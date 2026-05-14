„Soha nem hordtam koronát, csak felhívtam őket" – így vitetik el a balhét Zelenszkij kebelbarátjával, a voodooo babás óriással

Ukrajna Európai Uniós csatlakozási folyamatának és pénzellátásának gyorsítását reméli a magyar választási fordulattól Volodimir Zelenszkij, miközben folynak a korrupciós vizsgálatok, de az elnöknek legföljebb a lábujja közelébe jutnak. A friss fejlemény: csütörtökön őrizetbe vették Andrij Jermakot, aki korábban az ország második leghatalmasabb embere volt Zelenszkij Elnöki Hivatalának vezetőjeként. Mint bukott hatalmasokkal gyakran történik, az ő fejére is szórják a zaftosnál zaftosabb vádakat, de egyáltalán nem biztos, hogy a végén meg is büntetik.

A háromnapos meghallgatást követően a Korrupcióellenes Felsőbíróság két hónap előzetes letartóztatásba helyezte Jermakot, és 140 millió hrivnyás (3,1 millió dolláros) óvadékot állapított meg – jelenti a Kyiv Independent. A gyanú: korrupció. Ha illegálisan szerzett pénzt, Jermak ennek most nem adja jelét.

Nincs ennyi pénzem óvadékra. Most az ügyvédem barátokkal és ismerősökkel fog dolgozni ezen. Minden vádat tagadok. Nincs mit rejtegetnem, és fellebbezni fogok

— mondta újságíróknak Jermak, aki egyedül jelent meg a tárgyaláson és egyetlen szövetségese korábbi sem állt ki mellette – emeli ki a lap. Emlékeztetnek: Jermak bukása júliusban kezdődött, amikor támadás indult a magas szintű korrupciót vizsgáló korrupcióellenes intézmények ellen. A lépés tömegtüntetéseket váltott ki, és végül utcai nyomásra, valamint brüsszeli felszólításokra visszavonták.

Azóta Zelenszkij az eddigi százmilliárdok tetejébe még több eurószázmilliárdra kapott ígéretet Brüsszelből. Jermak pedig rács mögé került.

Ukrán korrupció: Energoatom, kényszerűen visszaosztott pénzek, ingyen házak

Az ügy háttere: a nyomozás szerint 2021 és 2025 között több mint 460 millió hrivnyát, vagyis 8,9 millió dollárt mostak tisztára egy luxusüdülő-komplexum építésén keresztül a fővárostól délre fekvő, gazdagok lakta Kozin faluban.

A pénz az Energoatom állami nukleáris monopólium köré szervezett korrupciós rendszerből származott. A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) szerint az Energoatom magas rangú tisztviselői a beszállítóktól 10–15 százalékos visszaosztást szedtek azért, hogy megőrizzék beszállítói státuszukat, és termékeiket, szolgáltatásaikat ne blokkolják.