintük az „Andrij Boriszovics” névre utaltak — ez Jermak kereszt- és apai neve.
Szeretném elmondani, hogy nekem csak egy nevem van: Andrij Jermak
— mondta a megvádolt, állítva, hogy a fedőneveknek semmi közük őhozzá.
A Mumus, Veronika, az asztrológus, és a vudubabák
A hatalmát vesztett Jermakra most cifra vádak záporoznak-
Az évek során több beszámoló is azt állította, hogy Jermak befolyást gyakorolt a kormányzat minden ágára, és kulcsszerepet játszott a fontos kinevezésekben. A Kyiv Independentnek nyilatkozó parlamenti képviselők „mumusként” jellemezték, és azt mondták: távozásával „könnyebb lett lélegezni”.
A meghallgatás második napján az ellentmondásos megítélésű aktivista, Irma Krat volt az egyetlen támogatója, aki egy Jézust ábrázoló ikont vitt neki – számol be a lap. Jermak az ikont csendben átvette, és maga mellé helyezte.
Az ügyészség úgy állította be Jermakot, mint akit érdekelnek a természetfeletti dolgok.
Hrebenyuk ügyész szerint Jermak kapcsolatban állt egy „Veronika Feng Shui Office” nevű kontakttal, akinek kormányzati kinevezésekről írt, elküldve a jelöltek születési dátumait. Az újságírók a személyt Veronika Anikijevicsként azonosították, aki egy 51 éves kijevi asztrológus. Jermak állítólag legalább 2020 óta konzultált „Veronika Feng Shuival” kinevezésekről, többek között Oleh Tatarov elnöki hivatalvezető-helyettes, Viktor Ljasko egészségügyi miniszter és Irina Venyegyiktova volt főügyész — jelenlegi liechtensteini és svájci nagykövet — esetében is.
Mit mond maga Jermak?
Soha nem hordtam koronát. Ha felhívtam valakit vagy beszéltem vele, azt mindig közvetlenül tettem...Ismerek néhány Veronikát. Sok ismerősöm van...Biztosan nem kommunikáltam jósnőkkel, ahogy voodoo babáim sem voltak.
Mit csinál közben Zelenszkij elnök?
Miközben a botrány tovább gyűrűzik, Volodimir Zelenszkij elnök hallgatott mind a Jermak elleni vádakról, mind magáról a nyomozásról – írta a lap.
Bár a jósnőkről és spirituális tanácsadásról szóló részletek jelentették a meghallgatások legszórakoztatóbb momentumait, a legfontosabb kérdés mégis az volt, milyen kényszerintézkedést alkalmaznak azzal az emberrel szemben, aki egykor közvetlenül az elnök mögött állt a hatalmi hierarchiában.
Jermak egyébként korábban azt állította, hogy menesztése után a frontra megy, de végül soha nem csatlakozott a hadsereghez. Ehelyett az Ukrán Nemzeti Ügyvédi Kamara alatt létrehozott bizottság élére állt, amely az „orosz agresszió áldozatainak védelmével” foglalkozik.
Kritikusai gyorsan rámutattak arra, hogy az ügyvédi kamarát Lidija Izovitova vezeti, akit a Kreml-barát üzletember, Viktor Medvedcsuk egykori szövetségesének tartanak – egészíti ki a lap (szédületes kört leírva, habár odáig azért nem jutva, hogy a volt teljhatalmú hivatalvezért leputyinpincsizzék).
A bírósági meghallgatások során Jermak következetesen úgy állította be magát, mint aki segíti az Ukrán Fegyveres Erőket – folytatják. Még egy „Justice for Ukraine” (igazságot Ukrajnának) nevű civil szervezetet is létrehozott.
„Amit Jermak csinál, az egy meglehetősen nyilvánvaló kampány. Nem buta ember” —idézik Zelenszkij Nép Szolgája pártja egyik parlamenti képviselőjének korábbi nyilatkozatát. „Ez egy visszatérési terv, legalább részleges politikai rehabilitációval.”
Számomra nemcsak maga a vádemelés fontos. Sok olyan eset volt már, amikor a korrupcióellenes szervek vádat emeltek, aztán az egész kifulladt. Ha itt is ez történik, akkor politikailag rehabilitálva kerül ki az ügyből
— tette hozzá a forrás. Ebben az esetben visszaáll a régi jó rend: Zelenszkij, és Jermak sem tesz mást, mint Ukrajna javát szolgálják.