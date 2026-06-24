Repedés az A380 szárnyain: azonnali vizsgálat indult, de a befektetők egyelőre hisznek az Airbus-vezérnek – tartják magukat a részvények

Április végén tette közzé első negyedéves pénzügyi jelentését az európai repülőgépgyártó vállalat. Az amerikai Boeing legnagyobb riválisa, az Airbus A380-as óriásgép egykori gyártója bőven megérezte, hogy jelentősen belassultak a gépátadások: a konszolidált árbevétel 7 százalékkal, 12,7 milliárd euróra esett vissza az előző év azonos időszakához képest, a kamat és adófizetés előtti eredmény pedig 52 százalékkal csökkent – 300 millió euróra zuhant a korábbi 624 millióról. A gyártási ütemtervet komolyan hátráltatta az Airbus gépein használt Pratt & Whitney hajtóművek globális hiánya, emiatt sok összeszerelt gép a földön várakozik átadásra, az első negyedév alatt mindössze 114 utasszállító gépet kézbesítettek a megrendelőknek a tavalyi 136-tal szemben.

Airbus A380: a szárnyak bizonyos szerkezeti elemeiben felfedezett repedések veszélyeztethetik a szárny stabilitását Fotó: AFP

A gyártó most újabb nehézségekkel néz szembe, hiszen az A380-asnak a szárnyrészein keletkezett repedések miatt az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) vizsgálatot rendelt el. A június 22-én kiadott, június 24-én hatályba lépő légialkalmassági irányelv értelmében összesen 16, az Emirates és a Qantas Airways tulajdonában lévő repülőgépet kell azonnali ellenőrzésnek alávetni. Az emeletes repülőgépek közül ötöt az ezt követő első repülésük előtt, míg a fennmaradó repülőgépeket 25 repülési ciklus után kell ellenőrizni, írja a Reuters.

Az AirPortal.hu, egyik vezető hazai tematikus lap rámutat tovább arra is, hogy az EASA irányelve szerint a gyártónak részletes ellenőrzési eljárásokat kell biztosítania az üzemeltetők számára, amelyeknek pedig az eredményeket – akkor is, ha nem találnak repedéseket – hét napon belül jelenteniük kell a gyártónak.

A vizsgálatok eredményétől függően további ellenőrzéseket vagy javításokat írhatnak elő.

A szakportál emlékeztet, a mostani intézkedés már nem az első az A380-asok szárnyszerkezetével kapcsolatos problémák terén. Az Airbus és az EASA az elmúlt években több alkalommal – például 2019-ben és 2022-ben is – rendelt el vizsgálatokat különböző szerkezeti elemek esetleges fáradásos repedései miatt.