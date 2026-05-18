Európát lassan megeszi Kína: már a nagyhatalom szájában retteg az EU, csak még nem rágták meg – egész iparágak is eltűnhetnek, megszületett a vészterv

Az Európai Unió több lépést is tervez a kontinens iparának védelmében, hogy lazítson a kínai függőségen a kritikus alapanyagok területén. Ennek keretében a tervek szerint több szektorban is olyan szabályokat hoznának, amelyek arra kényszerítenék az európai cégeket, hogy az alkatrészeket legalább három különböző beszállítótól szerezzék be.

Az európai vegyipar túlélése a tét / Fotó: AFP

Célkeresztben a vegyipar és az ipari berendezések

A lépés főként a vegyipart és az ipari berendezéseket érintené, miután ezek az iparágak panaszkodtak leginkább az olcsó kínai importra. A lépés ugyanakkor részben válasz is a kínai exportkorlátozásokra, amelyek rávilágítottak a függőség okozta sérülékenységekre – írja a Financial Times. Az új szabályozás 30-40 százalékos kitettséget engedélyezne egy-egy beszállítónak, a maradékot legalább három másik féltől kellene megvenni, akik nem mind egyetlen országban vannak.

Az unió kereskedelmi biztosa, Maros Sefcovic célja a ma már napi 1 milliárd eurót elérő kereskedelmi deficit csökkentése az ázsiai országgal szemben

és az európai cégek védelme a kínai kereskedelmi gyakorlattal szemben. Tavaly több európai üzem volt kénytelen leállítani a termelést, miután Peking korlátozta a ritkaföldfémmágnesek és más alkatrészek exportját. A tervek között a vegyipart és ipari berendezések sújtó büntetővámok is szerepelnek.

A függőségnek ára van

Mint egy bizottsági tisztviselő elmondta, Európa fokozatosan válik egyre függőbbé Kínától, s ennek a függőségnek ára van, ezért kétszerezett erővel kell dolgozni a diverzifikáción. A kínai feldolgozóipari beruházások, melyek a Nemzetközi Valutaalap jelentése szerint jelentős állami támogatásokkal valósulnak meg, ugyanis már Európa ipari bázisát fenyegetik. Peking szerint azonban túlzottak az ország iparpolitikájának léptékéről szóló híresztelések, és az EU a tisztességes verseny álcája alatt valójában protekcionista politikát folytat.

Az uniós tisztviselők szerint a tervek még kezdeti fázisban járnak, és várhatóan május 29-én tárják őket az Európai Bizottság elé, egy Kínára fókuszáló találkozón. Ha a bizottság tetszését a javaslat elnyeri, a részletes terveket június végén kaphatják meg az uniós vezetők.

A tervek nem feltétlenül csak Kínát érintenék, hiszen egyes nyersanyagok vagy kritikus inputok terén más országok is túlsúlyban vannak.

Példaként az amerikai és katari héliumot vagy épp a Kongói Demokratikus Köztársaságból és Indonéziából származó kobaltot hozta fel.