Pokoli nehézségek várnak Oroszországra: Putyin megjósolta, hogy mikor lehet vége – Magyarországon is ott van, amit az egész világ akar

Oroszország egymilliárd rubellel növeli az uránkutatásra szánt kiadásait, ezzel majdnem megduplázza a múlt évi forrást. Az orosz földtani ügynökség, a Rosznedra vezetője szerint Oroszország meglehetősen súlyos uránkészlet- és erőforráshiánnyal néz szembe. Oleg Kazanov egy konferencián kifejtette még, hogy az állami geológiai kutatás kénytelen olyan nyersanyagokra összpontosítani, amelyeket a talajfelszín felhasználói nem kutatnak fel. Az uránkutatásra 2026-ban szánt 2,1 milliárd rubel része a 10,4 milliárd rubeles altalajkutatási keretnek.

A globális uránkészletek apadása már egy ideje aggasztja az érintett iparágakat. Előrejelzések szerint a világ uránkészletei a század végére kimerülnek, de Vlagyimir Putyin orosz elnök tavaly őszi Globális Atomhéten elhangzott figyelmeztetése alapján erre már akár a 2060-as években sor kerülhet. A mostani készletet körülbelül 8 millió tonnára teszi az OECD. Ez még az optimista forgatókönyv szerint is teljesen kimerül 2090-re. (A rendezvényen elhangzott beszédet a Világgazdaság is ismertette.)

Vlagyimir Putyin ennek kapcsán azt is kijelentette, hogy Oroszország 2030-ban elindítja a világ első zárt üzemanyag-ciklusú atomenergia-rendszerét. A Világgazdaság több korábbi cikke szerint az üzemanyagciklus zárását célzó Proriv (áttörés) program a Roszatom stratégiai projektje, amelyben gyorsneutronos reaktorokat használnak. A technológia kizárja a súlyos baleseteket az atomerőművekben; lehetővé teszi, hogy ne kelljen tárolni a kiégett nukleáris üzemanyagot, aminek többszöri újrahasznosítása jócskán megnöveli a földi uránkészletek rendelkezésre állását.

A projekt részeként egy kísérleti demonstrációs célú atomerőmű épül Szeverszkben, a Tomszki régióban, a Szibériai Vegyi Kombinát telephelyén. Ez a komplexum lehetővé teszi a technológia fejlesztését, demonstrálja a nukleáris üzemanyagciklus zárását, és az első lépést jelenti a nukleáris energiarendszer új generációjának kiépítése felé.