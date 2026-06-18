Nagyot álmodott Jeff Bezos: az MI fellendíti a foglalkoztatást, az ipar pedig az űrbe költözhet

Jeff Bezos szerint a mesterséges intelligencia nem a munkahelyek eltűnését, hanem éppen ellenkezőleg, munkaerőhiányt hozhat. Az Amazon alapítója a párizsi VivaTech konferencián arról beszélt, hogy az AI lebontja a jelenlegi korlátokat, így az emberek még több területen tudnak majd alkotni és dolgozni. Úgy véli, az emberi igények gyakorlatilag kimeríthetetlenek, ezért a technológiai fejlődés új feladatokat és iparágakat teremt – tudósított a Reuters.

Jeff Bezos szerint az előttünk tornyosuló akadályokat az AI által lehet lerombolni / Fotó: AFP

Bezos: Az AI munkaerőhiányt fog teremteni – az amerikaik fele ezzel nem ért egyet

„Tudom, hogy sokan ‒ köztük sok okos ember is ‒, aggódnak amiatt, hogy a mesterséges intelligencia feleslegessé teszi az embereket” – foglalmazott Bezos. Ezzel szemben a milliárdos szerint valójában a mesterséges intelligencia munkaerőhiányt fog teremteni.

Nem így vélekedik az amerikaik mintegy fele, ugyanis egy a Reuters és az Ipsos által júniusban végzett közvélemény-kutatás szerint az Egyesült Államokban élők 50 százaléka attól tart, hogy a mesterséges intelligencia térnyerése miatt ő vagy valaki a háztartásában munka nélkül maradhat.

Ugyanakkor Bezos egy igen optimista jövőképet vázolt fel az űriparban is. A techmilliárdos a Blue Origin és új mesterségesintelligencia-vállalkozása, a Prometheus révén gyorsabbá és hatékonyabbá tenné a gyártást. Illetve hosszabb távon azt szeretné, hogy a környezetszennyező iparágak egy része a világűrbe költözzön, miközben az alapanyagokat

kisbolygókról,

a Holdról

és más égitestekről

szereznék be.

Bezos-szal együtt jelen volt a konferencián David Limp is, a Blue Origin vezérigazgatója, aki elmondta, hogy a cég New Glenn rakétáinak floridai indítóállásának rekonstrukciója már megkezdődött a májusi drámai robbanás után.

Jeff Bezos , a világ negyedik leggazdagabb embere ‒ akinek nettó vagyona körülbelül 250 milliárd dollár ‒, azzal érvelt, hogy az embereknek „végtelen” dolguk van, és az előttünk tornyosuló akadályokat a mesterséges intelligencia által lehet lerombolni.

Emlékezetes, hogy Elon Musk a múlt heti SpaceX tőzsdei bevezetése előtt egy nagyszabású űrvíziót is felvázolt, beleértve a Holdon és a Marson létesítendő városok terveit. A JPMorgan vezérigazgatójával, Jamie Dimonnal a múlt héten adott interjújában beszélt mesterséges intelligencia által vezérelt adatközpontok űrbe juttatásáról és Holdon töltött nyaralásokról.