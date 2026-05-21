Az angol miniszterelnök bocsánatot kért Zelenszkijtől, amiért enyhítették az Oroszország elleni szankciókat

A Downing Street május 20-i közleménye szerint Starmer arról biztosította Zelenszkijt, hogy London továbbra is mindent megtesz Vlagyimir Putyin háborús gépezetének gyengítéséért. A brit miniszterelnök a telefonbeszélgetésen azt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Királyság új szankciós csomaggal igyekszik csökkenteni Oroszország jelenlétét a globális olajpiacon, és fenntartaná a nyomást Moszkván. A két vezető egyetértett abban, hogy a szankciós politika kulcsfontosságú eszköz marad Oroszország befolyásolásában.

Az Egyesült Királyság Zelenszkij mellett áll a háborúban / Fotó: Shutterstock

Zelenszkij és Keir Starmer újra beszélgettek

A telefonhívás előzménye egy május 19-én kiadott brit engedély volt, amely a beszámolók szerint lehetővé tehette volna harmadik országokban orosz kőolajból finomított üzemanyag importját. Külön engedély jelent meg az orosz cseppfolyósított földgáz tengeri szállításával kapcsolatban is. A lépést több helyen úgy értelmezték, hogy London részben enyhít az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciós rendszeren, ami azonnal aggodalmat keltett Ukrajnában és európai körökben.

A brit kormány igyekezett tompítani a politikai kárt.

Chris Bryant kereskedelmi miniszter elismerte, hogy az ügy kommunikációja ügyetlen volt, és bocsánatot kért a kialakult zavarért. A Guardian beszámolója szerint a miniszter azt mondta, nem meglévő orosz szankciók feloldásáról van szó, hanem a bevezetés módjával kapcsolatos mentességekről, ugyanakkor jelezte, hogy az intézkedést a lehető leghamarabb felfüggesztik.

Zelenszkij határozott álláspontot képvisel

Kijev egyértelműen jelezte, hogy magyarázatot vár, amikor Zelenszkij arról beszélt, hogy Ukrajna kapcsolatban áll Londonnal a szankciók érzékeny ügyében, és további egyeztetések várhatók. Az ukrán elnök nem nevezte meg közvetlenül a vitatott brit engedélyt, de azt hangsúlyozta, hogy a szövetségesek szankciói az egyik legerősebb eszközt jelentik Oroszországgal szemben.

A brit ellenzék szerint a kabinet egyszerre hirdet kemény fellépést Moszkvával szemben, miközben olyan szabályokat enged át, amelyek a bírálók szerint kiskaput nyithatnak az orosz eredetű energiahordozók előtt. A kormány ezzel szemben azt állítja, hogy a brit szankciós politika továbbra is szigorú, és az új intézkedések végső soron kevesebb orosz olajat hagynának a piacon.