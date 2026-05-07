Kipukkad az AI-lufi: meglepő lázadás bontakozik ki a Microsofton belül, az aranytojást tojó tyúk nem kér többet a mesterséges intelligenciából

Látványos fordulat zajlik a Microsoft videójátékos üzletágánál: miközben a vállalat gyakorlatilag minden termékébe agresszíven építi be a Microsoft Copilot mesterséges intelligencia rendszerét, az Xbox most váratlanul leállította a Gaming Copilot fejlesztését konzolokon, és fokozatosan visszavonja a funkciót mobilon is. A döntés azért különösen érdekes, mert azt éppen az az Asha Sharma jelentette be, aki korábban a Microsoft egyik AI-részlegét vezette, és kifejezetten a mesterséges intelligenciás fejlesztések specialistájának számít a cégen belül.

A Sharma által közzétett belső üzenet szerint az Xbox túl lassan halad, túl sok időt tölt belső folyamatokkal, és nem reagál elég gyorsan sem a játékosok, sem a fejlesztők problémáira. Ennek részeként a vállalat most több olyan projektet is leállít, amelyek nem illeszkednek az új irányhoz. Ezek közé került a Gaming Copilot is, amelyet még idén akartak elindítani a jelenlegi generációs Xbox konzolokon.

Pedig a projektet néhány hónapja még stratégiai fontosságú fejlesztésként mutatták be.

A Gaming Copilot eredetileg egy mesterséges intelligenciával működő játéktámogató rendszer lett volna, amely tippeket ad, segít eligazodni játékokban, ajánlásokat készít,

sőt bizonyos feladatokat automatizálhatott volna. A Microsoft idén már bétaüzemben tesztelte PC-n, mobilon és az Asus ROG Ally kézikonzolon is.

Érezhetően nem ért egyet az AI-kérdésben a Microsoft és az Xbox

A mostani visszavonuló azonban arra utal, hogy az Xbox vezetése egyre óvatosabban kezeli az AI közvetlen játékélménybe történő beépítését. Ez első látásra szinte szembemegy a Microsoft teljes vállalati stratégiájával. A redmondi óriás ugyanis közben folyamatosan bővíti a Copilot integrációt a Windowsba, az Office-programokba, a felhőszolgáltatásokba, a fejlesztői eszközökbe és gyakorlatilag minden olyan platformba, ahol a mesterséges intelligencia növelheti az előfizetéses bevételeket.

Éppen ezért különösen beszédes, hogy egy AI-szakemberként ismert vezető húzta meg a féket az Xboxnál. Sharma korábban többször hangsúlyozta, hogy „nem lesz rossz AI az Xboxnál”, és azt is állította, hogy a Microsoft nem kényszeríti rá az AI-használatot a játékrészlegre. A mostani lépés alapján viszont úgy tűnik, az Xbox vezetése felismerte:

a játékosok számára a mesterséges intelligencia önmagában még nem jelent automatikusan hozzáadott értéket.

Ez különösen érzékeny pont most a Microsoft számára, mert az Xbox üzletág pénzügyi számai vegyes képet mutatnak. A vállalat hardveres bevételei 33 százalékkal estek vissza az előző negyedévben, miközben a tartalmi és szolgáltatási bevételek is 5 százalékkal csökkentek. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor rekordot döntött az aktív havi felhasználók száma és a streamingórák mennyisége, vagyis a játékosbázis továbbra is erős.