Ursula von der Leyen kegyetlenül feji Londont - hihetetlen összeget kér a közös piachoz való hozzáféréshez, máris kitört a botrány

Ursula von der Leyen közölte Keir Starmer brit miniszterelnökkel, hogy Nagy-Britanniának a Brexit óta először éves befizetéseket kell majd teljesítenie az európai költségvetésbe - a miniszterelnök unióval való „újrahangolási” törekvéseinek részeként.

Ursula von der Leyen és Keir Starmer Londonban - a mosoly mögött kőkemény gazdasági érdek rejtőzik / Fotó: ZUMA Press Wire via Reuters Conn

Az európai tárgyalók világossá tették, hogy a pénz befizetése – amely várhatóan évente mintegy egymilliárd fontot tesz ki – feltétele annak, hogy az Egyesült Királyság további hozzáférést kapjon az EU egységes piacához - értesült a Times című brit lap. Brüsszel azt szeretné, ha Starmer elvi szinten már idén nyáron, a miniszterelnök és az európai vezetők közötti csúcstalálkozón elfogadná ezt az engedményt, még az integráció mélyítéséről szóló részletes tárgyalások előtt.

Ha az Egyesült Királyság további integrációt akar, akkor fizetnie kell a részvételért. Ez nem szokatlan

– mondta egy európai diplomata.

Starmer hétfőn tárgyal majd az uniós vezetőkkel az Európai Politikai Közösség örményországi csúcstalálkozóján, ahol várhatóan az „újrahangolás” terveiről is szó lesz. A csúcson várhatóan azt is bejelenti, hogy az Egyesült Királyság tárgyalásokat kezd Brüsszellel az EU 78 milliárd fontos (90 milliárd eurós) ukrajnai hitelprogramjához való csatlakozásról. A brit védelmi vállalatok a program keretében felszerelést szállíthatnának Kijevnek, cserébe akár 400 millió fontos brit pénzügyi hozzájárulásért.

Ursula von der Leyen kőkemény feltételeket diktál Londonnak

Az EU azonban azt várja, hogy Starmer ennél tovább menjen a közös költségvetésekhez való hozzájárulásban, miután idén „mélyebb gazdasági integrációt” sürgetett, és azt tervezi, hogy az Egyesült Királyságot az egységes piachoz igazítja azokon a területeken, „ahol ez mindkét fél számára működne”.

Az európai vezetők márciusban megállapodtak abban, hogy az Egyesült Királyságnak a Brexit óta először be kellene fizetnie az Európai Strukturális és Beruházási Alapokba (ESIF), ha részt kíván venni az EU villamosenergia-piacán.

Az Európai Tanács egy „állandó mechanizmus” létrehozását is szorgalmazta egy „megfelelő pénzügyi hozzájárulásra” az Egyesült Királyság részéről minden további egységes piaci hozzáférésért.

Közölték, hogy ennek a hozzájárulásnak „megfelelően tükröznie kell az Egyesült Királyság gazdaságának relatív méretét, valamint azt az arányt, amelyben az ország részt kíván venni a belső piacon”.

A miniszterek jelenleg felmérik, mely ágazatok profitálhatnának leginkább a további integrációból. Elsődlegesnek a vegyipart, a gyógyszeripart és az autóipart tekintik.

A vállalkozások különösen azt szeretnék, ha kölcsönösen elismernék a termékszabványokat, így az exportőröknek nem kellene újra és újra megfizetniük az egyik piacon már jóváhagyott termékek költséges újratesztelését.

Egy magas rangú európai diplomata szerint Brüsszel nem engedné meg az Egyesült Királyságnak, hogy „mazsolázzon”, és inkább egy svájci mintájú megállapodást erőltetne, amely éves uniós befizetésekhez kötné az országot a gazdasági, társadalmi és területi különbségek csökkentése érdekében.