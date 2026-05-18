Európát lassan megeszi Kína: már a nagyhatalom szájában retteg az EU, csak még nem rágták meg – egész iparágak is eltűnhetnek, megszületett a vészterv

Válaszként az Európai Unió iparpolitikai lépései között nemcsak vámok szerepelnek, hanem az ellátási láncok kiszélesítése is. Az európai vegyipar és ipari gépgyártás jövője a tét, kemény intézkedések készülnek a bizottság boszorkánykonyhájában.
K. B. G.
2026.05.18., 11:01
Az Európai Unió több lépést is tervez a kontinens iparának védelmében, hogy lazítson a kínai függőségen a kritikus alapanyagok területén. Ennek keretében a tervek szerint több szektorban is olyan szabályokat hoznának, amelyek arra kényszerítenék az európai cégeket, hogy az alkatrészeket legalább három különböző beszállítótól szerezzék be.

Célkeresztben a vegyipar és az ipari berendezések

A lépés főként a vegyipart és az ipari berendezéseket érintené, miután ezek az iparágak panaszkodtak leginkább az olcsó kínai importra. A lépés ugyanakkor részben válasz is a kínai exportkorlátozásokra, amelyek rávilágítottak a függőség okozta sérülékenységekre – írja a Financial Times.  Az új szabályozás 30-40 százalékos kitettséget engedélyezne egy-egy beszállítónak, a maradékot legalább három másik féltől kellene megvenni, akik nem mind egyetlen országban vannak.

Az unió kereskedelmi biztosa, Maros Sefcovic célja a ma már napi 1 milliárd eurót elérő kereskedelmi deficit csökkentése az ázsiai országgal szemben

és az európai cégek védelme a kínai kereskedelmi gyakorlattal szemben. Tavaly több európai üzem volt kénytelen leállítani a termelést, miután Peking korlátozta a ritkaföldfémmágnesek és más alkatrészek exportját. A tervek között a vegyipart és ipari berendezések sújtó büntetővámok is szerepelnek.

A függőségnek ára van

Mint egy bizottsági tisztviselő elmondta, Európa fokozatosan válik egyre függőbbé Kínától, s ennek a függőségnek ára van, ezért kétszerezett erővel kell dolgozni a diverzifikáción. A kínai feldolgozóipari beruházások, melyek a Nemzetközi Valutaalap jelentése szerint jelentős állami támogatásokkal valósulnak meg, ugyanis már Európa ipari bázisát fenyegetik. Peking szerint azonban túlzottak az ország iparpolitikájának léptékéről szóló híresztelések, és az EU a tisztességes verseny álcája alatt valójában protekcionista politikát folytat.

Az uniós tisztviselők szerint a tervek még kezdeti fázisban járnak, és várhatóan május 29-én tárják őket az Európai Bizottság elé, egy Kínára fókuszáló találkozón. Ha a bizottság tetszését a javaslat elnyeri, a részletes terveket június végén kaphatják meg az uniós vezetők. 

A tervek nem feltétlenül csak Kínát érintenék, hiszen egyes nyersanyagok vagy kritikus inputok terén más országok is túlsúlyban vannak. 

Példaként az amerikai és katari héliumot vagy épp a Kongói Demokratikus Köztársaságból és Indonéziából származó kobaltot hozta fel.

Az acélipar is védelemre szorul

Tavaly az unió az acélipari vámok 50 százalékra emelését is javasolta, ezzel párhuzamosan megfeleznék az alacsonyabb vám alá eső kvótákat is, miután az európai acélipar a feljegyzések kezdete óta a legkisebbre zsugorodott. Tisztviselők szerint azonban 

a megbízható partnerek kvótája nőhet is akár, míg másoké aránytalanul csökkenhet, ami felerősíti a lépés hatását Kínával szemben.

Az intézkedésekre azért van szükség, mert a hagyományos dömping- és támogatásellenes eljárások túl sok időt vesznek igénybe a Kereskedelmi Világszervezet szabályai szerint, ráadásul a válaszlépések mértéke is limitált. A bizottság kereskedelempolitikai szervezete pedig a panaszok nagy számával sem győzi tartani a lépést. Tehát sem idő, sem emberi erőforrás nem áll rendelkezésre egy döntés meghozatalára. Egy kétéves eljárás alatt egy egész iparág is eltűnhet, ezért van szükség gyorsabb cselekvésre.

Az intézkedések az import gyors megugrása esetén léphetnek életbe, és öt évet adnának az érintett iparágaknak, hogy javítsák a versenyképességüket. Az acélipari lépésekkel szembeni ellenkezés az exportáló országok részéről pedig arra utal, hogy a lépések működőképesek.

