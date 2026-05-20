Vilnius lakosságát az óvóhelyekre irányították – ez a drónberepülés lehet az utolsó csepp a NATO poharában

Egyetlen berepülő, ismeretlen drón miatt állították le Vilniusban a repülőteret és a tömegközlekedést, miközben a parlamentben dolgozó képviselőket is óvóhelyre küldték. A Fehéroroszország felől érkező pilóta nélküli eszközök megjelenése egyre komolyabb biztonsági kockázatot jelent Vilniusnak, ezért a téma már a NATO-val és az Egyesült Államokkal folytatott egyeztetéseken is napirendre került.
Csókási Annamária
2026.05.20, 14:15
Frissítve: 2026.05.20, 14:17

Litvánia szerdán légiveszélyre figyelmeztető riasztást adott ki Vilnius térségében, miután a litván válságkezelési központ szerint egy drónt észleltek Fehéroroszország területén, Litvánia irányába haladva. A litván hadsereg arra kérte a lakosságot, hogy keressen biztonságos menedéket, gondoskodjon a hozzátartozóiról, és várja meg az újabb utasításokat. A riasztás a parlament épületét is érintette, ahol a bent tartózkodókat a legközelebbi óvóhelyre küldték.

Mindennapossá váltak a drónberepülések Litvánia légterébe, ezért Vilnius riasztotta a lakosságot. Illusztráció / Fotó: ivkovmark

A vilniusi repülőtér működését a riasztás idejére felfüggesztették, ami jól mutatja, hogy a balti államokban a drónfenyegetés már nem kizárólag katonai kérdés. Egy azonosítatlan, nem tervezett irányba sodródó vagy szándékosan berepülő eszköz is elegendő lehet ahhoz, hogy megálljon a légi közlekedés, fennakadjon a városi működés, és aktiválni kelljen a NATO balti légtérrendészeti készültségét. A litván hatóságok a drón eredetét a riasztás idején nem tudták megerősíteni, vagyis hivatalosan nem állítható, hogy orosz, fehérorosz vagy ukrán eszközről lett volna szó.

Vilnius nem először riasztott

Május 17-én Litvániában egy feltételezett ukrán katonai drón roncsait találták meg; a Reuters szerint a közelében robbanóanyagot is találtak, amelyet a helyszínen kellett megsemmisíteni, mert túl veszélyes lett volna elszállítani. A litván válságkezelési központ vezetője akkor azt mondta, hogy az eszközt nem észlelték, amikor belépett Litvánia légterébe.

Az incidensek indíttatása ismeretlen, lehet szó 

  • szándékos provokációkról, 
  • navigációs hibákról, 
  • elektronikai zavarás következményeiről 
  • vagy a háború technikai mellékhatásairól. 

Ukrajna korábban azt közölte, hogy a NATO-légtérbe sodródott ukrán drónokat orosz elektronikai zavarás téríthette el eredeti útvonalukról. A balti lakosság számára azonban ez annyit jelent, hogy idegen drónok jelennek meg a légterükben vagy annak közvetlen közelében, miközben a NATO-nak nagyon gyorsan kell eldöntenie, hogy egy tévesen odakerült eszközről, felderítésről vagy valódi támadási kísérletről van-e szó.

Drónzáporban tartják meg a NATO csúcstalálkozót

A litván hadsereg parancsnoka május 19–20-án a NATO Katonai Bizottságának ülésén és az Európai Unió Katonai Bizottságának vezérkari főnöki találkozóján vesz részt, ahol a kollektív védelem, az elrettentés, a modern hadviseléshez való alkalmazkodás, az európai védelmi készenlét és 

a keleti szárny biztonsága szerepel napirenden. 

Litvánia szerint Vaiksnoras külön egyeztet Dan Caine amerikai vezérkari főnökkel és Alexus Grynkewich tábornokkal, a NATO európai szövetséges erőinek főparancsnokával is, többek között a régió biztonsági helyzetéről, az amerikai rotációs jelenlétről és a közelmúltbeli légi incidensek kezeléséhez szükséges további szövetségi segítségről.

Fantomészlelések a Baltikum egén

A litván védelmi minisztérium kedden még azt közölte, hogy Litvánia légterében nem észleltek fenyegetést, ugyanakkor minden illetékes intézmény figyelte a helyzetet, és készen állt a reagálásra. Ez a közlés a lett és észt légtérben történt incidensek után jelent meg, vagyis Vilnius már a szerdai riasztás előtt fokozott figyelmi állapotban volt.

