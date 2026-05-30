Deviza
EUR/HUF353,98 0% USD/HUF303,49 0% GBP/HUF408,33 0% CHF/HUF388,5 0% PLN/HUF83,63 0% RON/HUF67,38 0% CZK/HUF14,57 0% EUR/HUF353,98 0% USD/HUF303,49 0% GBP/HUF408,33 0% CHF/HUF388,5 0% PLN/HUF83,63 0% RON/HUF67,38 0% CZK/HUF14,57 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Magyar Péter
uniós források
megállapodástervezet

Uniós források: megint lódított Magyar Péter, Magyarország még mindig messze van attól, hogy megkapja az eurómilliárdokat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jóval visszafogottabb képet festenek a részletek annál, mint amit Magyar Péter az Ursula von der Leyennel folytatott tárgyalás után sugallt. Az uniós források ügyében ugyanis egyelőre nem a mintegy 16,4 milliárd euró felszabadításáról született megállapodás, csupán az ehhez vezető feltételek körvonalazódtak.
VG
2026.05.30, 18:10
Frissítve: 2026.05.30, 18:18

Noha Magyar Péter igyekszik látványos sikernek beállítani egyeztetését Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével a mintegy 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadításáról, a részletek jóval óvatosabb értékelést indokolnak – írja az Origo. 

uniós források
Magyar Péter itthon mindenütt arról beszél: már megvannak az uniós források, közben mindössze egy szándéknyilatkozat született / Fotó: John Thys / AFP

A feltételrendszer körvonalazódott az uniós pénzekről szóló tárgyaláson

A portál úgy tudja a nyilvánosságra került információk alapján, a felek egyelőre nem a pénzek felszabadításáról állapodtak meg, pusztán egy olyan feltételrendszer körvonalazódott, amelynek teljesítése rendkívüli politikai, jogalkotási és közigazgatási erőfeszítést igényel a következő három hónapban.

Mint ismert, Magyar Péter pénteken azt kürtölte világgá, hogy az Ursula von der Leyennel tartott találkozója áttörést hozott, de Magyarország még mindig messze van attól, hogy megkapja az eurómilliárdokat, amelyeket Budapest annyira akar 

– igyekezett hűteni a magyar miniszterelnök által keltett reményeket a zárolt uniós források teljes összegének hazahozatala kapcsán a mindig bennfentes brüsszeli információkkal rendelkező Politico

Noha a miniszterelnök úgy beszél a mintegy 16,4 milliárd euróról, mintha az már zsebben is lenne, a helyzet ennél jóval összetettebb, ugyanis bizottsági források már korábban utaltak arra, hogy a pénz egy jelentős része különböző okokból már nem megszerezhető – idézi a Politicót a portál, amely arról is beszámol, hogy pontosan milyen forrásokból tevődik össze a teljes 16 milliárd eurós zárolt összeg és miként bukhat el a szupermérföldköveken a Magyar-kormány.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu