Ilyen nincs: mostantól magyar kézben a világ egyik legjobb sportautója, az egész világ megismeri Varga Ádámot – ő tervezi meg az elektromos átállást
A német Handelsblatt értesülése szerint Varga Péter, a Porsche egyik meghatározó formatervezője a Mercedes-AMG-hez szerződhet. A hír egyelőre nem nyert hivatalos megerősítést a Mercedes magyarországi képviseletétől – írja a Totalcar.
A zalaegerszegi születésű szakember több mint két évtizede dolgozik Stuttgartban, és jelentős szerepet játszott az elmúlt évek legfontosabb Porsche-modelljeinek megformálásában. Nevéhez fűződik a 992-es generációs 911-es, a Panamera, a Cayenne és a Taycan dizájnja is.
Szakértők szerint éppen ez a tapasztalat teheti őt különösen alkalmassá arra, hogy az AMG-nél új irányt szabjon a márka jövőbeli sportautóinak. Az AMG-nél jelenleg is zajlik az átmenet a hagyományos erőforrások és az egyre erőteljesebb elektrifikáció között. Az új AMG GT fogadtatása vegyes képet mutatott, sokan pedig úgy vélik, a márkának friss dizájnnyelvre lenne szüksége, amely
egyszerre őrzi a tradicionális sportosságot és képes megjeleníteni a modern, elektromos technológiát.
Varga Péter eddigi munkássága azt bizonyítja, hogy képes a márkaidentitást generációkon át megőrizni, miközben a formák folyamatosan modernizálódnak. Amennyiben a váltás valóban megvalósul, feladata nem lesz könnyű: izgalmas, érzelmes és karakteres formavilágot kell teremtenie az AMG jövőbeli modelljeihez.
Egyelőre kérdéses, hogy a Porsche háza táján zajló változások – köztük Michael Mauer fődizájner visszavonulása – hogyan befolyásolják a folyamatot. Ha a pletyka beigazolódik, egy magyar szakember jelentős szerephez juthat a Mercedes-AMG következő generációs modelljeiben.
A Mercedes-Benz szerdán bemutatta új elektromos sportkocsiját
A Mercedes-AMG egy olyan elektromos sportkocsival lépett piacra, amely kifejezetten azokat a vevőket célozza, akik nehezen mondanak le a belső égésű motorok nyújtotta élményről. Az új modell három elektromos motorral akár 1169 lóerőt teljesít, 300 km/órás végsebességet ér el, és mesterségesen szimulálja a V8-as motor mély dübörgését valamint a sebességváltás tapintható érzetét.
Ezzel a fejlesztéssel a Mercedes közvetlenül a Porsche és a Ferrari vevőkörét célozza meg, miközben az egész iparág az elektrifikáció felé halad. A lépés különösen érdekes, mivel a gyártó korábban kénytelen volt visszavenni ambiciózus elektromos terveiből a gyengébb kereslet miatt – hasonló problémákkal küzdenek versenytársai is.
Az új AMG-modell technológiai szempontból is előrelépés: könnyebb és erősebb motorokat használ, valamint nagyfeszültségű akkumulátort, amelyek már a Ferrari egyes hibridjeiben is bizonyítottak. Bár az árakat még nem közölték, várhatóan az eddigi AMG GT modellekhez hasonlóan 200 ezer euró felett indulhatnak.
Opel: lassan, de biztosan fogja kivéreztetni a nagy múltú márkát a Stellantis
Radikális átalakítást jelentett be a Stellantis: az Opel a jövőben már csak regionális márkának számít a konszernben. A cég 60 milliárd eurós beruházási programmal, költségvágásokkal és kínai együttműködésekkel próbálja megfordítani a gyengülő eredményeket.