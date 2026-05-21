Irán széthasítja az eurót, van, ahol nagyon beüt a válság: Frankfurtban vakarhatják a fejüket

A közel-keleti háború és az olajszállítások akadozása brutális üzemanyag-drágulást indított el Európában, de a sokk nem minden országot érint egyformán. Miközben egyes államokban még kezelhető az energiahelyzet, máshol már a fogyasztás és a háztartások pénzügyi stabilitása került veszélybe.

Az üzemanyagárak emelkedése gyorsan begyűrűzött az európai hétköznapokba, ennek megoldása pedig sürgető politikai problémává vált / Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

Komoly gazdasági feszültséget okoz Európában az üzemanyagárak hirtelen emelkedése, amelyet a közel-keleti háború és a Hormuzi-szoros körüli olajszállítási zavarok indítottak el. Az olaj hordónkénti ára február végén még 70 dollár körül mozgott, március eleje óta azonban tartósan 110 dollár körüli szinten áll.

Ez a változás néhány hét alatt érezhetően megdrágította a tankolást az egész eurózónában.

A drágulás azonban nem egységes. Az ING elemzése szerint Egyesült Államok és Izrael Irán elleni közös csapása előtti héthez képest egy 50 literes benzintank feltöltése

Spanyolországban átlagosan 5 euróval kerül többe;

míg Németországban már 13,5 eurós emelkedést mértek.

A dízel esetében még brutálisabb a különbség:

Olaszországban 15,65 eurós pluszról beszélnek;

Hollandiában viszont már 23 euróval drágább ugyanekkora tankolás.

A legnagyobb eltérések március végén és április elején jelentkeztek, amikor az olajárak hirtelen kilőttek. Azóta néhány ország ideiglenes adócsökkentésekkel próbálta enyhíteni a helyzetet, de a problémát ez sem oldotta meg teljesen.

Lélektani határ fölött az európai gázár, miközben a tárolók konganak az ürességtől Fogy a remény, hogy Washington és Teherán meg tud állapodni. A Hormuzi-szoros blokádja hajtja egyre feljebb a gázárakat Európában.

A jelenlegi árszintek mellett az év végére komoly pluszkiadások halmozódhatnak fel a családoknál. Benzin esetében az éves többletteher Olaszországban nagyjából 70 euró lehet, Hollandiában viszont akár 280 euró is összejöhet. Dízelautóknál még durvább a helyzet: 190 és 430 euró közötti extra kiadás várható országonként.

Elkerülhető lett volna az üzemanyagár-robbanás

Az összehasonlítás különösen annak fényében érdekes, hogy a 2022-es energiaválság után sokan remélték: Európa már felkészült az ilyen sokkokra. Ehhez képest az idei üzemanyagköltségek nominálisan több országban már most meghaladhatják a 2022-es szintet. Hollandiában például akár 15 százalékkal is magasabb lehet az éves üzemanyag-kiadás, míg Ausztriában körülbelül 2 százalékos növekedést várnak.