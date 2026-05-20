Vilnius lakosságát az óvóhelyekre irányították – ez a drónberepülés lehet az utolsó csepp a NATO poharában

Litvánia szerdán légiveszélyre figyelmeztető riasztást adott ki Vilnius térségében, miután a litván válságkezelési központ szerint egy drónt észleltek Fehéroroszország területén, Litvánia irányába haladva. A litván hadsereg arra kérte a lakosságot, hogy keressen biztonságos menedéket, gondoskodjon a hozzátartozóiról, és várja meg az újabb utasításokat. A riasztás a parlament épületét is érintette, ahol a bent tartózkodókat a legközelebbi óvóhelyre küldték.

A vilniusi repülőtér működését a riasztás idejére felfüggesztették, ami jól mutatja, hogy a balti államokban a drónfenyegetés már nem kizárólag katonai kérdés. Egy azonosítatlan, nem tervezett irányba sodródó vagy szándékosan berepülő eszköz is elegendő lehet ahhoz, hogy megálljon a légi közlekedés, fennakadjon a városi működés, és aktiválni kelljen a NATO balti légtérrendészeti készültségét. A litván hatóságok a drón eredetét a riasztás idején nem tudták megerősíteni, vagyis hivatalosan nem állítható, hogy orosz, fehérorosz vagy ukrán eszközről lett volna szó.

Vilnius nem először riasztott

Május 17-én Litvániában egy feltételezett ukrán katonai drón roncsait találták meg; a Reuters szerint a közelében robbanóanyagot is találtak, amelyet a helyszínen kellett megsemmisíteni, mert túl veszélyes lett volna elszállítani. A litván válságkezelési központ vezetője akkor azt mondta, hogy az eszközt nem észlelték, amikor belépett Litvánia légterébe.

Az incidensek indíttatása ismeretlen, lehet szó

szándékos provokációkról,

navigációs hibákról,

elektronikai zavarás következményeiről

vagy a háború technikai mellékhatásairól.

Ukrajna korábban azt közölte, hogy a NATO-légtérbe sodródott ukrán drónokat orosz elektronikai zavarás téríthette el eredeti útvonalukról. A balti lakosság számára azonban ez annyit jelent, hogy idegen drónok jelennek meg a légterükben vagy annak közvetlen közelében, miközben a NATO-nak nagyon gyorsan kell eldöntenie, hogy egy tévesen odakerült eszközről, felderítésről vagy valódi támadási kísérletről van-e szó.