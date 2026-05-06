Teslák, luxusmotorok és „ajándék” milliók: totális háborút hirdetett a rendőrség a toborzóközpontok elburjánzó korrupciója ellen

Míg az orosz-ukrán fronton dúl a háború, a hátországban a toborzóközpontok tisztviselői közül többen luxuséletmódot építettek ki a mozgósítás elkerülésére vágyók pénzéből. Az ukrán Nemzeti Rendőrség most nagyszabású, 16 régióra kiterjedő razzia-sorozattal csapott le: a feltárt jogtalan vagyonosodás mértéke sokkoló, és csak a jéghegy csúcsát jelenti.
2026.05.06, 08:01

Miközben az ukrán gazdaság és a társadalom minden erejével a frontvonal fenntartására koncentrál, a hátországban egy egészen másfajta „felhalmozás” zajlott az elmúlt hónapokban. Az ukrán Nemzeti Rendőrség legutóbbi, 16 régióra kiterjedő razzia-sorozata olyan rendszerszintű korrupciós hálózatot tárt fel a katonai toborzóközpontok (TCK) mélyén, amely még a sokat látott nyomozókat is meglepte.

 Az ukrán kormány hiába hirdet sorozatos tisztogatásokat, a korrupciós indexek alapján az ország még mindig a kontinens legproblémásabb államai közé tartozik / Fotó: MantasVD

A Kiszo cikkéből kiderült, hogy a 44 helyszínen végrehajtott egyidejű házkutatás nem csupán elszigetelt visszaéléseket, hanem egy módszeresen felépített, a mozgósítás elkerülésére alapozott üzleti modell végvonaglását mutatta meg.

A hatóságok által lefoglalt vagyon elemei éles kontrasztban állnak a háborús hétköznapokkal. A garázsokból előkerülő

  • legmodernebb Tesla-modellek
  • és nagy értékű luxusmotorok

mellett a nyomozók többféle valutában felhalmozott készpénztartalékokat és gyanús eredetű, sokszor fiktívnek tűnő „ajándékozási” szerződéseket találtak. Utóbbiak különösen kreatív módjai voltak a jogtalan gazdagodás tisztára mosásának:

előkerült például egy olyan dokumentum is, amely egymillió hrivnyás „vissza nem térítendő támogatásról” szólt, gyakorlatilag hivatalosítva a kenőpénzt.

Ez a jelenség nem előzmény nélküli, hiszen a háború kezdete óta több hasonló botrány rázta meg az ukrán védelmi igazgatást. Emlékezetes marad az odesszai toborzóvezető, Jevhen Boriszov esete, akinek családja a harcok idején tett szert többmillió eurós spanyolországi ingatlanokra, vagy azok a kijevi tisztek, akik aranyrudakat és luxusórákat halmoztak fel a fiókjaikban, miközben hamis orvosi igazolásokkal mentesítették a tehetős behívottakat. A mostani akció súlyát jól jelzi, hogy a feltárt hiányok és a vagyonnyilatkozatok közötti eltérések

összértéke már most megközelíti a 92 millió hrivnyát, ami után több mint 150 közigazgatási eljárást indítottak.

A rendőrség közleménye szerint a nyomozás horizontálisan folytatódik, és újabb gyanúsítottak megjelenése várható, mivel a hálózat vélhetően több kormányzati szintet is érintett. Az ukrán vezetés számára a belső tisztogatás nemcsak morális kérdés, hanem a nyugati donorok bizalmának megőrzése miatt is elemi gazdasági érdek.

A legsúlyosabb visszaélések mérlege:

  • egy odesszai kerületi TCK-vezető több mint 45 millió hrivnya vagyont halmozott fel hivatali ideje alatt,
  • egy toborzóvezető helyettesénél kb. 10 millió hrivnya eltérést találtak a vagyonnyilatkozatában
  • egy toborzóközpont volt tisztjénél több mint 6,6 millió hrivnya hiányra derült fény.

Kárpátalján is volt botrány

Ez a rendszerszintű bűnözés a helyi szinteken is mély gyökereket eresztett, amit a kárpátaljai toborzóközpontok körüli legfrissebb botrányok is igazolnak. 2026 februárjában egy újabb megyei toborzóvezető bukott le, aki a vádak szerint ipari méretekben értékesítette a hadköteleseknek szánt mentességi igazolásokat.

A nyomozás feltárta, hogy a tisztviselő nemcsak készpénzt fogadott el, hanem ingatlanpiaci tranzakciókon keresztül próbálta tisztára mosni a beszedett kenőpénzeket, miközben a térségben zajló kényszersorozások és az erőszakos hatósági fellépések miatt a társadalmi feszültség a tetőfokára hágott.

Ez a három legkorruptabb ukrán ágazat

A rendszerszintű korrupció mélységét mutatja, hogy Ukrajna 2025-ös és 2026-os elemzései szerint továbbra is

  • a hadügyi beszerzések,
  • az energetikai szektor
  • és az igazságszolgáltatás

alkotják a három legfertőzöttebb ágazatot az országban. A toborzóközpontok visszaélései szorosan összefonódnak a hadiköltségvetés megcsapolásával, ahol a túlárazott beszerzésekből visszaosztott összegek és a mentességi „tarifák” együttesen tartják fenn a háborús nyerészkedők luxuséletmódját. Az ukrán kormány hiába hirdet sorozatos tisztogatásokat, a korrupciós indexek alapján az ország még mindig a kontinens legproblémásabb államai közé tartozik, ami a nemzetközi segélyek átlátható felhasználását is folyamatosan veszélyezteti.

