Az energiaválság romba döntheti a német gazdaság egyik alappillérét: több százmilliárd euró és félmillió munkavállaló a tét

A megfizethetetlen energiaárak, az egyre szigorúbb szabályozás, a gazdaság általános gyengesége és az erős külföldi verseny miatt veszélybe került Németország egyik legfontosabb iparága. A vegyipar a német gazdaság egyik alappillére, több százmilliárd eurónyi éves bevételt termel és közvetlenül félmillió ember foglalkoztat – de egyre kevesebbet termel otthon és egyre többet külföldön, a folyamat pedig egyelőre megfordíthatatlannak tűnik.

A vegyipar nem tud versenyképesen termelni olcsó energia nélkül / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Az évek óta tartó válságot az ukrajnai háború és az olcsó orosz olajról és földgázról való lemondás indította be. A vegyipar a német gazdaság legfontosabb pillére az autóipar és a gépipar mögött, a termelés azonban rengeteg energiát igényel: nem csupán elektromos áramot, hanem hanem

hőt,

gőzt

és nyomást is.

Amikor tehát az energiaárak emelkednek, az rontja a vállalatok globális versenyképességét és jövedelmezőségét – és a német vegyipari vállalatokat az egyik legmagasabb energiaár sújtja a világon.

A helyzetet tovább rontja az iráni háború, amelynek következtében nemcsak az energiaárak emelkedtek tovább, de súlyos zavarok is keletkeztek az ellátási láncban, és kulcsfontosságú alapanyagok hiányoznak a gyártáshoz.

Folyamatosan csökken a német vegyipar bevétele

„Az energia, különösen a földgáz ára megduplázódott az ukrajnai háború kezdete óta, aztán ideiglenesen ismét a kétszeresére nőtt az iráni konfliktus miatt. Rendkívül magas energiaköltségekkel van tehát dolgunk” – mondta a Deutsche Wellének Christof Günther, a Leuna Chemical Parkot, az ország legnagyobb integrált vegyipari telephelyét üzemeltető InfraLeuna infrastrukturális és szolgáltató vállalat ügyvezető igazgatója.

Ez egyértelműen megmutatkozik a számokban is: a 2300 vállalatot tömörítő német vegyipari szövetség (VCI) adatai szerint a cégek összbevétele 2022 óta mintegy 22 százalékkal, 2025-ben 220 milliárd euróra csökkent.

Csökken a német vegyipar bevétele / Fotó: AFP

Fordulatnak sincs jele, a VCI szerint az idén a termelés stagnálása vagy további csökkenése valószínűsíthető. A hazai termelés megerősítéséhez ugyanis elengedhetetlen lenne a földgázköltségek csökkenése, mert az nem csupán energiaforrás az ágazat számára, hanem kritikus fontosságú alapanyag is, amelyet nem lehet egyik napról a másikra helyettesíteni.

Támogathatják az átalakulást az olyan alternatívák, mint a például biometán, de még mindig a felfutási fázisban vannak, és jelenleg csak korlátozott mértékben érhetők el

– hangsúlyozta a szervezet.