Tapintható a feszültség, nem ússzák meg válaszok nélkül – von der Leyen milliárdokat dob ki feleslegesen gigagyárakra?

Az Európai Unió húszmilliárd eurós mesterségesintelligencia-infrastruktúra terve már a hivatalos bejelentés előtt komoly vitákat vált ki Brüsszelben. A Ursula von der Leyen által még több mint egy éve felvázolt program célja óriási számítási központok létrehozása, amelyek képesek lennének a legfejlettebb mesterségesintelligencia-modellek betanítására. A kezdeményezés az Európai Bizottság válasza az Egyesült Államok és Kína technológiai előretörésére, ám egyre több szakértő és politikus kérdőjelezi meg, hogy valóban szükség van-e ekkora kapacitásokra Európában.

A kritikusok egyik fő érve, hogy nem látszik egyértelmű piaci kereslet az ilyen volumenű számítási teljesítményre. Sergey Lagodinsky német zöldpárti európai parlamenti képviselő nyíltan arról beszélt, hogy nem világos, milyen üzleti modell áll a gigagyárak mögött. Szerinte a döntéshozók egy része pusztán „több számítási kapacitást” akar anélkül, hogy meg tudná indokolni, mire használnák azt. Ez a bizonytalanság különösen annak fényében kockázatos, hogy az EU már most is lemaradásban van az amerikai és kínai fejlesztésekhez képest – írja a Politico.

A bizottság ugyanakkor kitart a program mellett, és a „digitális szuverenitás” szükségességével érvel. Thomas Regnier szóvivő szerint nem pusztán kapacitásról van szó, hanem arról, hogy Európa ne szoruljon más kontinensek infrastruktúrájára.

A tervek szerint 4-5 óriáslétesítmény épülne, egyenként mintegy százezer grafikus processzorral (GPU), amelyek a mesterségesintelligencia-modellek fejlesztésének kulcsfontosságú eszközei.

Ezek a központok a korábban bejelentett „AI Factory” szuperszámítógépes hálózatnál is jóval nagyobbak lennének.

A projektet részben uniós, részben magántőkéből finanszíroznák, az EU oldaláról elkülönített húszmilliárd eurós keretből. A bizottság szerint már most jelentős az érdeklődés: egy előzetes felmérés során 76 pályázat érkezett 60 helyszínre 16 tagállamból, köztük olyan szereplőkkel, mint a francia Scaleway. Ugyanakkor a pályázatok véglegesítése és az együttműködési struktúra kialakítása késik, a hivatalos tenderindítást már kétszer elhalasztották, jelenleg tavaszra várják.