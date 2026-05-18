Ordító hiba: teljesen átállt az elektromos modellekre Európa egyik legnagyobb autógyártója, leállította a belsőégésű motorok gyártását – máris veri a fejét a falba

A Volvo az elmúlt évtizedben az egyik legelszántabb képviselője volt az elektromos átállásnak az autóiparban, de a piaci realitások átírták a forgatókönyvet. A svéd gyártó már 2011-ben a motorok lebutítása, vagyis a kisebb hengerűrtartalom felé fordult, és ettől kezdve kizárólag négyhengeres erőforrásokat fejlesztett – írja a Totalcar.

A Volvo 2022-ben végleg lezárta belső égésű motorfejlesztési részlegét / Fotó: CFOTO via AFP

A következő mérföldkő 2022-ben érkezett: a vállalat leállított minden belső égésű motorokhoz kapcsolódó kutatás-fejlesztési tevékenységet, és értékesítette részesedését az Aurobay nevű, motorgyártásra szakosodott közös vállalkozásban. Az akkori döntés mögött határozott iparági optimizmus állt.

Az elektromos autók értékesítése töretlen növekedést mutatott, és úgy tűnt, néhány éven belül a legtöbb nagyobb gyártó képes lesz teljes egészében áttérni az emissziómentes modellpalettára. A helyzet azonban megváltozott: több ország fokozatosan kivezette az elektromos járművekre vonatkozó állami támogatásokat, ami érezhető visszaesést okozott az eladásokban.

A Volvo nem rendelkezik saját belső égésű motorgyártó kapacitással

Közben új szereplők – elsősorban kínai gyártók – léptek be a piacra, amelyek jelentősen felélénkítették a versenyt, és megnehezítették a hagyományos márkák helyzetét. Erre reagálva számos gyártó módosított stratégiáján, és az azonnali teljes elektromos átállás helyett a fokozatos, hibrid technológiára épülő átmenetet választotta.

A Volvo szintén erre az útra lépett, ám ezzel egy sajátos ellentmondásba keveredett: a cég ma nem rendelkezik saját belső égésű motorgyártó kapacitással, miközben a szigorodó európai kibocsátási normák és a piaci igények egyaránt megkövetelik a korszerű hibrid és plug-in hibrid modellek kínálatát.

Az európai piac mérete ugyanis nem teszi lehetővé, hogy a Volvo egyszerűen figyelmen kívül hagyja ezt a szegmenst.

Anders Bell, a vállalat műszaki és technológiai igazgatója egy nemrégiben adott interjúban megerősítette, hogy a Volvónak valóban nincsenek már üzemelő motorgyártó üzemei. Hozzátette: szerinte ez önmagában nem jelent problémát, mivel a belső égésű motor már nem tekinthető alapvető, stratégiai technológiának.