Ilyen nincs: mostantól magyar kézben a világ egyik legjobb sportautója, az egész világ megismeri Varga Ádámot – ő tervezi meg az elektromos átállást

A német Handelsblatt értesülése szerint Varga Péter, a Porsche egyik meghatározó formatervezője a Mercedes-AMG-hez szerződhet. A hír egyelőre nem nyert hivatalos megerősítést a Mercedes magyarországi képviseletétől – írja a Totalcar.

A zalaegerszegi születésű szakember több mint két évtizede dolgozik Stuttgartban, és jelentős szerepet játszott az elmúlt évek legfontosabb Porsche-modelljeinek megformálásában. Nevéhez fűződik a 992-es generációs 911-es, a Panamera, a Cayenne és a Taycan dizájnja is.

Szakértők szerint éppen ez a tapasztalat teheti őt különösen alkalmassá arra, hogy az AMG-nél új irányt szabjon a márka jövőbeli sportautóinak. Az AMG-nél jelenleg is zajlik az átmenet a hagyományos erőforrások és az egyre erőteljesebb elektrifikáció között. Az új AMG GT fogadtatása vegyes képet mutatott, sokan pedig úgy vélik, a márkának friss dizájnnyelvre lenne szüksége, amely

egyszerre őrzi a tradicionális sportosságot és képes megjeleníteni a modern, elektromos technológiát.

Varga Péter eddigi munkássága azt bizonyítja, hogy képes a márkaidentitást generációkon át megőrizni, miközben a formák folyamatosan modernizálódnak. Amennyiben a váltás valóban megvalósul, feladata nem lesz könnyű: izgalmas, érzelmes és karakteres formavilágot kell teremtenie az AMG jövőbeli modelljeihez.

Egyelőre kérdéses, hogy a Porsche háza táján zajló változások – köztük Michael Mauer fődizájner visszavonulása – hogyan befolyásolják a folyamatot. Ha a pletyka beigazolódik, egy magyar szakember jelentős szerephez juthat a Mercedes-AMG következő generációs modelljeiben.

