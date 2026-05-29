Rakétariadót fújtak az uráli olajrégióban, soha nem éltek még meg ilyet a magyarok rokonai

Első alkalommal rendeltek el rakétariasztást Oroszország uráli szövetségi körzetében, miközben Ukrajna egyre intenzívebben támadja a mélyen orosz területen fekvő térségeket.

Rakétariadót fújtak az uráli olajrégióban / Fotó: AFP

Folyamatosan érkeznek a beszámolók orosz nagyvárosokat, illetve a kritikus infrastruktúrát ért támadásokról, melyekre az orosz vezetés rendszerint válaszcsapásokkal reagál.

Az egész uráli körzetben riadót fújtak

A régióért felelős elnöki megbízott, Artyom Zsoga pénteken a Telegramon közölte, hogy az illetékes szolgálatok fokozott készültségben vannak.

Mindeközben a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzetben is riasztást rendeltek el, a lakosokat felszólították arra, hogy maradjanak zárt térben, az ablakoktól távol – jelentette az Interfax hírügynökség.

Az eset érdekessége, hogy mindkét régió a frontvonaltól, valamint az orosz–ukrán határtól messze terül el.

For the first time, a missile alert and air raid siren were activated in Yamal, Russia — about 2,400 km from Ukraine.



A missile alert was also declared across the entire Ural Federal District for the first time, up to 1,650 km from the front line. pic.twitter.com/zTtGy1koAZ — распад и неуважение (@VictorKvert2008) May 29, 2026

Fejlődnek az ukrán csapásmérő képességek

A háború kitörése óta az ukrán ipar egyre több és jobb minőségű fegyvert állít elő, melyek közül kiemelkedő a pilóta nélküli eszközök fejlesztése. A drónok hatótávolsága, valamint teherbíró képessége folyamatosan növekszik, így egyre nagyobb pusztításra képesek a frontvonalon túl is. Néhány hete Ukrajna Moszkva diplomatanegyedét támadta, Herszon megyében pedig az orosz hírszerzés egyik bázisára csaptak Zelenszkij drónjai.

A veszélyre már több biztonságpolitikai szakértő is felhívta a figyelmet, Demkó Attila még a Moszkva belvárosát ért támadás előtt írt erről, míg Artyom Zsoga egy hónappal ezelőtt a Telegram csatornáján emlékeztetett, hogy a nagy hatótávolságú ukrán drónok akár az uráli régióban is lecsaphatnak.