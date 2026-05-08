Olajpánik Ázsiában: kivéreztette a térséget a Hormuzi-szoros lezárása, most mindenki összefog – százmilliók ellátását garantálnák

Délkelet-Ázsia országai közös üzemanyag-tartalék létrehozásán dolgoznak, hogy mérsékeljék a közel-keleti háború okozta energiaellátási sokkot. A terv az ASEAN történetének egyik legambiciózusabb gazdasági együttműködését rajzolja ki az ellátásbiztonság területén.

Az ASEAN egy közös üzemanyag-rendszerrel reagálna az Irán körüli konfliktus miatt kialakult szállítási zavarokra / Fotó: GreenOak

A Délkelet-ázsiai Országok Szövetsége (ASEAN) egyre inkább kényszerül olyan helyzetekre reagálni, amelyek nem a régión belül keletkeznek, mégis közvetlenül megrázzák a gazdaságát. A közel-keleti fegyveres konfliktus és a Hormuzi-szoros körüli katonai eszkaláció következményei most az energiaellátás biztonságán keresztül gyűrűznek be a térségbe, és ez olyan lépéseket indított el, amelyek korábban inkább elméleti szinten merültek fel.

„Csak a közös üzemanyag-tárolás nyújthat védelmet"

Ferdinand Marcos, a Fülöp-szigetek elnöke és az ASEAN soros elnöke bejelentette: a tagállamok közös üzemanyag-tartalék létrehozását vizsgálják. A koncepció nem egyetlen stratégiai tározóra épülne, hanem egy összehangolt regionális rendszerre, amely többféle üzemanyagot is kezelne, és válsághelyzetben koordinált elosztást tenne lehetővé.

A Hormuzi-szoros, a világ egyik legfontosabb tengeri olajszállítási útvonalán áthaladó energiahordozók jelentős része Ázsiába érkezik. A szállítások akadozása így azonnali árreakciókat váltott ki: az üzemanyag és az élelmiszer ára több ASEAN-tagországban is gyors emelkedésnek indult.

A térség gazdasági súlya jelentős:

az ASEAN országai együtt közel 700 millió embernek adnak otthont;

gazdasági teljesítményük pedig eléri a 3800 milliárd dollárt.

Ezen a szinten az energiaár-sokkok nem lokális problémát jelentenek, hanem makrogazdasági kockázatot.

A csúcstalálkozón a tagállamok egy keretszerződés gyors ratifikálását is napirendre tűzték, amely az olajellátás biztonságát hivatott erősíteni. Emellett egy olyan elosztási mechanizmus kialakítása is terítékre került, amely szükség esetén képes lenne az üzemanyagok regionális átcsoportosítására.

A tervek között szerepel egy külön elektromos hálózati rendszer kialakítása is az ASEAN-on belül. Ez a nemzeti hálózatok összekapcsolásával növelné az energiaellátás rugalmasságát, és válsághelyzetben lehetővé tenné az áram áramlását a stabilabb térségek felől a hiányt szenvedők felé.

A politikai háttér sem egységes. A mianmari helyzet továbbra is megosztja a tagállamokat. Az ország képviselőit a 2021-es katonai hatalomátvétel óta hivatalosan kizárták a tanácskozások egy részéről. Több tagállam a közeledés híve, mások viszont az elnyomás folytatódása miatt elutasító álláspontot képviselnek.

A külpolitikai feszültségek mellett a regionális tengeri biztonság is kiemelt téma maradt.

A Fülöp-szigetek javaslata szerint egy közös tengerészeti koordinációs központ jönne létre, amely a Dél-kínai-tenger vitatott területeivel kapcsolatos ügyeket kezelné. A cél nem a szuverenitási viták lezárása, hanem a hajózás biztonságának fenntartása és az incidensek számának csökkentése.