Teslák, luxusmotorok és „ajándék” milliók: totális háborút hirdetett a rendőrség a toborzóközpontok elburjánzó korrupciója ellen

Miközben az ukrán gazdaság és a társadalom minden erejével a frontvonal fenntartására koncentrál, a hátországban egy egészen másfajta „felhalmozás” zajlott az elmúlt hónapokban. Az ukrán Nemzeti Rendőrség legutóbbi, 16 régióra kiterjedő razzia-sorozata olyan rendszerszintű korrupciós hálózatot tárt fel a katonai toborzóközpontok (TCK) mélyén, amely még a sokat látott nyomozókat is meglepte.

Az ukrán kormány hiába hirdet sorozatos tisztogatásokat, a korrupciós indexek alapján az ország még mindig a kontinens legproblémásabb államai közé tartozik / Fotó: MantasVD

A Kiszo cikkéből kiderült, hogy a 44 helyszínen végrehajtott egyidejű házkutatás nem csupán elszigetelt visszaéléseket, hanem egy módszeresen felépített, a mozgósítás elkerülésére alapozott üzleti modell végvonaglását mutatta meg.

A hatóságok által lefoglalt vagyon elemei éles kontrasztban állnak a háborús hétköznapokkal. A garázsokból előkerülő

legmodernebb Tesla-modellek

és nagy értékű luxusmotorok

mellett a nyomozók többféle valutában felhalmozott készpénztartalékokat és gyanús eredetű, sokszor fiktívnek tűnő „ajándékozási” szerződéseket találtak. Utóbbiak különösen kreatív módjai voltak a jogtalan gazdagodás tisztára mosásának:

előkerült például egy olyan dokumentum is, amely egymillió hrivnyás „vissza nem térítendő támogatásról” szólt, gyakorlatilag hivatalosítva a kenőpénzt.

Ez a jelenség nem előzmény nélküli, hiszen a háború kezdete óta több hasonló botrány rázta meg az ukrán védelmi igazgatást. Emlékezetes marad az odesszai toborzóvezető, Jevhen Boriszov esete, akinek családja a harcok idején tett szert többmillió eurós spanyolországi ingatlanokra, vagy azok a kijevi tisztek, akik aranyrudakat és luxusórákat halmoztak fel a fiókjaikban, miközben hamis orvosi igazolásokkal mentesítették a tehetős behívottakat. A mostani akció súlyát jól jelzi, hogy a feltárt hiányok és a vagyonnyilatkozatok közötti eltérések

összértéke már most megközelíti a 92 millió hrivnyát, ami után több mint 150 közigazgatási eljárást indítottak.

A rendőrség közleménye szerint a nyomozás horizontálisan folytatódik, és újabb gyanúsítottak megjelenése várható, mivel a hálózat vélhetően több kormányzati szintet is érintett. Az ukrán vezetés számára a belső tisztogatás nemcsak morális kérdés, hanem a nyugati donorok bizalmának megőrzése miatt is elemi gazdasági érdek.