Volodimir Zelenszkij
Keir Starmer
orosz-ukrán háború

Az angol miniszterelnök bocsánatot kért Zelenszkijtől, amiért enyhítették az Oroszország elleni szankciókat

Keir Starmer brit miniszterelnök telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, miután Londonban és Kijevben is komoly visszhangot váltott ki egy frissen kiadott brit engedély, amely a bírálók szerint lazíthatott volna az orosz energiahordozókra vonatkozó korlátozásokon. A brit kormány közlése szerint Starmer a beszélgetésben megerősítette, hogy az Egyesült Királyság továbbra is Zelenszkij országa mellett áll.
Csókási Annamária
2026.05.21, 07:37

A Downing Street május 20-i közleménye szerint Starmer arról biztosította Zelenszkijt, hogy London továbbra is mindent megtesz Vlagyimir Putyin háborús gépezetének gyengítéséért. A brit miniszterelnök a telefonbeszélgetésen azt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Királyság új szankciós csomaggal igyekszik csökkenteni Oroszország jelenlétét a globális olajpiacon, és fenntartaná a nyomást Moszkván. A két vezető egyetértett abban, hogy a szankciós politika kulcsfontosságú eszköz marad Oroszország befolyásolásában.

Zelenszkij és Keir Starmer újra beszélgettek

A telefonhívás előzménye egy május 19-én kiadott brit engedély volt, amely a beszámolók szerint lehetővé tehette volna harmadik országokban orosz kőolajból finomított üzemanyag importját. Külön engedély jelent meg az orosz cseppfolyósított földgáz tengeri szállításával kapcsolatban is. A lépést több helyen úgy értelmezték, hogy London részben enyhít az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciós rendszeren, ami azonnal aggodalmat keltett Ukrajnában és európai körökben.

A brit kormány igyekezett tompítani a politikai kárt.

Chris Bryant kereskedelmi miniszter elismerte, hogy az ügy kommunikációja ügyetlen volt, és bocsánatot kért a kialakult zavarért. A Guardian beszámolója szerint a miniszter azt mondta, nem meglévő orosz szankciók feloldásáról van szó, hanem a bevezetés módjával kapcsolatos mentességekről, ugyanakkor jelezte, hogy az intézkedést a lehető leghamarabb felfüggesztik.

Zelenszkij határozott álláspontot képvisel

Kijev egyértelműen jelezte, hogy magyarázatot vár, amikor Zelenszkij arról beszélt, hogy Ukrajna kapcsolatban áll Londonnal a szankciók érzékeny ügyében, és további egyeztetések várhatók. Az ukrán elnök nem nevezte meg közvetlenül a vitatott brit engedélyt, de azt hangsúlyozta, hogy a szövetségesek szankciói az egyik legerősebb eszközt jelentik Oroszországgal szemben.

A brit ellenzék szerint a kabinet egyszerre hirdet kemény fellépést Moszkvával szemben, miközben olyan szabályokat enged át, amelyek a bírálók szerint kiskaput nyithatnak az orosz eredetű energiahordozók előtt. A kormány ezzel szemben azt állítja, hogy a brit szankciós politika továbbra is szigorú, és az új intézkedések végső soron kevesebb orosz olajat hagynának a piacon.

Leválás az orosz energiahordozókról

Az európai országok az orosz–ukrán háború kezdete óta igyekeznek leválni az orosz energiahordozókról, de a globális olaj- és üzemanyagpiac továbbra is összekapcsolt rendszerként működik. A harmadik országokban finomított, de orosz eredetű nyersolajból származó üzemanyagok különösen nehéz szabályozási kérdést jelentenek, mert 

a végtermék ellátási lánca sokszor nehezen követhető. 

Starmer valószínűleg ezért a Zelenszkijjel folytatott beszélgetésben igyekezett visszaállítani a politikai üzenet egyértelműségét. A brit kormány hivatalos közlése szerint a miniszterelnök méltatta az ukránok kitartását az orosz támadások közepette, és jelezte, hogy London továbbra is katonai, pénzügyi és politikai támogatást nyújt Kijevnek. A felek abban is megállapodtak, hogy szoros kapcsolatban maradnak, és folytatják az egyeztetést a következő lépésekről.

