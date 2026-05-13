Hiába van egyre nagyobb hatalma Von der Leyennek, az EU gazdasága romokban hever: semmi jele a fordulatnak
A brüsszeli Berlaymont épület 13. emeletén Ursula von der Leyen olyan elnöki működési rendszert épített ki, amely az Európai Bizottságon belül zajló szinte minden folyamat felett ellenőrzést gyakorol.
Szűk tanácsadói köre szoros kézben tartja az Európai Unió végrehajtó szervének napi működését, miközben von der Leyen gyakorlatilag mindenkit háttérbe szorít a belső körén kívül, és mikromenedzseli a hatalmas szervezetet.
Agyonhajszolt a hivatal
A közvetlenül a munkastílusát ismerő emberek szerint komoly probléma, hogy ez túlterheli az elnöki hivatalt, és kevesebb figyelem jut az alapvető gazdasági feladatokra. Emiatt az EU-projekt újjáélesztésére irányuló szélesebb kampánya is akadozik - írja elemzésében a Bloomberg.
A 67 éves politikus hét éve vezeti a bizottságot, és ez idő alatt segített
- átvezetni az EU-t a Covid-járványon,
- az ukrajnai és közel-keleti háborúkon,
- valamint Donald Trump visszatérésén és vámháborúján.
Ugyanakkor alig ért el előrelépést a bizottság egyik fő feladatában: az egységes piac megerősítésében és az unió versenyképességének javításában egy egyre ellenségesebb világgazdasági környezetben.
Az évek óta a felszín alatt parázsló feszültségek most kezdenek lángra kapni. Múlt hónapban korábbi kollégái a CDU konzervatív frakciójában egy zárt berlini találkozón a bizottsági hatalom korlátozását követelték, miközben vezető technológiai vállalatvezetők delegációja a szemébe vágta, hogy nem halad elég gyorsan az üzleti szempontból fontos ügyekben.
Palotaforradalom készülődik von der Leyen ellen?
Frusztráció tapasztalható magában a hatalmas Berlaymont épületben is, ahol a biztosok úgy érzik, kiszorulnak a nagy döntésekből, miközben főnökük és csapata veszi át az irányítást. A hírügynökség számos diplomatával és uniós tisztviselővel beszélgetett. Azok, akik ismerik von der Leyen hivatalának működését, közvetlen kapcsolatot látnak az elnök vezetési stílusa és az EU gazdasági kudarcai között. Véleményük szerint
olyan vezetőről van szó, aki megszállottan igyekszik bizonyítani, hogy ő irányít, és ezzel sok magas rangú tisztviselőt elidegenített.
„Von der Leyen talán a legerősebb bizottsági elnök, akit az EU valaha ismert” – mondta Mujtaba Rahman, az Eurasia Group európai ügyekért felelős igazgatója, korábbi brit és uniós tisztviselő. „De egyre több hibát látunk a megbízható, ugyanakkor túlterhelt szűk csapatától, és egyre erősebb, ellenségesebb ellenállást az uniós fővárosok részéről.”
Az EU "arca"
Az EU intézményeinek egymáshoz viszonyított ereje az 1950-es évek óta folyamatosan változott. Von der Leyen időszaka olyan mértékben erősítette meg a bizottság szerepét, amire Jacques Delors 1985 és 1995 közötti korszakától nem volt példa. Delors nevéhez fűződik az európai egységes piac fejlesztésének felgyorsítása.
Mára von der Leyen bizonyos értelemben Európa arcává vált. Erre Trump is utalt tavaly a Fehér Házban, miután az Egyesült Államok és Európa kereskedelmi megállapodást kötött. Miután fogadta Friedrich Merz német kancellárt, Emmanuel Macron francia elnököt és Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt,
Trump von der Leyenről ezt mondta: szerintem ön talán erősebb, mint ezek az urak itt az asztalnál.
Az erősen centralizált hatalmi struktúra és a delegálástól való vonakodás azonban szűk keresztmetszeteket hoz létre, amelyek késleltetik a fontos politikai döntéseket.
- Az EU belső piacának kiteljesítéséről szóló stratégiai tervezet például – amelyet Stéphane Séjourné bizottsági alelnök csapata készített – már novemberre elkészült, majd hónapokig feküdt az asztalon.
- A februári csúcstalálkozón az uniós vezetők felszólították a Bizottságot, hogy márciusban közösen mutassa be az elképzelést a többi intézménnyel együtt, ám az Európai Parlament és a tagállamok csak néhány nappal az április végi nyilvánosságra hozatal előtt látták a dokumentumot.
