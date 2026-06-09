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hadiipar
Airbus
légierő

Átalakítják a Magyar Honvédségnél is szolgáló helikoptert: már pilóta sem kell hozzá, szinte hallani sem lehet, ahogy száll – fotón a csúcsgép, amelyre mindenki vár

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Az Airbus Helicopters jelentős lépést tett az autonóm légi járművek felé a berlini ILA szakkiállításon. A H145M típus pilóta nélküli változatával, az U145-tel tovább erősíti európai pozícióját a többfeladatos UAS-rendszerek piacán.
VG
2026.06.09, 20:45
Frissítve: 2026.06.09, 21:42

Az Airbus Helicopters a berlini ILA szakkiállításon pilóta nélküli változatot mutat be a Magyar Légierőnél is szolgáló H145M típusú helikopterből. Az U145 névre keresztelt verzióval válik teljessé az Airbus pilóta nélküli eszközeinek listája. A típus szűzrepülésére – amelyben még pilóta is részt vesz – még ez év végéig sor kerülhet, a hadrendbe állítás pedig a következő évtized elején várható – közölte az Airbus Magyarország.

Pilóta nélküli verziót készített az Airbus Helicopters a H145M-ből
Katonai és polgári küldetésekre egyaránt tervezik az Airbus új, pilóta nélküli helikopterét / Fotó: Airbus Magyarország

„Az U145 a H145-ös helikopterünk autonóm, pilóta nélküli változata, amely megtartja a H145 bevált sárkányszerkezetét, teljesítményét és hasznos terhelhetőségét – mondta Matthieu Louvot, az Airbus Helicopters vezérigazgatója. – Az U145 többfeladatos UAS-képességeinek fejlesztéséhez piacvezető partnerekkel fogunk együttműködni, hogy tovább bővítsük az európai UAS-ökoszisztémát” – tette hozzá.

A H145 – a Cabri G2-ből származtatott VSR700 után – a második helikopter, amelyet az Airbus pilóta nélküli változatúvá alakít át. Az U145 speciális szenzorrendszerrel és teljes autonómiát biztosító mesterséges intelligenciával lesz felszerelve. A pilótás H145-össel összehasonlítva az U145-nek nem lesz fizikai pilótafülkéje, és 

olyan jelentős módosításokat tartalmaz a nagyobb terhelhetőség érdekében, mint például az integrált orrajtó lehajtható rakodóasztallal és a dedikált teherhordó padlózat.

A 3800 kilogramm maximális felszállótömegével (MTOW) az U145-öt univerzális felhasználásra tervezik, így küldetéstől függetlenül polgári és katonai célokra is alkalmazható. Moduláris kialakításával a katasztrófavédelemben, a nagy kapacitású teherszállításban, a tűzoltásban, a fegyveres felderítésben, a megfigyelésben, sőt akár drónanyahajó szerepben is alkalmazható.

Összesen több mint 1 00, a H145 családba tartozó helikopter van szolgálatban katonai és polgári küldetésekben, közülük a Magyar Honvédség kötelékében 19 teljesít szolgálatot. A teljes flotta összesített repült óraszáma meghaladja a 8,5 milliót. Két Safran Arriel 2E hajtóművét digitális hajtómű-szabályozó (FADEC) vezérli.

Különösen alacsony zajkibocsátása révén a H145 a legcsendesebb helikopter a kategóriájában, miközben szén-dioxid-kibocsátása is a legalacsonyabb a versenytársak körében.

Nem akárkitől kapott hatalmas dicséretet a magyar hadsereg – Európa legerősebb helikopterflottája

Megérkezett az utolsó két Airbus H225M típusú helikopter, és ezzel teljessé vált a Magyar Honvédség közepes kategóriájú, többfeladatú helikopterflottája. Ez már nem a jövő ígérete, ez a jelen valósága – jelentette be a honvédelmi miniszter kedden Szolnokon, a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár területén.

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