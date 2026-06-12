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hajó
Airbus
energia

Kérkedéssel is felér, amit az Airbus villant hajóival, de csak a bolygót juttatnák levegőhöz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egy kínai hajógyárban nemrég vízre bocsátották a Spirit of Mobile nevű teherhajót, mely első pillantásra távoli fejleménynek tűnhet az Airbus repülőgépgyártásától, valójában azonban fontos szerepet kap az európai repülőgépgyártó transzatlanti ellátási láncában. A speciális ro-ro teherhajó a keskenytörzsű Airbus A320-as család főbb részegységeit – szárnyakat, törzselemeket és farokszerkezeteket – szállítja majd a franciaországi Saint-Nazaire és az alabamai Mobile között, ahol a végszerelés zajlik.
VG
2026.06.12, 09:26

Az új hajó a francia Louis Dreyfus Armateurs megrendelésére épülő háromtagú flotta része. A Spirit of Toulouse már tengeri próbáit végzi, míg a Spirit of Mirabel még építés alatt áll. Az Airbus célja nem csupán a logisztikai kapacitás bővítése, hanem a szállítás környezetterhelésének jelentős mérséklése is – számol be arról az Origo.

Az Airbus egyk hajójáról még áprilisban készített felvétel
Az Airbus egyk hajójáról még áprilisban készített felvétel
Fotó: LDA

Visszavágja az alkatrészek szállítmányozásának kibocsátását az Airbus

Az új generációs hajók a jelenlegi flottánál hatékonyabban használják ki a rendelkezésre álló teret: a repülőgép-alkatrészek mellett járatonként mintegy 70 darab negyvenlábas konténert is képesek szállítani. 

A vállalat számításai szerint a teljes transzatlanti flottacsere révén az éves szén-dioxid-kibocsátás 2030-ra a 2023-as 68 ezer tonnáról 33 ezer tonnára csökkenhet, ami közel 50 százalékos visszaesést jelent.

A kibocsátáscsökkentésben fontos szerepet kapnak a Norsepower által fejlesztett rotorvitorlák. A Magnus-hatáson alapuló technológia a szél energiáját hasznosítja, így mérsékli a hajók hagyományos meghajtásának energiaigényét. A gyártó becslése szerint az észak-atlanti útvonalon a szükséges hajtási energia 15–20 százalékát is biztosíthatják, miközben egy kereskedelmi hajón hat rotor egyidejű alkalmazása jelenleg ritkaságnak számít.

A hajók kezdetben tengeri dízelolajjal üzemelnek, hosszabb távon azonban az Airbus az e-metanolra való átállással számol. 

Az ipari vagy légköri eredetű szén-dioxid és megújuló energia felhasználásával előállított üzemanyag az életciklusra vetített kibocsátást akár 70 százalékkal is csökkentheti a hagyományos megoldásokhoz képest.

Ez különösen fontos annak fényében, hogy a nemzetközi tengerhajózás a globális szén-dioxid-kibocsátás mintegy 3 százalékáért felel.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

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