- A bizottság szerint a munka időközben „továbbfejlődött”, hogy szélesebb értelemben kezelje a versenyképességet, és így egy „példa nélküli, világos ütemtervet tartalmazó dokumentum” jött létre.
A vállalati szektornak elege van
Közben a vállalatok úgy látják, hogy Európa alulteljesít, beszorult az Egyesült Államok és Kína közé. A kontinens például továbbra is lemaradásban van a mesterséges intelligencia hasznosításában és egy erős csipszektor kiépítésében.
Ezt élesen fogalmazta meg múlt hónapban Roger Dassen, az ASML Holding NV pénzügyi igazgatója. Felhívta a figyelmet arra, hogy
Európa legértékesebb vállalata bevételeinek mindössze egy százaléka származik a régióból:
"itt vagyunk Európában. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy az EMEA-régió részaránya súlyos az iparág számára" – mondta a részvényeseknek.
Költségvetési kérdőjelek
Egy másik jellemző példa az, ahogy von der Leyen az uniós költségvetést kezeli. Az EU hosszú távú költségvetése rendkívül vitatott kérdés, amely rendszeresen heves vitákat vált ki a kiadási prioritásokról és a finanszírozásról. A tervezetet ismét csak az utolsó pillanatban osztották meg a biztosokkal. A tagállamok is elégedetlenek voltak az egyeztetések hiánya miatt, noha von der Leyen közel 2 ezer milliárd eurós rekordköltségvetést javasolt.
- Néhány órával a nagy bejelentés után Berlin nyilvánosan elutasította a tervet.
- Friedrich Merz kancellárt különösen felháborította a vállalati adókivetés ötlete, amely ellentmondott annak a korábbi ígéretének, hogy csökkenti a német cégek adóterheit.
Igaz persze, hogy a Bizottság rendkívül viharos időszakban működik:
- Trump ismét felvetette Grönland megszerzését,
- majd az Irán elleni támadással felforgatta a globális energiaszállításokat.
Sok, a Bizottsággal szorosan együtt dolgozó szereplő szerint azonban éppen ez mutat rá az alapvető problémára:
von der Leyen folyamatosan beleugrik a legújabb válságok kezelésébe – még akkor is, ha azok nem tartoznak közvetlenül a hatáskörébe –, ahelyett hogy fő küldetésére koncentrálna.
„Európa könnyebben leküzdhetné a lassúságát, ha kevesebb dologgal foglalkozna, viszont azokat sokkal jobban csinálná” – mondta Giorgia Meloni idén egy interjúban. „Azt látom, hogy megszületnek döntések, majd lelassítja őket a bürokrácia, amely néha úgy tűnik, saját napirendet követ.”
Bár több ország és a bizottság között is feszültség van, a német kritika különösen jelentős, hiszen von der Leyen, Merz és Jens Spahn – a konzervatív parlamenti frakció vezetője – hivatalosan ugyanazon politikai család tagjai.
Mindent kontroll alatt kell tartani
Von der Leyen 2019 decemberében vette át az Európai Bizottság vezetését, majd 2024-ben újraválasztották. Elkötelezettsége kezdettől fogva nyilvánvaló volt:
a Berlaymont tetején lévő irodájának egy részét olyan szobává alakították át, ahol hét közben is tud aludni.
Támogatói szerint viszont új tekintélyt adott a tisztségnek, és megerősítette az EU szerepét a világpolitikában. Akik elfogadják vezetési stílusát a tagállamokat hibáztatja az egységes piac fejlesztésének akadályozásáért, mondván azok saját nemzeti érdekeiket helyezik előtérbe. A kölcsönös hibáztatás közepette azonban a kontinens annak kockázatával néz szembe, hogy még jobban lemarad.
Az iparágak számára von der Leyen egyik legfontosabb mércéje az lesz, képes-e valóra váltani a kritikus nyersanyagokkal és számítógépes csipekkel kapcsolatos nagy bejelentéseit. Emellett kiemelt figyelemmel követik az uniós kibocsátáskereskedelmi-rendszer tervezett felülvizsgálatát is, amely szerintük visszafogja az üzleti aktivitást.
Mit sem ért a Draghi-jelentés
Még Mario Draghi nagy visszhangot kiváltó, 2024-es versenyképességi jelentése után is úgy tűnik, az EU képtelen a szükséges sebességgel haladni. Maga Draghi is bírálta a lassúságot tavaly, jelentése évfordulóján.
Növekedési modellünk kifulladóban van. A sérülékenységek nőnek. Nincs világos útja azoknak a beruházásoknak a finanszírozására, amelyekre szükségünk van
– mondta a volt jegybankár.