Hiába van egyre nagyobb hatalma Von der Leyennek, az EU gazdasága romokban hever: semmi jele a fordulatnak

A brüsszeli Berlaymont épület 13. emeletén Ursula von der Leyen olyan elnöki működési rendszert épített ki, amely az Európai Bizottságon belül zajló szinte minden folyamat felett ellenőrzést gyakorol.

Von der Leyen: a hatalomkoncentráció egyre nagyobb, az eredményekkel viszont adós / Fotó: AFP

Szűk tanácsadói köre szoros kézben tartja az Európai Unió végrehajtó szervének napi működését, miközben von der Leyen gyakorlatilag mindenkit háttérbe szorít a belső körén kívül, és mikromenedzseli a hatalmas szervezetet.

Agyonhajszolt a hivatal

A közvetlenül a munkastílusát ismerő emberek szerint komoly probléma, hogy ez túlterheli az elnöki hivatalt, és kevesebb figyelem jut az alapvető gazdasági feladatokra. Emiatt az EU-projekt újjáélesztésére irányuló szélesebb kampánya is akadozik - írja elemzésében a Bloomberg.

A 67 éves politikus hét éve vezeti a bizottságot, és ez idő alatt segített

átvezetni az EU-t a Covid-járványon,

az ukrajnai és közel-keleti háborúkon,

valamint Donald Trump visszatérésén és vámháborúján.

Ugyanakkor alig ért el előrelépést a bizottság egyik fő feladatában: az egységes piac megerősítésében és az unió versenyképességének javításában egy egyre ellenségesebb világgazdasági környezetben.

Az évek óta a felszín alatt parázsló feszültségek most kezdenek lángra kapni. Múlt hónapban korábbi kollégái a CDU konzervatív frakciójában egy zárt berlini találkozón a bizottsági hatalom korlátozását követelték, miközben vezető technológiai vállalatvezetők delegációja a szemébe vágta, hogy nem halad elég gyorsan az üzleti szempontból fontos ügyekben.

A Berlaymont épülete Brüsszelben - von der Leyen főhadiszállása. A demokrácia házon belül nem valósul meg / Fotó: Anadolu via AFP

Palotaforradalom készülődik von der Leyen ellen?

Frusztráció tapasztalható magában a hatalmas Berlaymont épületben is, ahol a biztosok úgy érzik, kiszorulnak a nagy döntésekből, miközben főnökük és csapata veszi át az irányítást. A hírügynökség számos diplomatával és uniós tisztviselővel beszélgetett. Azok, akik ismerik von der Leyen hivatalának működését, közvetlen kapcsolatot látnak az elnök vezetési stílusa és az EU gazdasági kudarcai között. Véleményük szerint

olyan vezetőről van szó, aki megszállottan igyekszik bizonyítani, hogy ő irányít, és ezzel sok magas rangú tisztviselőt elidegenített.

„Von der Leyen talán a legerősebb bizottsági elnök, akit az EU valaha ismert” – mondta Mujtaba Rahman, az Eurasia Group európai ügyekért felelős igazgatója, korábbi brit és uniós tisztviselő. „De egyre több hibát látunk a megbízható, ugyanakkor túlterhelt szűk csapatától, és egyre erősebb, ellenségesebb ellenállást az uniós fővárosok részéről.”