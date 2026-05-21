Égő Volvók miatt robbanhat a botrány: rengeteg pénzt kaphatnak vissza a legújabb elektromos modell tulajdonosai
Thaiföldön bíróság elé kerülhet a Volvo Cars helyi leányvállalata, miután a svéd autógyártó EX30-as elektromos szabadidő-autójánál újabb, akkumulátorral összefüggő tűzesetek történtek.
Kártérítést és teljes visszatérítést igényelhetnek
A thaiföldi Fogyasztóvédelmi Hivatal, az Office of Consumer Protection Board döntése szerint kártérítési pert indítanak a Volvo Cars thaiföldi egysége ellen. Pradoemchai Bunchualuai, a csütörtöki egyeztetést vezető, a miniszterelnöki hivatal mellett dolgozó tanácsadó a Reutersnek azt mondta: a keresetekben kártérítést, illetve visszatérítést is követelhetnek, az ügyeket pedig esetről esetre kezelik. A döntés azután született meg, hogy a vásárlók és az autógyártó közötti
tárgyalás nem vezetett megállapodáshoz.
Az EX30 globális visszahívási programja már eddig is jókora terhet rótt a vállalatra, hiszen a Reuters korábbi beszámolója szerint a visszahívás eredetileg több mint 40 ezer autót érintett, később ezt a számot 37 802 járműre módosították. A probléma lényege, hogy az érintett akkumulátorcsomagok túlmelegedhetnek, szélsőséges esetben pedig tűzveszélyt okozhatnak. A gyártó ezért az érintett autók akkumulátormoduljainak cseréjét írta elő.
Elszigetelt és ritka esetekről lenne szó?
A Volvo Cars korábban azt közölte, hogy az esetek nagyon ritkák, a tűzesetek aránya az érintett járműveken belül „jóval” 0,1 százalék alatt van. A vállalat átmeneti óvintézkedésként azt kérte az ügyfelektől, hogy ne töltsék 70 százalék fölé az akkumulátort. A thai fogyasztóvédelmi oldal ugyanakkor ezt nem tartja elegendő megoldásnak, különösen azoknál a tulajdonosoknál, akik a járművet napi használatra vásárolták, de a korlátozás miatt csak csökkent hatótávval tudják használni. A vásárlók bizalma azonban enykén megingott, mivel egy elektromos autó esetében
az akkumulátor a jármű legdrágább és legfontosabb része,
ezért a tűzveszélyről szóló hírek közvetlenül érinthetik a használhatóságot, a továbbértékesítési értéket és a márkába vetett bizalmat is. A Volvo a beszámolók szerint több ügyfélnek akkumulátorcserét és ideiglenes csereautót ajánlott fel, de a Reuters értesülése szerint sok érintett ezt nem fogadta el, és inkább teljes visszatérítést követel.
Teljes rajongótábor övezi a Volvo villanyautóját
Erik Severinson, a svéd Volvo kereskedelmi igazgatója a Reutersnek elmondta, hogy a mediterrán országokban is egyre élénkebb az érdeklődés, különösen
a belépő szintű EX30-as modelljük iránt.
A német Carwow online kereskedési portál adatai szerint a villanyautó-keresések száma 40-ről 75 százalékra ugrott az iráni háború kezdete óta, ezzel párhuzamosan a benzineseké 33-ról 16 százalékra esett. Philipp Sayler von Amende, a portál igazgatója szerint ebben az árban is könnyebben elérhető kínai cégek, köztük is a széles kínálattal rendelkező, szegedi gyárát hamarosan termelésbe állító BYD játssza a főszerepet. A Carwow közreműködésével eladott
- BYD modellek száma huszonötszörösére,
- Leapmotoroké négyszeresére,
- Xpengeké két és félszeresére
nőtt március eleje óta. Ugyanazon az időtávon az OLX francia piacterén az e-autó-keresések 80 százalékkal nőttek. A portál vezérigazgatója, Christian Gisy szerint az olajválság szemléletváltást hozott a vásárlók széles rétegeiben. A „majd egyszer” halogatást felváltotta a „most azonnal” típusú cselekvés az elektromos autó vásárlásánál.